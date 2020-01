Besichtigung des Moskauer Kremls: Was verbirgt sich hinter seinen Mauern?

Kremlin Pool/Global Look Press

Der Kreml in Moskau ist weit mehr als nur die offizielle Residenz des russischen Präsidenten.

1 Großer Kremlpalast

Zu diesem architektonischen Ensemble gehören zahlreiche Gebäude: der Palast aus dem frühen 19. Jahrhundert, der Terem-Palast (die Zarenresidenz aus dem 17. Jahrhundert), der Facettenpalast (der Saal für Zeremonien), die Rüstkammer und der Diamantenfonds.

Im Großen Kremlpalast fanden früher die Krönungsfeiern der russischen Zaren statt. Heute dient er als zeremonielle Residenz des Präsidenten Russlands. Seine Büroräume befinden sich im Senatsgebäude. Es ist nur im Rahmen einer Touristengruppe möglich, den Palast aus dem 19. Jahrhundert sowie den Terem-Palast und den Facettenpalast zu besuchen.

Die Rüstkammer ist Russlands Hauptschatzkammer, wo Throne, alte Waffen, Rüstungen und königliche Zeremonienkleidung aufbewahrt sind. Hier befindet sich auch die berühmte Monomach-Mütze, die die russischen Zaren bis ins 18. Jahrhundert zur Krönung trugen.

Tickets sind auf der offiziellen Website der Kremlmuseen erhältlich. Hier können Sie auch den Diamantenfonds besuchen, wo die Große Kaiserkrone ausgestellt ist. Beachten Sie, dass ein separates Ticket für den Diamantenfonds erforderlich ist, das Sie an der Kasse im Alexandergarten erwerben können.

2 Kathedralenplatz

Auf dem Kathedralenplatz stehen mehrere Kirchen aus verschiedenen Epochen. Jede ist einen Besuch wert.

Hier befinden sich die Mariä-Entschlafens-Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert (das älteste erhaltene Gebäude in Moskau!), die Erzengel-Michael-Kathedrale (Begräbnisstätte der Zaren bis 18. Jahrhundert), die Kathedrale der Verkündigung (wo die Krönungszeremonie stattfand), der Patriarchenpalast und die Kirche der Zwölf Apostel.

Jetzt befinden sich in all diesen historischen Gebäuden Museen, in denen man u.a. uralte orthodoxe Ikonen, Archivbilder und Karten des Kremls aus der vorrevolutionären Zeit betrachten kann.

Tickets gibt es hier.

3 Zarenkanone und Zarenglocke

Mit dem Ticket zum Kathedralenplatz können Sie am Iwanowplatz auch die Zarenkanone und die Zarenglocke, die größte ihrer Art, sehen. Das Gewicht der Zarenkanone aus dem 16. Jahrhundert beträgt fast 40 Tonnen! Sie nahm jedoch nie an Schlachten teil.

Unweit davon auf einem Steinsockel steht die Zarenglocke, die Mitte des 18. Jahrhunderts in Moskau hergestellt wurde. Ihr Gewicht beträgt fast 202 Tonnen mit einer Höhe von sechs Metern.

4 Staatlicher Kremlpalast

Verwechseln Sie ihn nicht mit dem Großen Kremlpalast. Er wurde 1961 für die Kongresse der Kommunistischen Partei erbaut und ist heute einer der populärsten Konzertsäle in Moskau. Hier findet auch die wichtigste Neujahrsfeier für Kinder – das „Jolka-Fest“- statt.

Informieren Sie sich über die Veranstaltungen auf der offiziellen Website des Staatlichen Kremlpalasts.

5 Arsenal

Vor dem Staatlichen Kremlpalast befindet sich das Zeughaus vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Es wurde mehrmals umgebaut und erhielt sein heutiges Aussehen im Jahr 1828. Tatsächlich ist es ein Lagerhaus für militärische Trophäen und Waffen. Heute befinden sich hier die Kaserne des Präsidentenregiments und Verwaltungsbüros. Touristen haben keinen Zutritt. Vor dem Gebäude stehen Kanonen, die nach dem Krieg mit Napoleon zurückgebracht wurden, sowie russische Kanonen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

6 Lustpalast

Der Lustpalast ist tatsächlich die einzige erhaltene Wohnresidenz des russischen Adels, der Bojaren, aus dem 17. Jahrhundert. Heutzutage ist er der Sitz des Militärkommandos des Kremls und daher für Touristen geschlossen.

7 Geheimgangsgarten

Dieser gemütliche Park befindet sich innerhalb der Kremlmauern in der Nähe des Ufers der Moskwa. Im Laufe der Jahrhunderte befanden sich hier viele Denkmäler und historische Gebäude, die leider abgerissen wurden. Der Garten wurde in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen.

8 Senatspalast

Der Palast wurde 1776-1787 als Residenz des Senats erbaut. In der Sowjetzeit befand sich hier die Regierung.

Heute ist es eine der Residenzen des russischen Präsidenten, die sein Büro und Büros seiner Assistenten, die Präsidentenbibliothek und Räume für offizielle Versammlungen beherbergt.

