Russisches Kompott: Das ultimative vitaminreiche, erfrischende Getränk des Sommers (REZEPT)

Da in den Geschäften eine große Auswahl an süßen Fertiggetränken angeboten wird, nehmen sich heutzutage nur noch wenige russische Familien die Zeit, das traditionelle süße Getränk, das Kompott, zuzubereiten. Aber der Sommer ist da, und wenn Sie Zeit haben, dann ist dies die richtige Zeit, um frische Beeren und Früchte zu kochen und daraus ein erfrischendes und gesundes Kompott zuzubereiten.

Vor dem 18. Jahrhundert gab es in Russland ein beliebtes Getränk, das aus getrockneten Früchten, Beeren und Kräutern hergestellt wurde und das man Wswar nannte, ein Wort, das sich von sawarítj (brühen) ableitet. In der Regel wurde Wswar am Weihnachtsabend zubereitet, und manchmal wurde Grütze hinzugefügt, um das Getränk nahrhafter zu machen. Später wich der Wswar dem Kompott, das schneller und einfacher zubereitet werden kann.

Die moderne Form des Kompotts wurde im 18. Jahrhundert von französischen Köchen in Russland eingeführt. Ursprünglich war es eher ein Dessert als ein Getränk. Kompott wurde zu Getränken und Eiscreme serviert, war aber nicht lange haltbar, so dass die Russen mit ihrer Vorliebe für die Konservierung von Lebensmitteln in Gläsern begannen, mehr Zucker und Wasser hinzuzufügen.

Julia Mulino Julia Mulino

In der modernen russischen Küche gibt es mehrere Versionen von Kompott. Im Winter ist die beliebteste Version ein Kompott aus getrockneten Früchten, das wegen der Pflaumen eine dunkle Farbe hat. Es kann aber auch mit getrockneten Äpfeln, Aprikosen, Feigen und Rosinen zubereitet werden. Ich kenne dieses Kompott noch von den Mittagessen im Kindergarten, in der Schule und an der Universität.

Während der sommerlichen Datscha-Saison werden die beliebtesten Kompottarten aus kleinen Äpfeln, Pflaumen, Kirschen und Birnen hergestellt. Diese Pflanzen liefern oft eine reiche Ernte, aber die frischen Früchte schmecken oft sauer. Wenn man ihnen jedoch Zucker hinzufügt, entfalten sie ihr volles Aroma.

Julia Mulino Julia Mulino

Zu den beliebtesten Beeren für ein Sommerkompott gehören rote und schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren, Kirschen und Himbeeren. Selbstgemachtes Beerenkompott ist für mich auch heute noch der ultimative Kick des Sommers.

Früher habe ich reife Beeren von den Sträuchern im Garten gepflückt, und dann haben meine Großmutter oder meine Mutter eine süße Leckerei daraus zubereitet. Das Tolle an Kompott ist, dass man jedes beliebige Obst oder jede beliebige Beere in Wasser mit Zucker kochen kann und so jedes Mal einen anderen Geschmack erhält.

Das Wichtigste ist, dass einige Zutaten länger brauchen, um zu kochen, wie z. B. Äpfel und Rhabarber, die ich in meinem Rezept verwende. Beeren hingegen müssen nur wenige Minuten lang gekocht werden. Ein minimaler Kochvorgang hilft, die Vitamine und Nährstoffe zu erhalten, während die Beeren ihren ganzen Geschmack und ihr Aroma an das Getränk abgeben.

Außerdem verwende ich für mein Kompott lieber weniger Zucker, weshalb ich die härtesten Zutaten (Apfelschalen und Rhabarber) 20 Minuten lang mit Zucker koche, so dass ein Invertzuckersirup entsteht. Dann gebe ich die Beeren in diesen Sirup, weshalb ich den Zucker nicht überdosiere.

Das Ergebnis ist ein köstliches, erfrischendes Getränk mit einem kräftigen Geschmack und vielen Vitaminen. Das Kompott kann auch als Nachspeise serviert werden, da die Beeren und Früchte einen enormen Geschmack beibehalten.

Zutaten:

Julia Mulino Julia Mulino

Wasser – 3 Liter

Äpfel (mittelgroß) – 2 Stück

Erdbeeren – 150 g

Kirschen – 100 g

Johannisbeeren – 100 g

Himbeeren – 100 g

Stachelbeeren – 50 g

Zucker – 150 g

Rhabarber – 2 Stängel

Zubereitung:

1. Waschen und schälen Sie die Äpfel und entfernen Sie das Kerngehäuse. Die Schalen und das Kerngehäuse werden für den Sirup benötigt.

Legen Sie die Apfelschalen und das Kerngehäuse in einen Kochtopf.

Julia Mulino Julia Mulino

2. Schneiden Sie den Rhabarber in große Stücke und geben Sie ihn in den Topf.

Julia Mulino Julia Mulino

3. Geben Sie den Zucker hinzu.

Julia Mulino Julia Mulino

4. Gießen Sie kochendes Wasser darüber.

Julia Mulino Julia Mulino

5. Lassen Sie alles etwa 20 Minuten lang kochen. Sie sollten einen reichen, süßen Sirup erhalten.

Julia Mulino Julia Mulino

6. Während der Sirup kocht, bereiten Sie die Früchte und Beeren vor. Schneiden Sie die Äpfel in Scheiben.

Julia Mulino Julia Mulino

7. Waschen und schälen Sie die Erdbeeren.

Julia Mulino Julia Mulino

8. Ich habe noch gefrorene Himbeeren vom letzten Jahr übrig; die neuen Himbeeren, die im Garten wachsen, sind noch nicht reif. Ich füge sie zu den Beeren hinzu.

Julia Mulino Julia Mulino

9. Bereiten Sie den Rest der Beeren zu.

Julia Mulino Julia Mulino

10. Passieren Sie die Flüssigkeit durch ein Sieb.

Julia Mulino Julia Mulino

11. Fügen Sie die Äpfel und Stachelbeeren hinzu und lassen Sie sie 3 Minuten lang im Sirup köcheln.

Julia Mulino Julia Mulino

12. Schalten Sie das Kochfeld aus und geben Sie die restlichen Beeren in das heiße Getränk. Bedecken Sie es mit dem Deckel und lassen Sie es abkühlen.

Julia Mulino Julia Mulino

13. Wenn Sie den Deckel öffnen, werden Sie das ganze Aroma der Sommerbeeren spüren.

Julia Mulino Julia Mulino

14. Gießen Sie das Kompott in einen Krug und stellen Sie es zum Abkühlen in den Kühlschrank oder probieren Sie es einfach.

Julia Mulino Julia Mulino

15. Genießen Sie das Kompott an einem schönen Sommertag im Freien oder zu Hause.

Julia Mulino Julia Mulino

16. Vergessen Sie die Früchte nicht – es schmeckt einfach köstlich!

Julia Mulino Julia Mulino



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.