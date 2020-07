„La Datcha“: Die erste private Eisbrecher-Jacht aus Russland (FOTOS)

Das 77 Meter lange Schiff des russischen Milliardärs Oleg Tinkow ist in den Niederlanden vom Stapel gelaufen. Sie können die Luxus-Jacht für 740.000 € pro Woche mieten.

Der Eigentümer der Tinkoff Bank gab dem Forbes-Magazin in einem Interview im Juli 2018 seine Pläne zum Bau einer Eisbrecher-Jacht bekannt.

„Ich möchte einen Eisbrecher bauen, um zum Nordpol, in die Antarktis, in die Arktis zu reisen und die Nordseeroute nach Kamtschatka, Tschukotka und zu den Kurilen zu überqueren“, sagte Tinkow damals.

Im März 2020 berichtete der Geschäftsmann über seine Leukämie-Erkrankung und später im Juni über eine Covid-19-Infektion – beides besiegte er erfolgreich. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme wurde der Bau nach zwei Jahren wie geplant abgeschlossen und kostete mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, so die Website der Online-Branchenplattform “Yacht Harbor” unter Berufung auf Forbes. Die Firma „Damen Yachting“ übernahm den Bau.

Am 3. Juli 2020 wurde Tinkows Jacht, genannt „La Datcha“, Berichten zufolge in Vlissingen, Niederlande, ins Wasser gelassen.

Der Eisbrecher kann Eis mit einer Dicke von 30 bis 40 cm durchqueren und bis zu 40 Tage auf offener See verbringen. Das Schiff verfügt über zwei Whirlpools, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Massageraum und einen Fitnessraum. Außerdem gibt es einen Hubschrauberlandeplatz inklusive zwei Hubschraubern sowie Schneemobile und ein Mini-U-Boot.

Die Jacht bietet bequem Platz für 25 Besatzungsmitglieder und 12 Gäste. Es gibt sechs Kabinen, darunter zwei für VIPs, die mit privaten Einrichtungen und Ankleidezimmern ausgestattet sind.

Die „La Datcha“ kann über eine eigene Website für 740.000 € pro Woche mit einer Vorauszahlung von 30 Prozent angemietet werden. Tinkow selbst plant, bis zu 20 Wochen im Jahr an Bord des Schiffes zu verbringen.

„Die Welt ist so groß und unser Leben so kurz, dass wir so viel wie möglich davon erforschen müssen“, sagte der Geschäftsmann.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.