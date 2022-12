Der Alexandergarten: 5 Geheimnisse des Parks an der Kremlmauer (FOTO)

Was ist so bemerkenswert an diesem Park? Was war vorher an seiner Stelle? Und was ist der „Untere Garten“, in den niemand hineingelassen wird?

1. A n den Zaunpfählen des Alexandergartens befinden sich Fasces (Liktorenbündel) – ihre Darstellung ist in vielen Ländern verboten

Der Garten direkt unter der Kremlmauer entstand nach dem Krieg zwischen dem Russischen Reich und Frankreich – er wurde zwischen 1819 und 1823 angelegt und war Teil eines Plans zum Wiederaufbau Moskaus nach einem Brand. Ursprünglich hieß er Kreml-Gärten. Erst 1856, nach der Krönung Alexanders II., wurde er zu den Alexander-Gärten (Plural, wie unten beschrieben).

An die monumentale Bedeutung des Parks erinnert das massive gusseiserne Tor an seinem Eingang vom Roten Platz aus. Und die Torpfosten selbst wurden in Form von Fasces gefertigt – einem Bündel von Ruten oder Birkenzweigen. In römischer Zeit symbolisierte es das Recht eines Richters, seine Entscheidungen mit Gewalt durchzusetzen, und eine in dieses Bündel gehauene Labrys (Doppelaxt) symbolisierte das Recht zu strafen. Nach dem Ersten Weltkrieg wählte Benito Mussolini Fasces als Symbol für seine Partei, so dass das Wort Faschismus in den westeuropäischen Sprachen von fasces abgeleitet ist.

Heute wird das Fasces-Symbol in einigen Ländern als Symbol der Einheit und Nationalität interpretiert, während es in anderen Ländern immer noch den Faschismus symbolisiert.

2. Es gibt einen Ort, an dem man den unterirdischen Fluss Neglinnaja hören kann

Bis zum 19. Jahrhundert floss der Fluss Neglinnaja auf dem Gelände des Gartens. Früher war er ein klarer, reißender Fluss, an dessen Ufern Volksfeste gefeiert wurden. Die Neglinnaja wurde erstmals 1401 erwähnt.

Mit dem Anwachsen der Stadtbevölkerung wurde der Fluss jedoch mehr und mehr zu einem Ort, an dem Abwässer entsorgt wurden. Da er zu einer Quelle von Gestank und unhygienischer Verschmutzung wurde, beschloss man, ihn unter der Erde zu „verstecken“: 1819 wurde der Fluss in einer drei Kilometer langen unterirdischen Röhre eingeschlossen, und an der frei gewordenen Stelle Gärten angelegt.

Aber auch heute noch kann man den unterirdischen Fluss hören. Der Lüftungsschacht des alten unterirdischen Wasserkollektors der Neglinnaja (inzwischen ist ein neuer entstanden, während der alte als Reserve dient) führt direkt in den Garten. Er befindet sich bei einem stilisierten antiken Altar, der eine Art Lüftungsgitter ist.

3. Eigentlich gibt es drei Gärten.

Heute ist es üblich, ihn als Alexandergarten zu bezeichnen, aber bis in die 1980er Jahre wurde noch die Pluralform verwendet, weil man glaubte, dass dieses zehn Hektar große Parkensemble aus drei Gärten bestehe: dem Oberen, dem Mittleren und dem Unteren.

Der Obere und der Mittlere Garten werden durch die Dreifaltigkeitsbrücke getrennt und sind durch einen Durchgangsbogen verbunden. Der Mittlere Garten wurde ein Jahr später als der Obere Garten eröffnet – im Jahr 1822; vom 16. bis zum 17. Jahrhundert befand sich an dieser Stelle der Staatliche Apothekergarten, in dem man Kräuter anbaute, die dann an den Aptekerskij prikas (eine Einrichtung, die für alle Apotheken zuständig war) geliefert wurden.

Der Untere Garten ist mit nur 132 Metern der kürzeste der drei Gärten. Er befindet sich zwischen dem Borowizkij-Turm und dem Kremlufer. Er ist nicht begehbar und seit 2017 für Besucher geschlossen.

4. Die Italienische Grotte wurde aus den Ruinen von durch Napoleons Armee zerstörten Gebäuden errichtet

Im Jahr 1821 wurde in der Mitte des Oberen Gartens eine Grotte mit dem vielsagenden Namen Ruinen (auch Italienische Grotte genannt) errichtet. Dieses Denkmal, das den Wiederaufbau Moskaus aus der Asche symbolisiert, wurde auf einem künstlichen Hügel aus den Ruinen Moskauer Gebäude errichtet – derselben, die von der französischen Armee zerstört worden waren.rt

Sie wurde von Osip Bowe entworfen, einem russischen Architekten italienischer Abstammung, der Moskau nach dem Brand von 1812 wieder aufbaute. Zu seinen Projekten gehören die wichtigsten Wahrzeichen der Stadt: der gesamte Alexandergarten, das Bolschoi-Theater und das Triumphtor an der Twerskaja Sastawa.

5. Seit mehr als 100 Jahren gibt es dort ein Gemeinschaftsgrab

Die Hauptattraktion des Alexandergartens sind die Ewige Flamme und die Gedenkstätte Grab des unbekannten Soldaten, wo die sterblichen Überreste der bei der Verteidigung Moskaus 1941 gefallenen Soldaten beigesetzt wurden. „Dein Name ist unbekannt, deine Leistung ist unsterblich“ steht auf einer Granitplatte in der Mitte.

Die Asche wurde 1966, am 25. Jahrestag der Niederlage der deutschen Truppen bei Moskau, hier beigesetzt. Davor war sie in einem Gemeinschaftsgrab am 41. Kilometer der Leningrader Landstraße, wo die heftigsten Kämpfe stattfanden, beigesetzt worden. Es wurde beschlossen, sie an die Kremlmauer zu verlegen, weil dort die sterblichen Überreste der Menschen begraben sind, die für die Revolution von 1917 gestorben sind.

Seit 1997 ist der Posten Nr. 1 – eine Ehrengarde von Soldaten des Präsidentenregiments – an der Gedenkstätte im Einsatz. Die Wachablösung, die zu jeder Stunde stattfindet, wird von einer besonderen Zeremonie begleitet, zu der Touristen extra anreisen.

