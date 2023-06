Warum ist die gefährlichste Kreatur in Russland kein Bär oder Wolf, sondern eine Zecke?

Nach einem Waldspaziergang bemerkte Wiktor Morosow, ein Einwohner von Krasnodar, einen großen roten Fleck unter seinem Knie, schenkte dem aber keine große Beachtung. Er dachte, er hätte sich nur das Knie aufgescheuert. Einen Monat später spürte er jedoch ein seltsames Spannungsgefühl in seinen Gliedmaßen. Nach zwei Monaten begannen seine Beine zu schwächeln. Ein paar Wochen später brauchte er einen Stock, um zur Arbeit zu gehen. Er entwickelte eine Fotophobie, die Schmerzen wurden auch durch die Arbeit an einem Computerbildschirm verursacht. Er trug sogar abends eine dunkle Brille.

Nach Dutzenden von verschiedenen Tests und Analysen fanden die Ärzte die Ursache: Seine Antikörper gegen Borreliose (Lyme-Borreliose) waren 16-mal höher als der Normalwert. Es stellte sich heraus, dass er sechs Monate zuvor von einer infizierten Zecke gebissen worden war. Während dieser Zeit war die Krankheit chronisch geworden und hatte sein Nervensystem angegriffen.

Manche Menschen in Russland können jahrelang nicht herausfinden, warum ihre Arme und Beine versagen, warum ihre Gelenke schmerzen, warum ihre Aussprache leidet. Bis der Verdacht auf eine Zecke fällt.

Dürfen wir vorstellen: die Zecke

Aufgrund ihrer geringen Größe ist die Zecke leicht mit einem Muttermal oder einem Leberfleck zu verwechseln oder gar nicht zu bemerken. Die männliche Zecke, die in Russland am häufigsten vorkommt, ist bis zu 2,5 mm groß, die weibliche bis zu 4,5 mm.

Als Zecken bezeichnet man spinnenartige, blutsaugende Tiere aus der Unterklasse der Milben. In der Regel werden Wildtiere, Vögel und Nutztiere zu ihren Spendern. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass sie sich Menschen als Beute aussuchen.

„Entgegen der landläufigen Meinung lassen sich Zecken nicht von Bäumen fallen oder springen auf ihr Opfer. Sie liegen im Gras oder im Gebüsch auf der Lauer“, erklärt Olga Germant, leitende Forscherin am Forschungsinstitut für Desinfektionskunde von Rospotrebnadsor. „Die Zecke klettert auf einen Grashalm, hält sich mit drei Beinen daran fest und hebt die vorderen Beine wie zum Gebet in die Höhe. Die Spitzen der vorderen Beine enthalten einen ganzen Mechanismus zum Festhalten der Beute: eine Reihe von Haken und Saugnäpfen.“

Die Zecke hat keine Vorlieben bei der Wahl ihrer Beute; sie reagiert auf Wärme. Nachdem sie sich an einen potenziellen „Spender“ geheftet hat, krabbelt sie nach oben und sucht einen ungestörten Ort auf. Der Mensch hat in der Regel ca. 30 Minuten Zeit, um die Zecke zu entdecken und zu entfernen, bevor sie sich festsaugt.

Männchen saugen nur wenige Stunden lang Blut und werden nicht sehr groß. Die Weibchen verweilen bei ihrem „Festmal“ mehrere Tage, schwellen auf bis zu 10 mm an und trinken das 100-fache ihres eigenen Gewichts an Blut. Der Biss einer Zecke an sich ist jedoch nicht gefährlich; das Tier ist nur einer von tausend Blutsaugern auf der Welt. Gefährlich sind die Krankheiten, die es überträgt, von denen einige schwerwiegende Folgen haben und zum Tod führen können.

Diejenigen, die in der UdSSR gelebt haben, erinnern sich daran, dass man früher im Wald spazieren gehen konnte, ohne Angst vor Zecken haben zu müssen. Vor Beginn der Zeckenzeit wurden Wälder und Felder von Hubschraubern aus mit einem Anti-Zecken-Mittel besprüht.

Die Behandlung wird auch heute noch durchgeführt, aber es wird ein anderes Gift verwendet und das ist weniger wirksam ist. Zu Sowjetzeiten wurden die Zecken mit Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) bekämpft. Die Substanz erwies sich als so wirksam bei der Tötung von Zecken, Malaria übertragenden Mücken und anderen Insekten, dass der Schweizer Chemiker Paul Müller 1948 den Nobelpreis für die Entdeckung der insektiziden Eigenschaften von DDT erhielt. Im Laufe der Jahre hat sich jedoch gezeigt, dass sich das Gift in Pflanzen anreichert und über die Nahrungskette in den Organismus von Tieren und Menschen gelangt. Daher wird DDT in Russland, wie in vielen anderen Ländern auch, nicht mehr eingesetzt.

Welche Krankheiten überträgt eine Zecke?

Jedes Jahr suchen eine halbe Million Menschen nach einem Zeckenbefall einen Arzt auf, und in den letzten zehn Jahren sind fast fünfzehnhundert Menschen an dem Biss einer infizierten Zecke gestorben.

