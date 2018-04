Vor dem Internet: TOP 10 der sowjetischen PCs

Der Korvet war ein vom Institut für Kernphysik an der Moskauer Lomonossow Universität entwickelter PC für komplexe Forschungskalkulationen (zum Beispiel für Niedertemperaturplasmen). Er ging 1988 in Serienproduktion. Das Model erwies sich als so erfolgreich, dass es nicht nur für industrielle Zwecke, sondern auch in Schulen eingesetzt wurde. Der Korvet wurde in verschiedenen Varianten hergestellt, darunter war auch der PK 8015 Orbit, eine Videospielkonsole. An die 16 Geräte konnten mit dem Internet verbunden werden.

