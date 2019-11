Ihre erste Stunde in Moskau – was müssen Sie jetzt tun?

Sie sind in Moskau gelandet, durch die Passkontrolle gekommen und haben Ihr Gepäck zurück? Was Ihre nächsten Schritte in der russischen Hauptstadt sein sollten, verraten wir Ihnen hier.

Kaufen Sie eine russische SIM-Karte

Witalij Beloussow/Sputnik Witalij Beloussow/Sputnik

Ihr Mobilfunkanbieter bietet höchstwahrscheinlich eigene Roaming-Optionen für Russland an. Da das russische Mobilfunknetz jedoch zu den günstigsten der Welt gehört und sehr gut ausgebaut ist, lohnt sich der Kauf einer russischen SIM-Karte. Das macht besonders Sinn, wenn Sie auch mobiles Internet nutzen wollen, etwa um mit russischen Freunden zu chatten.

Die vier größten russischen Mobilfunkanbieter sind Megafon, MTS, Beeline und Tele2. Sie haben fast alle Verkaufsstellen an den verschiedenen Moskauer Flughäfen. Tele 2 hat einen Verkaufsautomaten.

Zum Kauf der SIM-Karte benötigen Sie Ihren Reisepass. Zwischen den Anbietern gibt es nur geringe Preisunterschiede. Fragen Sie nach der Qualität der Verbindung, insbesondere beim Internet, wenn Sie in den Moskauer Vororten übernachten.

So kommen Sie zu Ihrer Unterkunft

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

Es gibt zwei Möglichkeiten, in die Innenstadt zu gelangen. Sie können zum Beispiel ein Taxi per App ordern. Laden Sie diese besser schon vorher herunter oder nutzen Sie dafür das WLAN am Flughafen.

Die beliebtesten russischen Taxi-Apps sind Yandex Taxi, Uber Russia (die Standard-Uber-App funktioniert in Russland nicht!) und Citymobil. Von jedem der Moskauer Flughäfen aus gelangen Sie für rund 1.500 Rubel (22 Euro) in die Innenstadt.

Sie können auch mit dem Zug fahren. Der Aeroexpress bringt Sie von den Moskauer Flughäfen jede halbe Stunde in 30 bis 40 Minuten ins Zentrum. Tickets sind an Automaten erhältlich. Das Benutzermenü ist in mehreren Sprachen aufrufbar. Ein Einzelfahrschein kostet 500 Rubel (7,50 Euro).

Tipp: Nehmen Sie niemals (!) die Dienste freiberuflicher Taxifahrer in Anspruch, die in den Ankunftshallen auf Kundenfang gehen. Diese verlangen für eine Fahrt bis zu 100 US-Dollar (90 Euro).

Erwerben Sie eine Troika-Karte

Moskva Agency Moskva Agency

Die schnellste und zuverlässigste Art, sich in Moskau fortzubewegen, ist die U-Bahn. Aeroexpress-Züge halten an Bahnhöfen mit Umsteigemöglichkeit in die Metro.

Am Eingang zur U-Bahn können Sie Tickets kaufen, am Automaten oder an der Kasse. Wir empfehlen, eine Troika-Karte für 50 Rubel (0,70 Euro) zu erwerben. Diese können Sie mit einem beliebigen Betrag aufladen und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahnen, Bussen, Trolleybussen und Straßenbahnen in Moskau nutzen. Der Fahrpreis wird jeweils von Ihrem Guthaben abgebucht. Eine Einzelfahrt kostet im Schnitt 38 Rubel (0,50 Euro).

Tauschen Sie ein wenig Bargeld

Maxim Bogodwid/Sputnik Maxim Bogodwid/Sputnik

Dies können Sie, müssen Sie aber nicht tun. Nahezu überall in Moskau können Sie bargeldlos zahlen mit Kreditkarte oder über Dienste wie Apple Pay – von der Taxifahrt über Ihre Hotelrechnung bis zum Hot Dog am Imbiss um die Ecke. Visa und Mastercard werden überall akzeptiert.

Sie können auch Fremdwährungen in Rubel umtauschen, um kleinere Beträge zu begleichen, zum Beispiel den Kauf einer Flasche Wasser aus einem Automaten oder Trinkgelder im Restaurant. Tauschen Sie Geld in einer offiziellen Bankfiliale. Alle akzeptieren US-Dollar und Euro.

Am Flughafen sollten Sie niemals Geld wechseln. Dort erwartet Sie ein sehr ungünstiger Wechselkurs.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.