Wie die Lyme-Krankheit (Borreliose) ist die gefährlichste von den Parasiten übertragene Krankheit die Enzephalitis. Dabei handelt es sich um eine schwere Viruserkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark befällt. Die Enzephalitis tritt seltener auf als die Lyme-Borreliose, aber ihre Seltenheit wird durch den Schweregrad der Krankheit und ihre Sterblichkeit kompensiert (diese liegt bei 1-2 % für den europäischen Subtyp und bei 20-25 % für den fernöstlichen Subtyp). Zu den Folgen gehören Lähmungen, starke Kopfschmerzen, Koma, Hör- oder Sehverlust und Tod.

Insgesamt tragen Schildzecken 300 Arten von Krankheitserregern in sich. Obwohl nur ein kleiner Teil davon auf den Menschen übertragen wird, gibt es unter ihnen tödliche Krankheiten (wie das hämorrhagische Krimfieber und den sibirischen Zecken-Typhus). Außerdem sind etwa 20 % der Zecken mit mehreren Infektionen gleichzeitig infiziert, und es ist unmöglich, anhand des Aussehens des Tieres zu erkennen, ob es ein Träger gefährlicher Krankheiten ist oder nicht. Aus diesem Grund muss die Zecke so schnell wie möglich zur Untersuchung ins Labor gebracht werden, und die Analyse sollte so schnell wie möglich durchgeführt werden - spätestens nach ein bis zwei Tagen.

Wann soll geimpft werden?

„Als ich gestern meine Fotos aus dem Krasnojarsker Säulen-Nationalpark durchsah, fiel mir auf, dass es ebenso viele Schilder gibt, die vor Bären warnen, wie vor Zecken. Meine sibirischen Freunde 'zwangen' mich daraufhin, mich impfen zu lassen, bevor ich sie besuchte“, erzählte unser Redakteur Erwann Pensek.

Rospotrebnadsor (der föderale Dienst für den Schutz des menschlichen Wohlbefindens) stellt jährlich eine Liste gefährlicher Regionen zusammen. Derzeit gibt es 47 davon, und dazu gehören nicht nur der Ural und Sibirien mit seinen endlosen Taigawäldern. Die Liste umfasst auch die Regionen Moskau und Leningrad in Zentralrussland und sogar Sankt Petersburg. Zecken findet man nicht nur in Wäldern und auf Feldern, sondern auch auf Datscha-Grundstücken, auf Friedhöfen, in Stadtparks und öffentlichen Gärten.

„Ich selbst gehe an den Wochenenden mit meinem Hund im Moskauer Park Serebrjannyj Bor spazieren. Trotz des Anti-Zecken-Halsbandes und der Behandlung des Hundes mit einem speziellen Spray entferne ich nach jedem Spaziergang fünf krabbelnde und ein paar saugende Zecken“, sagt der Journalist Pawel Orlow.

Im Gegensatz zur Borreliose existiert ein Schutz gegen die Enzephalitis. Aber eine Massenimpfung gegen die Zeckenenzephalitis, wie zum Beispiel gegen die Grippe, gibt es in Russland noch nicht.

Idealerweise sollte die Impfung sechs Monate vor dem Besuch der gefährlichen Region erfolgen (wenn die Reise im Sommer geplant ist, ist es besser, sie im Winter durchzuführen). Oder mindestens anderthalb Monate vorher: Der Impfstoff wird zweimal verabreicht, mit einem Mindestabstand von einem Monat zwischen der ersten und zweiten Impfung und einer Auffrischungsimpfung nach einem Jahr. Es dauert mindestens zwei Wochen, um eine Immunität aufzubauen, daher sollten zwei Impfungen mindestens zwei Wochen vor der Einreise in ein Endemiegebiet verabreicht werden. Bereits nach der zweiten Impfung ist die Person zu 95 % gegen die Krankheit geschützt.

Warum ist es notwendig, die Zecke ins Labor zu bringen?

Die unbedarfte Einstellung gegenüber Zecken spielt eine wichtige Rolle in der traurigen Statistik der durch Zecken übertragenen Krankheiten. Gerade die Bewohner großer Städte bringen eine Zecke eher ins Labor. Es ist paradox, aber in Dörfern, vor allem in gefährlichen Regionen, wo die Menschen mehrmals im Sommer Zecken abstreifen, haben die Menschen keine Panik; viele behandeln Zecken an solchen Orten als etwas Alltägliches.

Die Borreliose wird mit Antibiotika behandelt und kann in einem frühen Stadium ohne Folgen verlaufen. Oft kommen die Menschen jedoch erst zum Arzt, wenn die Erkrankung bereits fortgeschritten ist, da sie über Monate oder sogar Jahre hinweg asymptomatisch verlaufen kann (deshalb wird sie auch als unsichtbar bezeichnet).

In einigen Fällen wird die Bissstelle rot und ist vergrößert. Manchmal wird der Biss überhaupt nicht bemerkt.

Es ist nicht immer möglich, die Krankheit durch einen Antikörpertest festzustellen. Bei der Borreliose entwickeln sich Antikörper nicht sofort, sondern erst 3-4 Wochen nach dem Biss (manchmal auch später). Zu diesem Zeitpunkt kann sich die Infektion bereits auf die inneren Organe ausgebreitet haben. Und zehn Prozent der Infizierten entwickeln überhaupt keine Antikörper. Deshalb, so warnen die Ärzte, ist es so wichtig, die gebissene Zecke aufzubewahren und zur Untersuchung mitzubringen.

