Wladimir: Eine Stadt voller Höhepunkte altrussischer Architektur

Stille Zeugen für Wladimirs tausendjährige Geschichte lassen sich in jeder Ecke der Stadt entdecken. In der Stadt und ihrer umliegenden Region findet sich russlandweit die höchste Konzentration an Bauten aus dem 12. Jahrhundert an. Viele davon sind als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Kein Wunder, dass Wladimir als eine der Perlen des „Goldenen Rings“ gilt.