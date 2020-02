Reiseführer: Wie viele Tage braucht man, um Moskau zu erobern?

Mit der Hilfe unseres Reiseführers können Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt in einem bis sieben Tagen entdecken - zu Fuß oder mit der Moskauer U-Bahn!

Moskau in einem Tag

Roter Platz – Alexandergarten – Arbat

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Wenn Sie nur einen Tag in Moskau haben, wählen Sie die „traditionelle“ Route. Steigen Sie an einer der U-Bahnstationen Ochotny Rjad, Teatralnaja oder Ploschtschad Rewoljuzii aus und gehen Sie direkt zum Roten Platz. Mit Ausnahme des 9. Mai (Parade zum Tag des Sieges) oder bei anderen besonderen Ereignissen ist der Platz immer zugänglich.

Kommen Sie direkt morgens, so bleibt ihnen genug Zeit, das Mausoleum, die Museen und die Kathedralen zu besichtigen. Auf dem Roten Platz finden regelmäßig wechselnde Veranstaltungen statt: Konzerte, Buchmessen, Weihnachtsmärkte. Im Winter können Sie dort sogar Schlittschuh laufen.

Für die Besichtigung des Kremls sollten Sie mindestens einen halben Tag einplanen. Das Gelände ist riesig. Durch den Alexandergarten gelangen Sie zum Eingang mit den gläsernen Kassenhäusern.

Um zur Arbat-Fußgängerzone zu gelangen, nehmen Sie die Unterführung, die unter der Straße nördlich des Alexandergartens verläuft. Folgen Sie der Wosdwischenka-Straße für etwa fünf Minuten. Machen Sie unterwegs Halt an der Lenin-Staatsbibliothek.

Moskau in zwei Tagen

Park Sarjadje - Nikolskaja-Straße - Bolschoi Theater - Twerskaja-Straße

Park Sarjadje Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Der neue Park Sarjadje, der sich entlang des Flusses Moskwa erstreckt, ist auf jeden Fall einen Besuch wert! Umarmen Sie eine russische Birke, gehen Sie über die schwebende Brücke und besuchen Sie eine echte Eishöhle. Die dem Park nächstgelegene U-Bahnstation ist Kitai-Gorod.

Verlassen Sie den Park in Richtung Kaufhaus GUM und gehen Sie hindurch. So gelangen Sie in die Fußgängerzone Nikolskaja. Sie können sie nicht verfehlen. Sie ist voller Touristen, Straßenkünstler und einladender Cafés.

Nikolskaja-Straße dpa/Global Look Press dpa/Global Look Press

Gehen Sie die Treppe hinunter zum Platz der Revolution. Auf der anderen Straßenseite sehen Sie das Bolschoi Theater und rechts davon das Luxus-Kaufhaus TSUM.

Auf der linken Seite liegt die Bolschaja-Dmitrowka-Straße mit vielen schönen Cafés und Restaurants.

Parallel zu dieser Straße verläuft die Twerskaja-Straße. Wenn Sie noch etwas weiterlaufen möchten, folgen Sie ihr bis zur U-Bahn-Station Majakowskaja und biegen Sie links auf den Gartenring ab. Sie sehen das Tschaikowski-Konservatorium, das Bulgakow-Museum und hinter einer Linkskurve die Patriarchenteiche und im weiteren Verlauf das Planetarium sowie den Moskauer Zoo.

Moskau in drei Tagen

Museen - Christ-Erlöser-Kathedrale - Roter Oktober

Puschkin-Museum Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Steigen Sie an einer der U-Bahn-Stationen Borowizkaja oder Kropotkinskaja aus und besuchen Sie das Staatliche Puschkin-Museum. An der Wolchonka Straße steht die Christ-Erlöser-Kathedrale. Der Eintritt ist frei. Beachten Sie bitte die Bekleidungsvorschriften. Gegen Gebühr können Sie den Turm besteigen.

Hinter der Kathedrale befindet sich eine Fußgängerbrücke, die Brücke des Patriarchen, die einen spektakulären Blick auf den Kreml und das gigantische Denkmal von Peter dem Großen bietet. Eine Brücke führt zur Insel Bolotni, auf der früher die Süßwarenfabrik Roter Oktober stand. Heutzutage finden Sie dort schicke Cafés, Kreativwerkstätten und Büroräume.

Wenn Sie über den Kadaschewskaja-Damm laufen, liegt rechts, gegenüber der Christ-Erlöser-Kathedrale, die Staatliche Tretjakow-Galerie mit zahlreichen Meisterwerken russischer Kunst. Der Park Museon befindet sich zu Ihrer Linken.

Moskau in fünf Tagen

Museon - Gorki Park - Sperlingsberge - Seilbahn

Park Museon Sergey Smirnov/Global Look Press Sergey Smirnov/Global Look Press

Die nächstgelegenen U-Bahnstationen zum Park Museon sind Oktjabrskaja oder Park Kulturi. Hier gibt es eine weitere Abteilung der Tretjakow-Galerie, in der modernere und zeitgenössischere Sammlungen untergebracht sind. Das Ende des Park Museon markiert den Beginn des berühmten Gorki-Parks, in dem Sie problemlos einen ganzen Tag verbringen können.

Freunde aktueller Kunst sollten dort das Garage-Museum besuchen. Sportbegeisterte können sich im Park ein Skateboard oder ein Fahrrad ausleihen und entlang des Uferweges zu den Sperlingsbergen fahren. Zu Fuß benötigen Sie etwa eine Stunde und zwanzig Minuten. Im Sommer können Sie ein Boot nehmen.

Luschniki-Stadion Mos.ru Mos.ru

Besuchen Sie die Plattform auf den Sperlingsbergen neben der Moskauer Staatsuniversität und fahren Sie dann mit der Seilbahn über die Moskwa bis zum Luschniki-Stadion. Sie können den gleichen Weg zurück zur U-Bahn-Station Worobjowy Gory gehen oder vom Stadion zur Station Sportiwnaja laufen (etwa15 Minuten).

Moskau in einer Woche

WDNCh - Siegespark – Landgüter

Sergei Pyatakov/Sputnik Sergei Pyatakov/Sputnik

Wenn Sie so viel Zeit haben, können sie die Innenstadt auch verlassen. Alle Liebhaber sowjetischer monumentaler Baukunst sollten das Gelände der WDNCh besuchen (die U-Bahn-Station in der Nähe trägt den gleichen Namen), wo früher die Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft stattfand und noch heute beeindruckende Pavillons zu sehen sind.

Eine weitere Möglichkeit für einen zusätzlichen Tag ist der Besuch des Poklonnaja-Hügels, auf dem sich der Siegespark befindet, einer der größten Gedenkstätten des Zweiten Weltkriegs. Steigen Sie an der U-Bahn-Station Park Pobedy aus und Sie können es nicht verfehlen.

Kolomenskoje Legion Media Legion Media

Im Süden von Moskau können Sie die Parks Zarizyno und Kolomenskoje mit den früheren Zarenpalästen besuchen. Im Osten von Moskau liegt das ehemalige Landgut Kuskowo. Die nächstgelegene Metrostation heißt Rjasanski Prospekt. Besichtigen Sie auch den Ismailowo-Park mit einem eigenen Kreml (U-Bahn-Station Partisansnkaja).

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.