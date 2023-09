Was bedeutet das Aufkommen des neuen „digitalen Passes“ in Russland?

Russia Beyond

Am 18. September unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret über den digitalen Pass, wie er in den Medien genannt wurde. Dem Dekret zufolge ist es nun möglich, anstelle des üblichen Papierpasses (und anderer offizieller Dokumente) Informationen über sich selbst elektronisch mit Hilfe einer mobilen Anwendung zu übermitteln.

Der „digitale Pass“ wird den herkömmlichen Pass nicht ersetzen

Wie es in dem Dokument heißt, „ist das Vorlegen von Informationen über eine mobile Anwendung freiwillig“. Die Papierpässe werden nicht aus dem Dokumentenkreislauf verschwinden.

„Bestehende Papierdokumente werden ihren Status beibehalten – sie können weiterhin ohne Einschränkungen vorgelegt werden“, erklärt das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation auf seinen offiziellen Accounts in den sozialen Netzwerken.

Bereits im Februar 2023 beschrieb der Leiter des Ministeriums Maksut Schadajew die Technologie eines digitalen Passes. Zu diesem Zweck wird in der mobilen Anwendung Gosuslúgi [das föderale Portal für öffentliche Dienstleistungen in Russland – Anm. d. Red.] wird ein QR-Code generiert, der zu der Seite mit dem gewünschten Dokument in dieser Anwendung führt.

Nach diesem Prinzip funktioniert jetzt auch die App Gosuslúgi Awto. Im Jahr 2022 dürfen Autofahrer anstelle ihres Führerscheins und ihrer Fahrzeugpapiere einen QR-Code auf ihrem Smartphone vorzeigen, müssen die Dokumente aber immer noch auf einem physischen Medium mit sich führen. Dennoch ist es mithilfe dieser Anwendung möglich, im Falle eines Verkehrsunfalls schneller ein Europrotokoll zu erstellen und ein Foto vom Unfallort beizufügen.

Das Ministerium für digitale Entwicklung erklärte jedoch, dass die Anwendung Gosuslúgi anstelle von Bescheinigungen, Erklärungen, Zertifikaten und Bescheinigungen verwendet werden kann. Und in „bestimmten Fällen im Inland“ auch anstelle eines Passes.

In welchen Fällen dieser digitale Pass verwendet werden kann, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Liste der Informationen, die vorgelegt werden können, wird innerhalb von drei Monaten festgelegt werden, geht aus dem Dekret hervor.

Wie können Dokumente in Russland die Identität einer Person beweisen?

Das wichtigste Dokument eines Russen ist ein Inlandspass, der für Bürger ab dem Alter von 14 Jahren ausgestellt wird. Neben dem Vor- und Nachnamen enthält der Pass auch die Adresse des Wohnsitzes. Informationen über eingetragene Ehen und Scheidungen sowie das Vorhandensein von Kindern werden auf Antrag des Passinhabers angegeben.

Bis zum Alter von 14 Jahren wird die Identität durch die Geburtsurkunde festgestellt, in der die Eltern angegeben sind.

Bei Verlust des Passes oder während der Wartezeit auf die Ausstellung des Passes erhält der Bürger eine vorläufige Bescheinigung.

Für Reisen ins Ausland haben Russen einen ausländischen Reisepass, in den Visa eingeklebt und Grenzübertrittsstempel eingetragen werden.

Ein Seemannspass und ein Wehrdienstausweis dienen ebenfalls als Ausweisdokumente.

Diese Dokumente werden von Seeleuten und Militärangehörigen für Reisen (ohne sie können diese keine Fahrkarten für Züge und Flugzeuge kaufen), für eine Beschäftigung und sogar für den Kauf von Alkohol benötigt.

Ein Führerschein gilt in Russland jedoch nicht als Identitätsnachweis.

In Russland gibt es seit 2013 ein Projekt zur Umstellung auf elektronische Pässe, d.h. eine Plastikkarte mit einem Chip, auf dem Informationen über den Bürger gespeichert sind. Sie könnte unter anderem nicht nur Passdaten enthalten, sondern auch Daten zur Krankenversicherung, zum Führerschein, biometrische Daten und so weiter). Das Projekt wurde im Jahr 2022 eingefroren.



