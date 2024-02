Die seltsamsten Kopfbedeckungen der Frauen in Russland

Alexander Bozhko, Maria Mertsalova "The Poetry of Folk Costume", 1988

Horn-Kika



Staatliches Historisches Museum Staatliches Historisches Museum

Dieser schwere Kopfschmuck wird erstmals in einem Dokument aus dem 14. Jahrhundert erwähnt und geht auf das Heidentum zurück. Hörner symbolisierten Fruchtbarkeit, so dass diese Hüte nur von Frauen nach der Geburt ihres ersten Kindes getragen werden durften – vor allem von Frauen in Tula, Rjasan, Kaluga, Orjol und anderen südlichen Provinzen.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Und weil die Kika nicht nur hoch (20-30 Zentimeter), sondern auch schwer war, mussten die Frauen ihren Kopf aufrecht halten, um sie aufzubehalten. So entstand übrigens auch das Wort kitschítsja, was so viel bedeutet wie sich arrogant verhalten oder auch mit erhobener Nase gehen.

Huf-Kika

Eremitage Eremitage

Diese Kika ist ein ideologischer Erbe ihrer gehörnten Vorgängerin, aber sie wurde von allen verheirateten Frauen an Feiertagen getragen. Sie gilt auch als sehr alte Kopfbedeckung (die erste Erwähnung der hufförmigen Kika stammt aus dem Jahr 1328), aber sie tauchte erst nach der Taufe Russlands auf und hat daher wenig mit heidnischem Glauben gemein.

Alexander Boschko, Maria Merzalowa „Die Poesie der Volkstracht“, 1988 Alexander Boschko, Maria Merzalowa „Die Poesie der Volkstracht“, 1988

Zusätzlich zu den Hufen trugen die Frauen auch Kikis in Form von Kesseln, Schaufeln und Rollen. In der Regel waren sie alle mit einem aufwendig mit Gold verzierten Tuch bedeckt, und alle Kopfteile in Form von Hufen wurden mit Hilfe von Bändern befestigt, die um die alltägliche Kopfbedeckung gebunden wurden.

Tula-Elster

Viele Historiker sind sich immer noch nicht einig darüber, was eine Elster von einer Kika unterscheidet, da die verschiedenen Arten manchmal fast identisch aussehen. Die Tula-Elster lässt sich jedoch definitiv nicht verwechseln – die Kopfbedeckung ähnelt buchstäblich einem Vogel.

Russisches Ethnographisches Museum Russisches Ethnographisches Museum

Er bestand aus einem vorderen Teil, den Flügeln, und einem hinteren Teil, der als Schwanz bezeichnet wurde. Unter dem Schwanz befanden sich mehrfarbige Bänder, die in Form eines Pfauenschwanzes genäht waren. Die Flügel bestanden ebenfalls aus mehrfarbigen Bändern, die jedoch in die andere Richtung genäht waren, wodurch die Illusion von Flügeln entstand.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Er wurde von Frauen in den ersten zwei bis drei Jahren nach der Hochzeit an allen Feiertagen getragen.

Pskower Schischak

Während die vorherigen Kopfbedeckungen hauptsächlich im Süden getragen wurden, war diese im Norden Russlands beliebt. Dieser klassische Kokoschnik aus Pskow unterschied sich durch seine „Zapfen“ ein wenig von seinen alltäglicheren Versionen.

Alexander Boschko, Maria Merzalowa „Die Poesie der Volkstracht“, 1988 Alexander Boschko, Maria Merzalowa „Die Poesie der Volkstracht“, 1988

Man glaubte, je mehr davon, desto besser, denn sie bedeuteten Fruchtbarkeit. Es gab sogar ein Sprichwort: Wie viele Zapfen, so viele Kinder.

Eremitage Eremitage

Der Pskower Schischak war Teil des Hochzeitskleides der Braut und oft waren die Zapfen mit natürlichen Perlen besetzt, und über der Kopfbedeckung wurde ein goldbesticktes Tuch gelegt.

Twer-Absatz

Eine der ungewöhnlichsten Varianten der Kokoschnik war in der Provinz Twer sehr beliebt, so dass ihr Name heute fest mit dieser Region verbunden ist. Der Ferse in Form eines Zylinders war Ende des 18.-19. Jahrhunderts in Mode und wurde nur an Festtagen getragen.

Alexej Wenezianow. Porträt der Frau des Künstlers, Marfa Wenezianowa, 1828 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Zu diesem Zweck wurden sie aus den teuersten Materialien genäht, zum Beispiel aus Seide oder Samt, und oben mit Edelsteinen und Gold besetzt. In der Regel war ein Perlennetz daran befestigt, das die Stirn der Trägerin bedeckte, denn der Hauptteil des festlichen Kopfschmucks bedeckte nur den oberen Teil des Kopfes.



