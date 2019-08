Sprachspickzettel für Russland-Touristen

1.

Да (dah) – ja

Нет (njet) – nein

Нету (njétu) – keine

Ja und Nein sind zwar universelle Wörter, aber es gibt eine andere Form des Wortes nein, die nützlich sein kann.

Njétu wird oft verwendet. Das Wort ist unter den Russen sehr beliebt – auch wenn es nur ein umgangssprachlicher Ausdruck ist.

Wenn man um Kleingeld oder eine Zigaretten gebeten wird und njet sagt, sieht es so aus, als ob man sich weigere, obwohl man etwas geben könnte. Njétu dagegen bedeutet, dass man nichts hat, aber gerne etwas geben würde, wenn man könnte – was natürlich viel höflicher erscheint.

2.

Где (gdje)? – wo?

Куда (kudá)? – wohin?

Wenn Sie sich einen Stadtplan ansehen und versuchen herauszufinden, wo sich eine bestimmte Metrostation befindet, fragen Sie „Gdje … ?“.

Wenn Sie sich verlaufen haben und nicht wissen, in welche Richtung Sie gehen müssen, um in den Kreml zu gelangen, sollten Sie fragen „Kreml, kudá?“. Man versteht, dass Sie meinen: „Wie gelange ich zum Kreml?“

In den Wörtern auf unserem russischen Spickzettel, die aus mehreren Silben bestehen, zeigt der Akzent die Betonung an. Also verleihen Sie dem dá in kudá einen richtigen Schwung, wenn Sie das Wort aussprechen.

3.

Это (éto) – dies/das

Dieses Wort hilft Ihnen dabei, das zu bekommen, was Sie wollen, oder die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Zeigen Sie einfach auf das, was Sie wollen und sprechen Sie ein selbstbewusstes „Éto!“ aus und man wird verstehen, dass Sie das haben wollen.

4.

Разрешите! (rasreschítje) – gestatten Sie!

Можно? (móschna) – darf ich/darf man

Alleine das Ausrufen des Wortes rasreschítje wird die Fahrgäste in der Metro auf magische Weise dazu bringen, Ihnen den Weg freizugeben, was es Ihnen ermöglicht, während des Berufsverkehrs einem überfüllten U-Bahn-Wagen zu rechtzeitig zu verlassen. Es ist ein langes Wort, das schwer auszusprechen ist, aber sein Effekt rechtfertigt die Mühe!

Wenn Sie móschna mit einem neugierigen Gesichtsausdruck sagen, werden die Leute wissen, dass sie Sie auf dem Fußweg vorbei lassen sollen, Sie ein Foto von ihnen schießen oder etwas aus einem Ladenregal bekommen wollen. Im Russisch muss eine Frage wie eine Frage klingen! Also nutzen Sie all Ihre schauspielerischen Fähigkeiten, um so emotional wie möglich zu klingen.

5.

Не надо (ne náda) – (ich) brauche (das) nicht

Wenn jemand versucht, Ihnen dubiose Lebensmittel von der Ladefläche eines Lastwagens herunter zu verkaufen, Ihnen spottbilliges Markenparfüm verticken oder versucht, andere Dinge anzudrehen, die Sie nicht haben wollen, dann sagen Sie einfach „Ne náda!“. Dies sendet ein klares Signal, dass Sie diesen Artikel nicht kaufen werden, egal was der Verkäufer auch versucht.

Es kann auch bedeuten: „Tu das nicht (mit mir)!“ in dem Sinne, dass Sie keinen Ärger haben wollen.

6.

Сколько? (skólka) – Wie viel (kostet das)?

Sie müssen nicht wissen, wie man Zahlen auf Russisch ausspricht – die meisten Leute können Ihnen den Preis an einer Kasse oder dem Taschenrechner Ihres Smartphones zeigen. Aber damit Sie den Preis angezeigt bekommen, müssen Sie vorher auf den entsprechenden Artikel zeigen und „Skólka?“ sagen.

7.

Пожалуйста (paschálsta) – Bitte

Спасибо (spasíba) – danke

Wir alle sollten auf unsere Manieren achten, und diese beiden Wörter werden so wie in jeder Sprache verwendet (oder verwendet werden sollten).

8.

Вкусно! (fkúsna) – (das ist) lecker!

Obwohl in Russland erstaunliche Speisen aus allen Regionen der früheren Sowjetunion angeboten werden, gibt es in der russischen Sprache überraschenderweise nur ein Wort für lecker, köstlich, schmackhaft: fkúsna.

9.

Простите! (prastítje) – Verzeihung!

Falls Sie aus Versehen jemanden anrempeln, etwa umkippen oder einfach nur in eines der für Ausländer typischen Fettnäpfen treten, benutzen Sie einfach dieses Wort, wenn Sie um Vergebung bitten wollen.

10.

Cчёт, пожалуйста! (Stschót, paschálsta) – Die Rechnung, bitte!

Das Wort stschót zu rufen und dabei die Hand zu heben, wird von jedem Kellner verstanden. Haben Sie keine Angst, die Aufmerksamkeit mit wilden Armbewegungen auf sich zu lenken, denn sonst müssen Sie möglicherweise recht lange auf die Rechnung warten.

11.

Я из.... (ja is …) – Ich bin aus ...

Russen sind von Ausländern besessen und sehr neugierig. Wenn Sie in Russland leben, dann wird buchstäblich jede Person, die Sie treffen, sofort fragen, aus welchem Land Sie kommen. Sie werden von jeder Person gefragt, die Sie treffen. Wen Sie sich im Urlaub befinden, mag das in Ordnung sein, nicht aber, wenn Sie bereits seit mehreren Jahre im Land leben.

Um die Frage zu beantworten, woher Sie kommen, sollten Sie also „Ja is“ sagen und den Namen Ihres Herkunftslandes oder -ortes anhängen.

Der Name Ihres Landes oder Herkunftsortes sollte natürlich mit einer dieser coolen Suffixe der russischen Sprache versehen werden, aber das ist das Thema für eine weitere Sprachlektion. Als Tourist ist es in Ordnung, wenn Sie „Ja is Berlin“ sagen, obwohl es eigentlich heißen müsste: „Ja is Berlina“.

12.

Привет! (Priwjét!) – Hallo!

Пока! (paká!) – Tschüss!

Конечно (kanjéschna) – na, klar!

Priwjét und paká bedürfen keiner Erklärung, aber das Tolle an der russischen Sprache ist, dass man jede vernünftige Frage mit einem unverblümten kanjéschna beantworten kann, unabhängig von der Situation, und es ist ganz und gar nicht unhöflich, dies zu tun. Dieses Wort ist ein Muss für diejenigen, die Fragen nicht beantworten mögen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.