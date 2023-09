Kartoffelkäfer, Nacktschnecke und Co.: Die 7 Hauptfeinde der russischen Datscha-Gärtner

Blattlaus

Dieses winzige grüne Insekt ernährt sich vom Blattsaft junger Pflanzen, zehrt diese aus und überträgt Viren. Die Pflanzen werden infiziert und sterben sogar ab, und die Blattlaus reibt ihre kleinen Füßchen fröhlich aneinander.

Die Blattlaus (lat.: Aphidoidea) lebt etwas mehr als einen Monat, aber in dieser Zeit frisst sie nicht nur Ihre Ernte, sondern schenkt auch Hunderten von kleinen Nachkommen das Leben. Es kommt vor, dass sie in ihrem kurzen Leben bis zu zehn neue Generationen hervorbringt!

Daher versuchen die Landwirte auf der Datscha alles, um ihr Auftreten auf ihrer Parzelle zu verhindern. Ein radikales Mittel ist die Behandlung des Grundstücks mit speziellen Insektiziden im Mai. Die volkstümliche Methode ist das Besprühen der Pflanzen mit Kräutersud. Geeignet sind Kamille, Knoblauch, Zwiebeln (auch aus den Schalen), Kartoffelkraut. Geben Sie dem Sud bei!

Auch der Geruch von Lavendel und Minze stößt Blattläuse ab, so dass Sie diese einfach in der Nähe anpflanzen können. Oft verwendet wird auch Salmiakgeist.

Spanische Wegschnecke

Für Datscha-Gärtner in Zentralrussland ist dies ein neuer Schädling, der vor ein paar Jahren aus Europa kam. Sie mögen es besonders, wenn es feucht und warm ist, und in den kalten Regionen Russlands sind sie immer noch eine Seltenheit.

Die große rote Schnecke (lat.: Arion vulgaris) hat einen unbändigen Appetit und vermehrt sich schneller als sie kriechen kann. Sie ist übrigens ein Zwitter, das heißt, sie braucht nicht einmal einen Partner, um die Welt mit ihrer eigenen Art zu bevölkern. Sie lebt weniger als ein Jahr, vom Frühjahr bis zum Herbst, aber kann bis zu 100 Eier auf einmal legen.

Sie ernährt sich von Kohl, Tomaten, Zucchini und zum Nachtisch bevorzugt sie die süßesten Sorten von Erdbeeren. Sie lebt nicht nur in Gärten, sondern sogar in den Höfen von Wohnhäusern, wo sie im nahen Gras Nahrung findet.

Bekämpfen Sie sie mit volkstümlichen Methoden: Locken Sie sie zum Beispiel in eine Dose mit Benzin oder Bier – sie liebt diese Gerüche. Manche stellen nachts Untertassen mit Bier an verschiedenen Stellen auf und sammeln am Morgen überall betrunkene Schnecken ein.

Töten Sie sie direkt mit einer Salzlösung oder nur mit Salz. Aber hier müssen Sie jeder einzelnen Schnecke hinterherlaufen, daher ziehen es die Datscha-Besitzer vor, sie zuerst einzusammeln.

Wühlmaus

Sie ist nur vom Aussehen her niedlich und flauschig. Im Allgemeinen ist diese winzige Maus der Hauptschädling von Getreidekulturen und ein Überträger von gefährlichen Krankheiten.

Sie wird mithilfe von Ultraschallabwehrmitteln und stechenden Gerüchen vertrieben. In Getreidelagern können Sie zum Beispiel in Essig oder Ammoniak getränkte Servietten auslegen.

Maulwurf

Graben ist sein Lebensziel. Er ist nicht sehr an Pflanzen interessiert, sondern jagt nach Würmern und Käfern, aber dabei lässt er sich so sehr hinreißen, dass er das Wurzelwerk von Blumen und Bäumen zerstört.

Meistens eignet sich zur Bekämpfung des Maulwurfs eine sehr humane Methode: akustische Schädlingsvertreiber. Installieren Sie auf dem Grundstück Wetterfahnen oder verschiedene Rasseln, die unterirdisch Vibrationen erzeugen. Dem Maulwurf wird das unangenehm und er verschwindet von selbst.

Im Süden Russlands gibt es einen entfernten Verwandten des Maulwurfs - den Blindmull mit riesigen Zähnen und starken Pfoten.

Maulwurfsgrille

Eine weitere Liebhaberin des Untergrunds frisst unterirdische Pflanzenteile. Besonders mag sie die Zwiebeln von Blumen und Gemüse, wobei sie die leckersten Exemplare auswählt.

Sie können die Maulwursgrille (lat.: Gryllotalpidae) mithilfe von Fallen bekämpfen. Füllen Sie ein wenig Bier oder Honig in ein gewöhnliches Literglas oder eine Flasche – Maulwurfsgrillen lieben diesen Geruch und werden von selbst hineinkriechen. Sie wird nicht mehr herauskommen können.

Kartoffelkäfer

Dieser farbenprächtig gestreifte Käfer liebt die Blätter der Kartoffelpflanze und anderer Nachtschattengewächse. Wissenschaftler nennen ihn den (Leptinotarsa decemlineata), aber in Russland kennt ihn jeder als Coloradokäfer. Und das alles nur, weil er bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Bundesstaat Colorado Kartoffelfelder leer fraß. In den späten 1940er Jahren erreichte der Käfer die europäischen Grenzen der UdSSR. Und in den frühen 2000er Jahren wurde er sogar im Fernen Osten gefunden.

Datschen-Gärtner sammeln die Käfer in der Regel manuell von jeder Kartoffelpflanze in einer Blechdose mit Paraffin. Die Sache ist die, dass diese Käfer recht schnell eine Immunität gegen chemische Insektizide entwickeln und in aller Ruhe weiter an der Ernte fressen. Gleichzeitig mögen diese Käfer keine starken Gerüche. Deshalb werden oft Minze, Dill, Koriander und andere Pflanzen in der Nähe der Kartoffeln gepflanzt.

Apfelwickler

Damit sich die Obst fressende Raupe in einen Schmetterling verwandeln kann, braucht sie eine Menge Nahrung. Ihre gastronomischen Vorlieben sind Äpfel, Birnen, Pflaumen und andere schmackhafte Früchte.

Wurmstichige Äpfel sind genau ihr Ding. Im Allgemeinen gilt: Wenn Sie Schmetterlinge über Apfelbäumen kreisen sehen, sind Ihre Bäume bereits vom Apfelwickler (lat.: Cydia pomonella) befallen.

Selbst mit speziellen Insektiziden müssen Sie den Garten zwei- bis viermal pro Saison behandeln. Außerdem müssen Sie ständig das Fallobst entfernen, in dem sich Raupen befinden können, trockene Äste einsammeln und die Rinde weißen. Der Apfelwickler kann den Geruch von Wermut nicht leiden, also können Sie diesen in der Nähe von Apfelbäumen anpflanzen.



