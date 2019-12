Die sieben besten öffentlichen Verkehrswege für Touristen in Moskau

Vergessen Sie, Geld für Sightseeing-Touren auszugeben! Fahren Sie mit diesen Routen an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und schönsten Orten Moskaus vorbei. Das einzige was Sie brauchen ist ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel.

1 Bus B („Б“): Gartenring

Vitaly Belousov/Sputnik Vitaly Belousov/Sputnik

Diese alte Route existiert etwa seit 1912 und führt durch’s Stadtzentrum - von dem Pawelezer Bahnhof bis zur Metrostation Smolenskaja. Unterwegs sehen Sie das futuristische Gebäude des Hauses der Musik, den Taganskaja-Platz, den Alten und Neuen Arbat und den Gorki-Park. Wenn Sie in die entgegengesetzte Richtung fahren möchten, nehmen Sie den Bus Bk, der zwar derselbe ist, aber INNERHALB des Rings fährt.

Der Gartenring trug früher den Namen Ring „B“, während der kleinere Verkehrsring, der Boulevardring, „A“ hieß. Die heutige Route hat ihren alten Namen beibehalten.

Fahrzeit: 65 Minuten

2 Straßenbahn 39: Tschistyje Prudy - Universität

Valery Sharifulin/TASS Valery Sharifulin/TASS

Moskaus wichtigste „touristische“ Straßenbahn fährt entlang des Tschistoprudnyj Boulevards bis zum Pawelezer Bahnhof und zum Leninski Prospekt. Die Route 39 führt Sie an vielen Sehenswürdigkeiten Moskaus vorbei, einschließlich eines der prachtvollen sowjetischen Hochbauten (die so genannten „sieben Schwestern“) - das Wohnhaus an der Kotelnitscheskaja-Uferstraße. Nutzen Sie Ende Dezember die Möglichkeit, mit einer speziellen Weihnachtsstraßenbahn (dekoriert mit leuchtenden Girlanden) zu fahren.

Wenn Sie nicht weit vom Stadtzentrum entfernt unterwegs sein möchten, können Sie auch die Straßenbahn A (Tschistyje Prudy - Kaluschskaja) oder 3 (Tschistyje Prudy - Kachowskaja) nehmen. Alle diese Routen verlaufen auf derselben Strecke bis zum Danilowski-Markt.

Fahrzeit: 70 Minuten

3 Einschienenbahn: Timirjasewskaja - Sergej-Eisenstein-Straße

Yevgeny Odinokov/Sputnik Yevgeny Odinokov/Sputnik

Moskaus einzigartige Einschienenbahn ist genau das richtige Verkehrsmittel, um die Stadt von oben zu sehen. Diese kurze Reise gibt Ihnen einen Überblick über WDNCh (die Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft), das Museum für Kosmonautik sowie den Ostankino-Fernsehturm.

Fahrzeit: 20 Minuten

4 Bus M27: Park Pobedy - Karatscharowski Puteprowod

Neuer Arbat Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Es ist eine weitere bequeme und einfache Möglichkeit, viele Sehenswürdigkeiten auf einmal zu sehen. Die Route beginnt am Poklonnaja-Hügel und führt dann entlang des Kutuzowski Prospekts, über die Nowoarbatski Brücke und direkt zum Neuen Arbat. Der Bus fährt dann an dem Alexandergarten, den Kremlmauern, dem Bolschoi-Theater, Lubjanka und Kitaj-Gorod vorbei. Sie können an der Matrostation Taganskaja aussteigen.

Fahrzeit: 1 Stunde 27 Minuten

5 Obus 70: Weißrussischer Bahnhof - Bratzewo

Petrowski-Palast Alexei Kudenko/Sputnik Alexei Kudenko/Sputnik

Es scheint, als ob diese Route speziell für Fans russischer Anwesen konzipiert wurde. Sie führt vom Weißrussischen Bahnhof zum Petrowski-Palast, zum Pokrowskoje-Streschnewo und zum Gut der Familie Stroganow.

Fahrzeit: 1 Stunde 18 Minuten

6 Nachtbus N1 (Н1): Kitai-Gorod - Flughafen Scheremetjewo

Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

Dieser Nachtbus fährt von 00:00 bis 06:00 Uhr vom Stadtzentrum zum Flughafen Scheremetjewo an allen Hauptattraktionen vorbei. Tatsächlich gibt es in Moskau mehrere Nachtstrecken, die alle von Kitai-Gorod aus starten. N1 ist der erste und der interessanteste Nachtbus. Es geht in der Nähe der Kremlmauern, des Bolschoi-Theaters und dann die Twerskaja-Straße hinauf bis zum Weißrussischen Bahnhof.

Reisezeit: 2 Stunden

7 Bus M2: Rigaer Bahnhof - Fili

Yevgeny Odinokov/Sputnik Yevgeny Odinokov/Sputnik

Diese Route nimmt Sie durch die alten Wohnviertel von Moskau mit. Nehmen Sie den Bus an der Metrostation Rischskaja und genießen Sie den Blick auf das Olympiastadion (das für die Olympischen Spiele 1980 gebaut wurde), den Apothekergarten, die Russische Staatsbibliothek, Neuer Arbat und den Poklonnaja-Hügel.

Fahrzeit: 45 Minuten

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.