Formel 1 in Sotschi: Neun Gründe, den Grand Prix zu besuchen

Nach den ersten beiden Rennen, die in den Jahren 1913 und 1914 in Sankt Petersburg stattfanden, war Russland nicht länger Heimat der Formel 1. Im Jahr 2014 aber kam der Große Preis nach Sotschi – und er ist gekommen, um zu bleiben!

Der diesjährige Grand Prix findet vom 28. Bis 30. September statt und wird zum ersten Mal von ROSGONKI organisiert, einer neu gegründeten, unabhängigen gemeinnützigen Organisation. Russia Beyond sprach mit dem Geschäftsführer von ROSGONKI, Alexei Titow, um zu erfahren, weshalb man die fünfte Ausgabe des Großen Preises in Sotschi nicht verpassen darf.

1 Er findet in Sotschi statt!

Wladimir Astapkovitsch/Sputnik Wladimir Astapkovitsch/Sputnik

Die touristisch geprägte Stadt ist ein beliebtes Urlaubsziel am Strand, wo die Pracht der einzigartigen Natur mit den schneebedeckten Bergen einen umwerfenden Hintergrund für das warme Wasser des Schwarzen Meeres bildet.

Außer das Rennen zu verfolgen, können Sie also auch ein wenig Zeit am Strand verbringen oder, wenn Sie sportlich sind, in den Bergen wandern. Besucher des Grand Prix erhalten auch vergünstigt Zutritt zum örtlichen Vergnügungspark und zum „Sky Park” [zu Deutsch „Himmelspark”], der mit seinen atemberaubenden Hängebrücken und Seilrutschen einen Besuch wert ist.

2 Die Rennstrecke

Sergei Sawostjanow/TASS Sergei Sawostjanow/TASS

Die Rennbahn ist integriert in den Olympiapark. Die 5,8 Kilometer lange Runde, die Platz für 55 000 Zuschauer bietet, wurde von dem angesehenen Architekten Hermann Tilke entworfen.

Die Runde, die im Uhrzeigersinn gefahren wird, besteht aus zwölf Rechts- und sechs Linkskurven und schließt sowohl Hochgeschwindigkeits- als auch technische Abschnitte ein.

Die schnellsten Rennwagen erreichten beim ersten Grand Prix im Jahr 2014 eine Geschwindigkeit von 332 Stundenkilometern auf der 650 Meter langen Geraden zwischen der ersten und der zweiten Kurve, während Lewis Hamilton mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 213 Stundenkilometern für Mercedes das Rennen gewann.

„Es ist ein tolles Gefühl, an diesen wunderschönen Ort zu kommen und auf dieser Strecke zu fahren”, sagte Hamilton. „Sie ist griffig und hat großartige Kurven bei einer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit. Sie macht wirklich Spaß.”

3 Preis-Leistungs-Verhältnis

Der russische Grand Prix ist eine der attraktivsten Bühnen der Formel 1 hinsichtlich der Eintritttspreise. Im Vergleich zum letzten Jahr wird die Wochenendkarte dieses Jahr sogar noch günstiger.

4 Grandioses Kulturprogramm

Alexander Demiantschuk/TASS Alexander Demiantschuk/TASS

Das Rennen in diesem Jahr punktet auch mit einem vielseitigen Kulturprogramm für diejenigen Besucher, die mehr als nur schnelle Autos sehen möchten. Am 28. September wird die legendäre Rockband Leningrad die Veranstaltung eröffnen. Am nächsten Tag betreten die berühmten Rockmusiker der Gruppe Bi-2 die Bühne, bevor der russische Rapper Basta das Publikum unterhält.

Sollten Sie nicht viel mit russischer Musik anfangen können, gibt es auch eine Flugschau, eine Parade und viele andere Aktivitäten.

5 Kinderfreundlich

Bringen Sie Ihre Kleinen mit, denn es wird einen speziell gestalteten Kinderbereich geben, wo die jüngsten Rennsportbegeisterten sich mit Animateuren, Kinderschminken, lustigen Vorführungen und vielen anderen Angeboten beschäftigen können. Eintrittskarten für die Haupttribüne kosten für Kinder nur die Hälfte.

6 Nachtleben

Es wird während des Grand Prix-Wochenendes in Sotschi zahlreiche Feten geben. Klubs, Bars, Kneipen und sogar Kasinos werden geöffnet sein und auf Nachtschwärmer warten.

7 Etwas für die Rennsportfreaks

Warum besuchen Sie nicht das Autosportmuseum in Sotschi mit seiner Sammlung seltener Sportwagen und Oldtimer? Das Museum stellt eine riesige Auswahl von Fahrzeugen aus, die von den 1930ern bis zu den 1980ern produziert wurden.

8 Ein Blick hinter die Kulissen

Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

Wenn Sie vor dem Beginn des Wettbewerbs in Sotschi sind, können Sie an einer besonderen Besichtigung des Autodroms teilnehmen und es von der Rennstrecke aus betrachten. Bei dem einstündigen Rundgang sehen Sie die Boxengasse, das Fahrerlager, das Podest, an dem wahrscheinlich noch Champagnerreste aus dem letzten Jahr kleben, und den Kontrollraum – all das, während Sie dem spannenden Vortrag eines sachkundigen Gästeführers lauschen. Die Besichtigungen sind bis zum 15. September möglich und können vorher auf der Internetseite (eng) gebucht werden.

9 Werden Sie für ein paar Minuten Rennfahrer

Der Große Preis von Sotschi bietet seinen Besuchern die Gelegenheit, mittels Simulatoren etwas über den Rennsport zu lernen. Während des Wochenendes wird eine Zone für sportliche Aktivitäten im Besucherbereich nahe der Haupttribüne eingerichtet. Dort können Gäste durch einen Simulator ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, einen Rennwagen zu fahren.

Möchten Sie in drei Sekunden einen Reifen wechseln? Das können Sie im Boxenstopp-Testbereich erproben. Finden Sie heraus, wie es ist, ein Formel-1-Mechaniker und Teil einer Mannschaft zu sein, die um den schnellsten Reifenwechsel wetteifert. Sie benötigen eine gültige Eintrittskarte für den Besucherbereich, um daran teilzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.