Wie kleidet man sich modisch im russischen Stil? (FOTO)

Das Interesse an alten Trachten ist in Russland wieder erwacht. Man besinnt sich allmählich auf die Traditionen und kreiert auf der Grundlage veralteter und unbequemer Outfits aktuelle Kleidungsstücke. Und sie lassen sich perfekt mit dem kombinieren, was wir tagtäglich zu tragen gewohnt sind. So kehren Kosoworotki, Kaftane und Kränze in die Kleiderschränke zurück.

Verwendung von Ornamenten

Ornamente wurden in Russland häufig zur Verzierung von Kleidung und Schuhen verwendet. Heute ist das Wissen um die Bedeutung von Ornamenten die Domäne von Spezialisten, und moderne Designer verwenden sie einfach als Dekoration. Sie können Hoodies, Shopper (Einkaufstaschen) und Jeans mit russischen Motiven finden.

Kränze und Bänder

Jeder kennt den Kokoschnik, aber in Russland trug man auch Kränze. Der Unterschied besteht darin, dass Kokoschniks verheirateten Frauen vorbehalten waren, während Kränze von Mädchen getragen wurde. Ein Kranz ist kleiner als ein Kokoschnik, so dass er leicht einen Haarreif ersetzen kann.

Mädchen flochten Bänder in ihre Zöpfe, um ihre Bereitschaft zur Heirat zu zeigen. Wohlhabende Bäuerinnen konnten mehrere Bänder aus Seide in ihren Zöpfen tragen, und die Mädchen verzierten selbst die Enden, um ihre Individualität zu betonen. Wenn sie dann heirateten, verschenkten sie die Bänder an ihre Freunde. Heute muss man nicht mehr wissen, wie man Bänder flechtet – es gibt auch Bänder mit Gummizug.

Unterrock, Schleier und Gürtel

Wenn Sie lange Röcke tragen, können Sie diese durch einen etwas längeren Unterrock interessanter gestalten. In Sibirien hieß er Nisik und wurde unter einem Oberrock oder einem Sommerkleid getragen. Der Nisik wurde extra etwas länger genäht, damit die Spitze unter dem Hauptoutfit hervorschaute.

Ein weiteres Element der Tracht, das sich leicht in die Garderobe einfügen lässt, ist die Sawéska. Sie wird auch Ponjówa genannt. Dabei handelt es sich um einen Überrock, der über einem Kleidungsstück getragen wird. Die Hälften der Ponjówa sind nicht zusammengenäht, und der Hauptrock ist durch die Schlitze sichtbar. Die Sawéska gibt es je nach Verzierung und Schnitt für festliche, alltägliche oder Traueranlässe.

Anstelle eines Gürtels kann man auch einen Pójas (dt.: Gurt) tragen. Er war das wichtigste Element der russischen Tracht – man glaubte, dass der Pójas vor dem Bösen schützte und er wurde deshalb nicht einmal im Bad abgelegt. Viele Glaubensvorstellungen und Rituale waren mit ihm verbunden. Zum Beispiel trugen schwangere Frauen den Pójas ihres Mannes, um sich und ihr Kind zu schützen.

Kaftane

Der Kaftan ist ein Oberbekleidungsstück, das von beiden Geschlechtern im Frühjahr und Herbst getragen wird. Die verschiedenen Kaftan-Modelle unterscheiden sich in Schnitt, Verarbeitung und Material – so kann man für jeden Geschmack eine Variante finden und eine Jacke oder einen Trenchcoat damit ersetzen.

Traditioneller Schmuck

Sie können leicht Repliken von altem Schmuck oder moderne Stücke mit Motiven finden – wie die Porzellan-Ohrringe auf dem zweiten Foto.

Kosoworotka mit Jeans

Historisch gesehen ist die Kosoworótka (was so viel wie schräger Kragen bedeutet)ein Männerhemd, aber jetzt wird sie auch von Frauen getragen. Übrigens sollte der Ausschnitt des Hemdes sich auf der linken Seite befinden.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.