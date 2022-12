Wie der erste Tag des Winters in russischen Regionen aussieht (FOTO)

1. Moskau ist bereits mit Schnee bedeckt, und die Temperaturen erreichen minus 10-12°C. Der Winter in der russischen Hauptstadt beginnt mit frostigen Nebeln und kurzen Sonnentagen.

Wladimir Gerdo/TASS Wladimir Gerdo/TASS

2. Es ist zwar kalt, aber einige Enthusiasten gehen trotzdem an der Promenade joggen.

Walerij Scharifulin/TASS Walerij Scharifulin/TASS

3. Die zentrale Eislaufbahn auf dem Roten Platz wurde ein paar Tage früher eröffnet.

Kirill Sykow/Moskwa Agentur Kirill Sykow/Moskwa Agentur

4. In der sibirischen Stadt Krasnojarsk haben die Einheimischen die Badesaison eröffnet. Nur ein Scherz! Ende November herrschten hier bereits -20°C, und die Kaltwasserschwimmgruppe Walross genießt ein Bad im eisigen Jenissei.

Ilja Naimuschin/Sputnik Ilja Naimuschin/Sputnik

5. Und außerhalb von Krasnojarsk sind die Boote trotz des kalten Wetters noch im Einsatz.

Ilja Naimushhin/TASS Ilja Naimushhin/TASS

6. In einer anderen sibirischen Millionenstadt, Nowosibirsk, ist das Klima ein wenig kälter. Dort ist es im Durchschnitt um die -20°C. Ende November betrug die Temperatur -28°C. Globale Erwärmung!?

Alexander Krjaschew/Sputnik Alexander Krjaschew/Sputnik

7. In Wladiwostok hat es unterdessen gefrorenen Regen gegeben und die Stadt im Fernen Osten hat sich in die Heimat der Schneekönigin verwandelt. Dort ist es jetzt -11°C und sehr rutschig.

8. Oblast Iwanowo in Zentralrussland. Die Wolga unter Schnee im Dorf Saretschnyj. Die Außentemperatur beträgt -13°C.

Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

9. Am ersten Wintertag kommt Djed Moros (russischer Weihnachtsmann) mit seinem speziellen Weihnachtszug in der Uralstadt Jekaterinburg an, um die Kinder zu begrüßen. Draußen ist es jetzt etwa -15°C und es wird noch kälter.

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

10. Die Lichter des ersten Weihnachtsbaums in Russland werden am 1. Dezember in Jakutsk angezündet. In diesem Jahr war es dort am 1. Dezember -36°C.

Wadim Skrjabin/TASS Wadim Skrjabin/TASS

11. Den wärmsten Winter in Russland gibt es natürlich an der Schwarzmeerküste. Unten das Olympiastadion Fischt im Olympiapark und das Ufer der Imeretinskaja-Bucht in Sotschi. Im Schatten sind es 17°C.

Natalja Seliwerstowa/TASS Natalja Seliwerstowa/TASS

