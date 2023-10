10 Orte in Russland mit Harry Potter-Atmosphäre

1. Neogotische Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria

Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria in Moskau.

Jedes neue Schuljahr begann für Potter und seine Freunde mit einer Zugfahrt vom Bahnsteig 9 3/4 des Bahnhofs King's Cross. Aber die Zuschauer erinnerten sich eher an die Fassade des neugotischen St. Pancras und seine roten Backsteintürme, über die Harry und Ron in einem der Filme flogen.

Die neugotische Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria an der Malaja-Grusinskaja-Straße in Moskau sieht fast genauso aus.

Turmspitzen mit blumenähnliches Ornamenten, klassisches Maßwerk und die hohen Gewölbe der Kathedrale – vieles in ihrem Aussehen erinnert an Foggy Albion.

2. Pudlingowyj-Viadukt

Pudlingowyj-Viadukt in der Region Swerdlowsk.

Einer der denkwürdigsten Anblicke in den Harry-Potter-Filmen ist das Glenfinnan-Viadukt, über das der Hogwarts-Express auf seinem Weg zur Schule für Zauberei fährt.

Eine ähnliche Brücke befindet sich in der Region Swerdlowsk. Das Viadukt mit den Eisenbahngleisen wurde 1916 in der Nähe des Dorfes Pudlingowyj erbaut. Obwohl das Bauwerk bereits mehr als hundert Jahre alt ist, ist es immer noch in Betrieb. Sie können sich ihm nicht nähern, aber Sie können es aus der Ferne bewundern: Erklimmen Sie einen der benachbarten Hügel und lassen Sie sich von der Aussicht beeindrucken.

3. Ruskeala-Express

Republik Karelien. Schaffner des Retrozuges Ruskeala Express im Bahnhof Janissilta.

Auch in Russland gibt es einen lokalen „Hogwarts Express“. Es handelt sich um den Retro-Zug Ruskeala-Express, der in Karelien zwischen der Stadt Sortawala und dem Gebirgspark Ruskeala verkehrt.

Ruskeala Express Retro-Zug.

Da der Zug von einer Dampflokomotive angetrieben wird, umgibt ihn eine Retro-Atmosphäre. Die Abteilwagen und der Speisewagen sind im Stil des 19. Jahrhunderts dekoriert und so angeordnet, dass es den Anschein hat, als würde eine Zauberin mit einem Wagen voller magischer Süßigkeiten den Korridor entlang gehen.

4. Technologische Hochschule „N. M. Bardygin“ in Jegorjewsk

Ensemble der Elektromechanischen Schule (benannt nach Tsesarewitsch Alexej), Jegorjewsk.

Die britische Schule für Hexerei und Zauberei ähnelt der Technologischen Hochschule „N. M. Bardygin“, einem Gebäude im englischen gotischen Stil, das 1909 eröffnet wurde.

Wie in Hogwarts gibt es ein Hauptgebäude mit spitzbogigen Fenstern, einen Turm (allerdings wird dort keine Astronomie gelehrt), einen botanischen Garten mit einem Teich (ich denke da an den Schwarzen See mit seinen Wassermenschen und Grindelohs in der Nähe des Schlosses).

5. Gewächshäuser in Zarizyno

Zarizyno. Traubengewächshaus innen.

Ein Gegenstück zu den Gewächshäusern von Prof. Pomona Sprout, in denen sie Schulkindern das Ausgraben und Pflegen von Alraunen und andere Weisheiten der Kräuterkunde beibrachte, sind die Gewächshäuser des Guts Zarizyno in Moskau. Was den Reichtum der Flora ihrer Sammlungen angeht, können sie es durchaus mit den Gewächshäusern von Hogwarts aufnehmen.

Die ersten Gewächshäuser in Zarizyno wurden in den frühen 1740er Jahren angelegt. Seitdem werden hier exotische Früchte und Zierpflanzen angebaut: Rosen, Pomeranzen, Trauben, Feigen, Aloe und mehr. Wie bei Professor Sprout gedeihen hier das ganze Jahr über seltene Setzlinge und fruchttragende Bäume.

6. Grunwald-Eiche

Eiche Grunwald in der Region Kaliningrad.

