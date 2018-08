Fünf Fakten über Norilsk, eine der nördlichsten Städte der Welt

Wenn Sie planen, die alles andere als utopische Industriestadt in dem sibirischen Permafrost-Gebiet zu besuchen, lesen Sie sich doch unseren Reiseführer durch.

Norilsk liegt innerhalb des Polarkreises und hat weder antike Festungen noch prächtige Ländereien. Der Winter dauert neun Monate und in dem kurzen Sommer schmilzt nicht einmal der Schnee. Eine Möglichkeit, im Sommer hierher zu kommen, ist die Fähre, die jedoch eine Sondergenehmigung benötigt. Diese kann auf der Webseite (rus) der Stadtverwaltung oder mithilfe eines Reisebüros beantragt werden. Ansonsten kann man auch ganzjährig mit dem Flugzeug anreisen.



Die Abgeschiedenheit und Bürokratie schreckt nicht nur ausländische Touristen, sondern auch Russen ab. Wenn Sie es also schaffen, hierher zu kommen, werden Sie einem sehr exklusiven Klub beitreten. Die regionale Entwicklungsgesellschaft sagt, dass die Stadt im Jahr von etwa 200 Ausländern besucht wird, die Bewohner der GUS nicht mit einberechnet.

Norilsk wurde im Jahr 1935 unter den härtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, wie Polarnächte und bitterkalte Temperaturen, erbaut und ist heute die Heimat für 170 000 Einwohner und Arbeiter. Die Bewohner bekommen die Sonne mehrere Monate im Jahr nicht zu sehen und geben mehr für Konsumgüter aus als alle anderen Russen im Land.

Was tun, wenn Sie sich in diesem lebendigen Monument der Unzerstörbarkeit des menschlichen Willens befinden?

Besuchen Sie das Norilsker Golgatha

Norilsk ist eines der größten Industriezentren Russlands. Die Stadt wurde von Gefangenen des Norilsk Besserungsarbeitslagers, das Teil des Gulags war, gebaut, damit sie sich „die Vergebung der Sowjetbürger verdienen“.

In den 1990er Jahren wurde das Norilsker-Golgatha-Denkmal am Fuße des Berges Schmidticha errichtet, wo die Überreste der Häftlinge gefunden wurden. Seine 56 Meter lange „Letzte Pforte“ ähnelt den Toren uralter sibirischer Gefängnisse. Hier kann man fühlen, welchen Preis an menschlichen Opfern die Sowjetunion zu zahlen bereit war, damit das industrielle Wunder des Hohen Nordens erreicht wird.

Sehen Sie die nördlichste Baukunst

Architektonisch ist Norilsk eine gewöhnliche sowjetische Stadt. Seine einzigartige Eigenschaft ist, dass die Stadt auf Permafrost gebaut ist. Deshalb stehen alle Gebäude auf Stelzen und die Eingänge sind erhöht, um nicht vom Schnee blockiert zu werden.

„Norilsk ist eine sehr raue Stadt“, sagt der amerikanische Professor für Slawistik an der Tulane Universität, William Brumfield. Er besuchte die Stadt im Oktober 2016 auf Einladung des Norilsk Heimatmuseums. „Abgesehen von einigen Vorzeigestraßen, die hauptsächlich ein Jahrzehnt nach dem Deutsch-Sowjetischen Krieg von Zwangsarbeitern gebaut wurden, bieten die Gebäude nur die zum Überleben notwendigen Grundlagen. Verbissenheit ist essentiell für das Überleben in Norilsk. Die Stadt und die Menschen kommen mit den schlimmsten Bedingungen auf dem Planeten zurecht.“

Die Stadt bietet maximalen Schutz vor dem beißenden Wind: Die Häuser sind in engen Reihen gebaut, um eine Art Mauer gegen den Wind zu bilden, und sie sind sehr nahe beieinander, sodass nur schmale Einschnitte für Gehwege dazwischen bleiben.

Viele Dinge haben aufgrund ihrer einzigartigen Lage den Beinamen „nördlichster“ bekommen – zum Beispiel die Nord-Kamal-Moschee auf Stelzen aus den 1990er Jahren. Der Permafrost unter der Moschee erstreckt sich bis in eine Tiefe von 300 bis 500 Metern.

Erleben Sie einen echten Winter

Obwohl Norilsk nicht die kälteste russische Stadt ist, dauert der Winter hier von September bis Mai, und Schneeverwehungen können im Juli sogar trotzdem vorkommen. Im Herbst sinkt die Temperatur auf minus 30 Grad, kombiniert mit rauem Nordwind. Die italienische Journalistin Lucia Bellinello, die im November 2016 mit einer Gruppe dort war, erinnert sich, dass sie abends trotz Winterbekleidung nur zehn bis 15 Minuten draußen verbringen konnten. „Also mussten wir uns im Supermarkt aufwärmen“, sagt sie.

Während der langen Wintermonate gibt es buchstäblich keine Sonne – auch Polarnacht genannt. Positiv betrachtet können Sie jedoch die schillernden Nordlichter sehen.

In seltenen Fällen wird es in Norilsk auch sehr heiß, aber zugegebenermaßen nie sehr lange: Die Anwohner scherzen manchmal, dass sie den Sommer verpassen, weil sie an diesem Tag arbeiten mussten.

Ändern Sie Ihre Sicht auf das Alltägliche

Viele Dinge, die normalerweise selbstverständlich und alltäglich sind, werden hier zu einer Besonderheit. Ein gutes Beispiel ist das Internet: Es existiert, ist aber sehr langsam und teuer. Oder der Gang in ein Geschäft. Gurken und Tomaten kosten in Norilsk genauso viel wie ein ganzer Korb mit Produkten in Zentralrussland.

Denn wie bei den Menschen gibt es auch bei den Produkten nur zwei Möglichkeiten, sie zu transportieren: Entweder per Schiff entlang des Jenisseis, was ewig dauert, oder mit dem Flugzeug, was entsetzlich teuer ist.

Entdecken Sie das Herz von Russland

Die interessantesten Dinge befinden sich jedoch außerhalb der Stadt: Die Schönheit der grenzenlosen Tundra wird Sie nicht weniger überraschen als der surreale Anblick von Norilsk selbst.

Und hier können die Touristen den Weg zu dem einzigartigen Naturdenkmal, dem Putorana-Gebirge, das in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde, beginnen. Die Felsenschluchten scheinen bodenlos zu sein, und die Flüsse brechen aus den Felsen hervor und bilden die höchsten Wasserfälle in Russland. Hier befindet sich auch der Wiwisee, das geografische Herz Russlands.

