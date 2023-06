Sie glauben, dass es seiner himmlischen Fürsprache zu verdanken ist, dass sie in den bewaffneten Konflikten der letzten Jahrzehnte fast ohne Verluste davongekommen sind.

Der Name des russischen Zaren Nikolaus II. ist für die Royal Scottish Dragoons kein leerer Titel. Eine Ikone mit dem Bildnis des im Jahr 2000 heiliggesprochenen Monarchen hängt im Hauptquartier des Regiments in Edinburgh und begleitet es bei militärischen Einsätzen, während die Kapelle des Regiments bei festlichen Anlässen die Hymne des Russischen Reiches Gott schütze den Zaren spielt.

Welche Verbindung besteht zwischen dem russischen Zaren und den britischen Elitesoldaten?

Ein königliches Geschenk

Nikolaus II., seine Gemahlin Alexandra Feodorowna und seine älteste Tochter Großfürstin Olga Nikolajewna besuchen Königin Victoria in Balmoral, 1896. Public domain Public domain

Das Royal Scots Dragoon Guards Regiment ist tatsächlich die Elite der britischen Streitkräfte. Es wurde 1971 durch die Zusammenlegung des 3. Carabineer Guards Regiment (Prince of Wales Dragoon Guards) und des 2. Dragoon Regiment (die so genannten Royal Scots Greys) gebildet.

Beide militärischen Formationen können auf eine lange Geschichte (seit dem 17. Jahrhundert) und viele glorreiche Siege zurückblicken, aber es sind die Grauen Garden, die eine besondere Beziehung zu Russland entwickelt haben.

Zar Nikolaus II. Public Domain Public Domain

Im Jahr 1894 ernannte Königin Victoria den Zarewitsch Nikolaus Alexandrowitsch (den späteren Zaren Nikolaus II.) zu Ehren seiner Verlobung mit ihrer geliebten Enkelin Prinzessin Alice von Hessen (der späteren Zarin Alexandra Fjodorowna) zum Ehrenoberst des 2. Dragonerregiments.

Diese Praxis war zu jener Zeit nicht ungewöhnlich. Zur gleichen Zeit wurde der Prinz von Wales (der spätere König Edward VII.) Chef des Kiewer 9. Husarenregiments.

Starke Bindungen

Porträt von Nikolaus II. von Walentin Serow. Legion Media Legion Media

Am 19. November 1894 übernahm Nikolaus, der inzwischen Zar geworden war, in St. Petersburg in Anwesenheit des Prinzen und der Prinzessin von Wales die Ehrenpatenschaft für das Regiment, und zwei Jahre später vertrat Oberstleutnant Alfred Welby die Dragoner offiziell bei seiner Krönung.

Nach seiner Krönung im Jahr 1896 stattete Zar Nikolaus II. seinen ersten Auslandsbesuch in Großbritannien ab. Er kam in der roten Uniform der Scottish Greys auf Schloss Balmoral in Schottland an, um Königin Victoria zu treffen, und es waren diese Soldaten, die ihn auf seiner Reise durch das Land begleiteten.

Parade der Royal Scots Dragoon Guards in Glasgow. Legion Media Legion Media

1902 gab Nikolaus II. sein Porträt in der Uniform eines Oberst des Dragonerregiments bei dem berühmten russischen Künstler Walentin Serow in Auftrag und schenkte es seinen Schützlingen. Heute befindet es sich imMuseum der „Grauen“ in Edinburgh Castle.

Ewiges Gedenken

Die Ermordung des Zaren Nikolaus II. im Jahr 1918 war für die schottischen Dragoner ein Schock. Zum Gedenken an sein Martyrium tragen sie noch immer eine schwarze Klappe unter der Kokarde auf ihren Baretten oder unter ihren Abzeichen.

Ikone des Heiligen Nikolaus II. Public Domain Public Domain

1998 nahmen Vertreter des Regiments an der Umbettung der sterblichen Überreste der Zarenfamilie in der Peter-und-Paul-Festung in St. Petersburg teil, und drei Jahre später überreichten Vertreter des Moskauer Kaledonischen Clubs (einer öffentlichen Organisation, die das historische und kulturelle Erbe Schottlands und Russlands fördert) den Dragonern genau die Ikone, die Nikolaus II. darstellt und von der sie sich nie wieder trennen werden.

Die „Grauen“ sind überzeugt, dass es der Fürsprache ihres himmlischen Schutzengels zu verdanken ist, dass sie in den folgenden bewaffneten Konflikten fast keine Opfer zu beklagen hatten.

