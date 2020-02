Knigge für die U-Bahn: Sieben Todsünden in der Moskauer Metro

In Moskau gibt es so viele Orte, wo Sie entspannen oder laut Musik hören können. Doch bitte vermeiden Sie das und einige andere Verhaltensweisen unbedingt in der U-Bahn der Hauptstadt.

Die Moskauer U-Bahn ist das Herz der Stadt, in ihr konzentriert sich das städtische Leben. Täglich nutzen Millionen von Menschen die Metro, um zur Arbeit zu pendeln. Wie in jedem öffentlichen Verkehrsmittel, gelten auch in der U-Bahn von Moskau Regeln, offizielle und ungeschriebene. Wir verraten, wie Sie sich garantiert unbeliebt machen.

1 Eingangsschranke überspringen

Valery Sharifulin/TASS Valery Sharifulin/TASS

Schwarzfahren in Moskau ist gar nicht so einfach. Überall versperren Schranken den Zugang zur U-Bahn.

Ein Ticketkauf ist aber auch sehr einfach. Schlangen an den Ticketschaltern kann man umgehen, indem man die Bezahldienste von Apple oder Samsung in Anspruch nimmt oder eine Kreditkarte nutzt.

Wenn Sie aber unbedingt ohne Ticket fahren und mit einem beeindruckenden Sprung über die Schranke auf die andere Seite gelangen wollen, wird Sie dort die Polizei empfangen.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein Ticket für die Metro kaufen.

2 Auf der linken Seite der Rolltreppe stehen

Grigory Sysoev/Sputnik Grigory Sysoev/Sputnik

Schon die Kinder in Moskau wissen: Rechts stehen, links gehen.

Es ist ein Ärgernis, wenn sich jemand nicht daranhält und den Weg für diejenigen versperrt, die es eilig haben. Und die Moskowiter haben es immer eilig, ob Sie es glauben oder nicht!

Einige Rolltreppen sind sehr lang und um Zeit zu sparen, bewegen sich viele darauf wie auf einer normalen Treppe vorwärts. So kommen sie nicht zu spät zur Arbeit und haben auch bereits ihr Workout absolviert, bevor sie acht Stunden auf dem Bürostuhl sitzen.

3 Einen dicken Rucksack tragen

Komsomolskaya Pravda/Sputnik Komsomolskaya Pravda/Sputnik

Menschen, die mit einem riesigen Rucksack oder einer großen Tasche in die U-Bahn einsteigen, haben keine Ahnung, wie voll es in so einem Zug werden kann.

Freunde werden Sie sich mit großem Gepäck bestimmt nicht machen. Nehmen Sie daher Rücksicht und versuchen Sie, mit ihrem Gepäck nicht allzu viel Platz in Anspruch zu nehmen. Dann wird auch niemand kräftig gegen ihren Rucksack treten, was auch keiner gerne macht.

4 Zwei Plätze auf einmal belegen

Reuters Reuters

Manche Menschen breiten sich gerne aus und scheinen zu glauben, dass auch ihr Gepäck sitzen muss. Braucht es den Sitzplatz wirklich dringender als jeder der mehr als 258 Mitreisenden? Oder denken Sie, dass die anderen Fahrgäste nun stehen könnten, sie haben doch schließlich schon den ganzen Tag im Büro gesessen ...

Was auch immer Sie denken, es ist schlicht unhöflich, Gepäck auf den Sitzen abzustellen.

5 In einem Durchgang stehen bleiben

Sergey Fadeichev/TASS Sergey Fadeichev/TASS

Wissen Sie, was die Moskauer in der Metro am meisten aufregt? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einer Menschenmenge. Sie wollen vorankommen, doch dann steht da jemand mitten in einem Durchgang und versperrt den Weg! Ärgerlich!

Wenn Sie sich zunächst orientieren müssen, ist das verständlich, doch suchen Sie sich dafür einen anderen Platz oder informieren Sie sich vorher in unserem Metro-Leitfaden.

6 Das Smartphone ohne Kopfhörer nutzen

Sergey Bobylev/TASS Sergey Bobylev/TASS

Ja, Kopfhörer sind schon lästig, selbst die kleinen. Aber das ist noch lange kein Grund, ohne die Ohrstöpsel in voller Lautstärke Musik zu hören oder sich Filme anzuschauen.

Sie glauben vielleicht Ihre Mitmenschen wären froh, während der Fahrt etwas Unterhaltung zu haben. Doch vielleicht wäre die Fahrt für alle angenehmer, wenn Sie ihr Handy einfach beiseitelegten.

7 Während die Türen bereits schließen noch schnell einsteigen

Es passiert jeden Tag, besonders wenn Sie es eilig haben. Züge halten oft in den Tunneln vor der Einfahrt in den nächsten Bahnhof. Wissen Sie auch warum?

Wahrscheinlich ist dann ein Fahrgast noch in den Zug gesprungen, während die Türen bereits beim Schließen waren. Nun ist der Fahrer gezwungen, die Türe wieder zu öffnen. Das verursacht Verspätungen: bei diesem Zug und auch bei allen nachfolgenden.

Die Metro startet alle 90 Sekunden. Also keine Sorge, der nächste Zug kommt bestimmt. Entspannen Sie sich einfach und warten Sie.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.