Ein weiteres Symbol von Hogwarts ist die Peitschende Weide, die für ihr stürmisches Temperament bekannt ist. Sie war es, die mit dem Ford Anglia gekämpft hat, mit dem Harry und Ron in ihrem zweiten Jahr zur Schule geflogen sind. Die Äste dieses Baumes fangen verirrte Vögel ein und ein Durchgang zwischen den Wurzeln führt zur Heulenden Hütte.

Einer der ältesten Bäume Russlands ist die Grunwald-Eiche in der Region Kaliningrad, die über 800 Jahre alt ist. Auch wenn sie anders aussieht als die Weide steht diese Eiche mit ihrer Größe – ihrem mehr als vier Meter dicken Stamm und ihrer 40 Meter breiten Krone – ihrer magischen „Verwandten“ an Schönheit und Repräsentativität in nichts nach.

7. Buchhandlungen Chodasewitsch und Podpisnyje isdanija

Buchhandlung Podpisnyje isdanija in St. Petersburg.

Eine Einrichtung, die alle Hogwarts-Schüler vor Beginn ihres Schuljahres besuchen, ist der Laden Flourish and Blotts. Hier kaufen sie Bücher über Kräuterkunde, Pflege magischer Geschöpfe, Verwandlung und weitere mehr.

Wie die magische Buchhandlung ist der Moskauer Laden Chodasewitsch von unten bis oben mit verschiedenen Folianten gefüllt. In diesem Buchladen können Sie sich verirren – die engen Gänge ähneln einem Labyrinth und in jedem der unebenen Regale können Sie seltene Ausgaben über Theater, Architektur, Kunst, Philologie und Geschichte finden.

In einer anderen Buchhandlung – Podpisnyje isdanija (dt.: Abonnementausgabe) in St. Petersburg – vergessen Sie die Zeit. Im Inneren des Jugendstilgebäudes mit seinen beweglichen Leitern und hohen Regalen können Sie sich ein Buch aussuchen und sich damit auf eine breite Fensterbank setzen oder einen Kaffee trinken.

8. Lebensmittelladen Jelisejewskij

Einkäufer im Jelisejewskij am Newski-Prospekt in St. Petersburg.

Ein weiterer Ort in St. Petersburg, an dem Sie sich die Helden der Harry-Potter-Filme vorstellen können, ist das Geschäft der Kaufleute Jelisejew. Mit seinem imposanten Erscheinungsbild und seiner Produktvielfalt ähnelt er dem Laden Weasleys Zauberhafte Zauberscherze. Wie das der rothaarigen Zwillinge ist auch das Sortiment des russischen Feinkostladens voller ausgefallener Raritäten. Das Angebot an Delikatessen, handgemachten Süßigkeiten und Gerichten nach alten Rezepten ist ebenso beeindruckend wie das Jugendstil-Interieur.

9. Singer-Haus

Haus Singer.

Eines der dominierenden Merkmale von Hogwarts ist der Astronomieturm, in dem sich dramatische Ereignisse abspielten.

Das Haus der Firma Singer in St. Petersburg im Jugendstil sieht genauso imposant aus. An der Fassade befinden sich Skulpturen von Walküren, die jeweils eine Spindel mit Stahlfaden halten, und zu ihren Füßen eine Nähmaschine, das Symbol der Firma, die das Gebäude in Auftrag gegeben hat. Das stimmungsvolle Gebäude wird von einer Glaskuppel mit einem Adler mit ausgebreiteten Schwingen gekrönt. Er erinnert an das Symbol des Hauses Ravenclaw, das einen Adler in seinem Wappen trägt, und dessen Schlafräume sich im Astronomieturm befinden.

10. Russische Staatsbibliothek

Besucher im Lesesaal der Russischen Staatsbibliothek.

Die Bibliothek von Hogwarts ist der Ort, an dem Sie jede Art von Buch finden. Die größte öffentliche Bibliothek Europas, die Russische Staatsbibliothek in Moskau, ist mit 49 Millionen Büchern ebenso groß. Die Lobby und die große Treppe sind beeindruckend und der Hauptlesesaal, der mit Marmor, Bronze und Eichenholz vertäfelt ist, wirkt wie ein Museum.



