Elf Fragen und Antworten: Wie reist es sich in Russland ohne Bargeld?

1. Ist die Nutzung von Kreditkarten in Russland weit verbreitet?

Was die großen russischen Städte betrifft, lautet die Antwort „ja“. Bargeldloses Zahlen wird Ihnen überall begegnen, vorausgesetzt, es handelt sich um Moskau, Sankt Petersburg oder, zum Beispiel, Jekaterinburg. Für kleinere Städte in der Provinz gilt das nicht, von Dörfern ganz zu schweigen – dort brauchen Sie definitiv Bares.

Was Sie in Russland eher nicht erleben werden, ist, dass Sie ausschließlich mit Karte zahlen können. Bargeld wird immer und überall bevorzugt.

2. Welche Bezahlsysteme gibt es in Russland?

MasterCard, Visa, Maestro und UnionPay werden überall in Russland akzeptiert.

Schwieriger wird es mit Diners, Discover, American Express oder dem chinesischen System WeChat. Mit diesen Karten werden Sie entweder gar nicht bezahlen können oder nur an einigen Stellen. Wegen der großen Zahl chinesischer Kunden akzeptieren zwar die Kaufhäuser ZUM und GUM in Moskau WeChat, doch andernorts ist es praktisch nutzlos.

Besser informieren Sie sich schon im Vorfeld, ob Ihre Karte auf russischem Gebiet Gültigkeit hat. Besorgen Sie sich notfalls eine Karte, die ein zweites Zahlungssystem unterstützt.

3. Macht es Sinn, Geld mit der Kreditkarte abzuheben, statt es in einer Wechselstube zu tauschen?

Ja, auf jeden Fall ist das besser. Der ausländische Wechselkurs ist immer günstiger für Kreditkartennutzer als der in Wechselstuben. Es ist zudem sicherer.

4. Wo kann ich auf jeden Fall mit Karte zahlen?

Meist ist es möglich, die Karte im Hotel oder Hostel zu nutzen, sofern diese Kartenzahlung akzeptieren. Außerdem kann sie bei der Buchung von Mietwagen oder von Zug- und Flugtickets zum Einsatz kommen. In allen anderen Fällen hängt es von der jeweiligen Stadt ab. In großen Städten akzeptieren Cafés und Restaurant Kartenzahlung, ebenso Museen, Galerien oder Coffee-Shops, große Supermärkte und Einkaufszentren.

Doch in kleinen Cafés, die hausgemachte Speisen anbieten (wie ein Buffet im sowjetischen Stil), oder kleinen Lebensmittelgeschäften ist bargeldloses Zahlen nicht möglich. Auch sollten Sie nicht erwarten, dass Sie Street Food mit der Karte zahlen können. Hier gilt die Regel, dass nur Bargeld angenommen wird.

5. Wie bestellt man ein Taxi mit Kartenzahlung?

Das ist nur über eine App möglich. In Russland bieten Uber, Yandex.Taxi, GetTaxi (diese nicht in allen Städten) und andere Unternehmen Kartenzahlung an. Wenn Sie ein Taxi auf der Straße anhalten, müssen Sie Bargeld bereithalten, da die Taxifahrer keine Kartenlesegeräte haben.

6. Wie sieht es im öffentlichen Nahverkehr aus?

In Moskau können Sie eine Troika-Karte erwerben (eine elektronische Geldbörse – wie sie funktioniert, erklären wir hier) und damit die Metro oder Busse und Straßenbahnen usw. nutzen. Mittlerweile können Sie auch in fast allen Zügen mit der Karte zahlen.

Außerhalb Moskaus und Sankt Petersburgs (wo Sie mit der Karte ein Metro-Ticket kaufen können) müssen Sie weiter auf Bargeld vertrauen. In der Provinz entrichten Sie das Fahrgeld in bar direkt im Bus an den Schaffner. In einem Minibus bezahlen Sie beim Fahrer.

7. Wie gibt man Trinkgeld? Ist es im Rechnungsbetrag enthalten?

Es ist eher eine Seltenheit, dass das Trinkgeld bereits im Rechnungsbetrag enthalten ist. Wenn dies der Fall ist, ist das auf der Rechnung vermerkt. In allen anderen Fällen wird das Trinkgeld bar gegeben. In Restaurants gelten fünf bis 15 Prozent des Rechnungsbetrages als angemessen. Was Taxifahrer, Touristenführer und andere Dienstleister betrifft, können Sie hier nachlesen, wie viel Trinkgeld empfehlenswert ist.

8. Wie und wo können Sie mit der Kreditkarte Bargeld abheben?

Geldautomaten gibt es überall, es dürfte kein Problem sein, einen zu finden. Viele haben auch ein englischsprachiges Benutzer-Menü. An vielen Automaten fällt eine Gebühr an, wenn Sie nicht Kunde einer bestimmten Bank sind. Auch einige russische Banken verlangen eine geringe Gebühr für Abhebungen. Es empfiehlt sich, den Betrag, den Sie für ihren Aufenthalt in Russland benötigen, in einer Summe abzuheben, statt mehrmals mehrere kleine Beträge.

9. Ist Kreditkartenbetrug in Russland weit verbreitet?

Ja, genauso wie in West- und Osteuropa. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Geld am Automaten abheben (schauen Sie nach versteckten Lesegeräten oder Kameras). Am besten nutzen Sie die Geldautomaten in Banken, am Flughafen oder in Hotels. Vergessen Sie auch nicht, bei ihrer kartenausgebenden Bank Bescheid zu geben, dass Sie diese in Russland einsetzen wollen. Ansonsten könnte sie aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

10. Gibt es Höchstbeträge für Guthaben auf der Kreditkarte?

Nein. Beschränkungen gelten nur für Bargeld, das ein- oder ausgeführt wird (es gilt ein Freibetrag von bis zu 10 000 US-Dollar). Beträge auf der Karte müssen nicht angezeigt werden.

11. Wie viel Bargeld sollten Sie für Ihre Russlandreise einplanen?

Moskau ist eine der teuersten Städte der Welt. Seien Sie also nicht überrascht wegen der hohen Preise für Unterkunft, Restaurantbesuche oder alkoholische Getränke in Bars und Clubs. Gleichzeitig sind die Preise nicht so hoch wie zum Beispiel in London oder New York. Man findet auch günstige Möglichkeiten zu essen, zu übernachten oder sich mit Souvenirs einzudecken.

Beachten Sie, dass Sie für den Besuch einiger Museen oder Sehenswürdigkeiten als Ausländer mehr bezahlen müssen. Standartpreis für den Eintritt gilt nur für russische Bürger.

In der Provinz sind die Preise dagegen insgesamt viel niedriger und Sie werden feststellen, dass Sie kaum etwas ausgeben. Essen und Trinken sind günstig. Auch Zigaretten sind, verglichen mit Europa, deutlich billiger.

