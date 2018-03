Die Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs in Moskau in zehn Fotos

Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen großen Sprung in Richtung der supermodernen Moskauer Metro. Die erste Station wurde vor 80 Jahren in 1935 eröffnet. Es gab einen kurzen Schienenabschnitt (heutzutage Teil der roten Linie), der von der Station Sokolniki mit einem Seitenzweig zur Station Smolenskaja zur Station Park Kultury führte.

Press photo