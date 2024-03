8 Dinge, die Sie NIEMALS in Moskau tun sollten

1. Vergessen Sie Ihren Reisepass in Ihrem Hotel/Aufenthaltsort

Moskau ist eine sichere Stadt, aber es kann sein, dass Sie Ihren Reisepass (als Ausweis) brauchen, wenn Sie in einem Geschäft Alkohol und Zigaretten kaufen, vor allem, wenn Sie jung aussehen (und tun wir das nicht alle?). Außerdem kann es vorkommen, dass die Polizei Sie auf der Straße nach Ihren Dokumenten fragt. Und natürlich brauchen Sie Ihren Reisepass beim Kauf von Eintrittskarten für das Bolschoi-Theater!

2. Steigen Sie auf der Straße in ein Taxi

Das macht in Moskau niemand mehr! Sie müssen ein Taxi über eine Smartphone-App bestellen (hier erfahren Sie, wie das geht), Sie können es auch telefonisch zu einer bestimmten Zeit bestellen, wenn Sie Russisch sprechen, oder Sie können in Ihrem Hotel nach einem Wagen fragen.

Natürlich gibt es immer noch Taxis vor Bahnhöfen und Flughäfen, die ihre Dienste anbieten, aber mit einer App können Sie die Route und den Preis der Fahrt vorab sehen.

3. Fahren Sie mit dem Auto durch das Stadtzentrum

Carsharing ist in Moskau sehr weit entwickelt, aber es ist immer noch besser, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtzentrum zu bewegen. Wenn Sie sich in der Stadt nicht auskennen, werden Sie Probleme haben, einen Parkplatz zu finden, und viele Parkplätze sind kostenpflichtig. Außerdem gibt es im Zentrum viele Straßen und Fahrspuren mit Einbahnverkehr, niedrigen Geschwindigkeitsbegrenzungen und reinen Buszonen.

Für die öffentlichen Verkehrsmittel benötigen Sie jedoch nur eine Troika-Karte (eine Fahrkarte, die Sie mit einem Guthaben aufladen können) und Sie können in jedes öffentliche Verkehrsmittel einsteigen: Metro, Bus, Straßenbahn, MZR und MDL (hier erfahren Sie, wie Sie sie benutzen).

4. Gehen Sie ohne Online-Karte

Entgegen aller Klischees leben in Moskau dieselben freundlichen und hilfsbereiten Menschen wie in allen anderen Regionen Russlands und viele Menschen sprechen Englisch. Aber wenn Sie eine genaue Adresse benötigen, ist eine Karten-App ein Muss. Erstens kennen selbst einheimische Moskauer nicht die Namen aller Hotels, Museen und Straßen. Zweitens wird in Moskau ständig etwas repariert und gebaut, so dass es besser ist, Passanten nicht nach dem Weg zu fragen, sondern stattdessen im Navi nachzusehen.

Wenn Sie keine Gelegenheit dazu haben, können Sie sich jederzeit an ein Touristeninformationszentrum wenden (diese gibt es im Sarjadje-Park, in Flughäfen, am Nördlichen Flusshafen und an vielen anderen Orten).

5. „Herumschlendern“ in der Moskauer Metro

Aufgrund der großen Entfernungen in Moskau sind die Einwohner der Stadt ständig in Eile, um ihren täglichen Aufgaben nachzugehen. Es scheint, als ob sie alle irgendwo hinrennen und um im Strom der Menschen zu bleiben, muss auch der Tourist sein Tempo erhöhen. Auf der Rolltreppe sollten Sie auf der rechten Seite stehen, denn auf der linken Seite eilen die Menschen in der Regel vorbei.

Um im Fluss zu bleiben, können Sie im Voraus eine Route auf der Website der Metro oder mit Hilfe der interaktiven digitalen Tafel in jedem Zug erstellen.

Die Moskauer Metro ist das Herz der Stadt. Und wie in jedem öffentlichen Verkehrsmittel gibt es bestimmte Regeln – offizielle und ungeschriebene.

6. Schießen Sie Fotos im Mausoleum

Auf dem Roten Platz können Sie Fotos aufnehmen, aber wenn Sie in das Lenin-Mausoleum gehen wollen, sollten Sie daran denken, dass es dort verboten ist, Ihre Kamera oder Ihr Smartphone herauszuholen. Die Wachen beobachten jeden Ihrer Schritte! Und sollten Sie trotzdem glauben, dass Sie damit durchkommen, wird ein „freundliches Gespräch“ mit den Wachen, gefolgt von einer Geldstrafe, Sie beim nächsten Mal sicherlich zweimal nachdenken lassen!

7. Planen Sie einen spontanen Besuch im Bolschoi-Theater

Wenn Sie die historische Bühne des Bolschoi-Theaters sehen und erleben möchten, insbesondere beliebte Aufführungen wie Der Nussknacker und Schwanensee, müssen Sie die Karten kaufen, sobald diese im Verkauf angeboten werden, d.h. ein paar Wochen vor dem gewünschten Termin. Sie können sie nur auf der Website des Theaters oder an der Abendkasse kaufen.

8. Veranstalten Sie eine Grillparty im Park

Die Russen lieben Grillpartys und es ist traditionell eine der beliebtesten Arten der Freizeitgestaltung in der warmen Jahreszeit. Allerdings gibt es in Moskau nur wenige offizielle Parks und Plätze am Stadtrand, wo man einen Grill anwerfen darf. In den meisten anderen Teilen der Stadt ist es verboten! Die Bußgelder beginnen bei 5.000 Rubel (ca. 50 Euro)

