Vom Euro zum Rubel: Wie man in Russland am besten Geld wechselt

1 Bereiten Sie sich vor und nehmen Sie nicht zu viel Bargeld mit.

Es gibt zwar nicht mehr so viele Betrüger auf den Straßen wie in den 90er Jahren, aber Bargeld in großen Mengen benötigen Sie heutzutage einfach nicht mehr. Inzwischen hat Russland eine der höchsten Akzeptanzraten von Debit- und Kreditkarten in Europa. Auch Geldautomaten gibt es an jeder Ecke, weiß der britische Geschäftsmann Guy Eames, der seit mehr als 30 Jahren regelmäßig nach Moskau reist: „Ich habe meist nicht viel Bares bei mir und ich tausche nicht in Wechselstuben.” Er empfiehlt: „Nehmen Sie mindestens zwei (kontaktlose) Kreditkarten mit, zum Beispiel Visa oder Mastercard. Bewahren Sie die Belege auf. So kann man später die Transaktionen nachvollziehen. Überprüfen Sie außerdem regelmäßig Ihr Bankkonto.”

Wenn Sie eine (kontaktlose) Kreditkarte besitzen, fragen Sie vorher bei Ihrer Hausbank, welche Gebühren für die Nutzung in Russland anfallen oder eröffnen Sie ein Onlinekonto bei ihrer Bank. Einige raten zur Prepaid-Kreditkarte (zum Beispiel Revolut), mit niedrigen Gebühren und günstigen Wechselkursen.

2 Nehmen Sie US-Dollar oder Euro mit.

Diese Währungen werden landesweit von Banken und Wechselstuben akzeptiert. Einige Geldinstitute weigern sich jedoch, beschädigte oder beschriftete Banknoten anzunehmen.

3 Wechseln Sie niemals Geld auf der Straße.

In den neunziger Jahren machten Betrüger regelrecht Jagd auf Ausländer, aber auch auf Russen, und wechselten echte Devisen in falsche Rubel oder sie nutzten die Gelegenheit zum Taschendiebstahl. Es sind weniger dieser Kriminellen unterwegs als früher, aber halten Sie sich besser dennoch fern, wenn Ihnen jemand seltsam vorkommt. Oft sprechen die Betrüger ihre Opfer vor einer Bank oder Wechselstube an und versprechen einen vermeintlich günstigeren Wechselkurs.

4 Wechseln Sie kein Geld am Flughafen.

Vielflieger wissen es: Der Wechselkurs am Flughafen ist oft sehr ungünstig. Wenn Sie etwas Bargeld brauchen, um von einem der Moskauer Flughäfen Wnukowo, Domodedowo oder Scheremetjewo in die Stadt zu kommen, wechseln Sie nur den dafür nötigen Betrag.

5 Gehen Sie auf Nummer sicher und wechseln Sie ihr Geld in einer Bank.

Anna Bodrowa, Senior Analystin beim Alpari Information and Analytics Center, sagt, dass der Geldwechsel in einer Bank ein kontrollierter und absolut sicherer Prozess sei. „Man sollte jedoch beachten, dass die Banken die Wechselkurse anhand des Leitzinses der Zentralbank selbst festlegen können und häufig eine Wechselgebühr verlangen”, so Bodrowa. Tatsächlich gibt es keinen einheitlichen Wechselkurs. Informieren Sie sich vor dem Währungstausch daher über die aktuellen Wechselkurse der russischen Zentralbank.

Auf der russischsprachigen Website von RBC werden Ihnen die Orte angezeigt, an dem Sie Ihre Währung zum besten Kurs in Rubel tauschen können. Gerne hilft man Ihnen auch in Ihrem Hotel, die nächstgelegene Bank zu finden.

Nehmen Sie Ihren Reisepass mit, lassen Sie sich den Beleg geben und zählen Sie den Betrag am Schalter nach. Einheimische und regelmäßige Besucher empfehlen, in den bekannten Geldinstituten wie Sberbank, Alfa Bank oder VTB zu tauschen. „Das ist ohne Risiko. Lediglich die Gebühren fallen unterschiedlich hoch aus”, sagt Guy Eames. „Tauschen Sie daher besser gleich einen größeren Geldbetrag, statt mehrfach kleine Summen, so fällt die Gebühr nur einmal an”, rät er. Die Gebühren sind zwar ein Ärgernis, dafür werden Sie aber auch keine bösen Überraschungen erleben.

Gute Reise und viel Spaß beim Geldausgeben!

