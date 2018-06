WM-Special für Moskau-Besucher: City-Bike senkt erheblich die Preise

Russia Beyond

Moskowiter und Touristen können in der WM-Zeit Stadtfahrräder für nur 350 Rubel für drei Tage mieten. Der Sondertarif startete am 11. Juni und läuft bis zum Ende der Weltmeisterschaft am 15. Juli. Außerdem ist die erste Stunde der Miete jetzt kostenlos, statt der üblichen 30 Minuten.

Derzeit gibt es rund 380 Mietstationen, weitere 50 werden in diesem Sommer eröffnet. Rund 4300 Fahrräder und 260 Elektrofahrräder stehen zur Verfügung.

Das Registrierungsverfahren ist einfach - folgen Sie den Anweisungen auf:

