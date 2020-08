Diese Felsen auf der Krim ähneln Käselöcher (FOTOS)

Russia Beyond

Russland ist voller Naturwunder: Das Land hat riesige Sümpfe von der Größe eines europäischen Landes, lila Felder in Sibirien, die an die Provence erinnern, und sogar rosafarbene Seen. Die Krim ist sicherlich keine Ausnahme und ergänzt die Liste der erstaunlichen Orte mit ihren sogenannten „Käsefelsen“.

Die Tusluch-Felsen im Dorf Maloretschenskoje unweit der Stadt Alushta wurden von den Einheimischen wegen ihres merkwürdigen Aussehens als „Käsefelsen“ bezeichnet. Sie verdanken ihrer Form dem Quarzitsandstein. Unter Wasser und Winddruck bildeten sich eine Vielzahl kleinerer Krater und Löcher. Zusammen mit der gelben Farben des Sandsteins erinnern die Felsen an Schweizer Käse. Die Felsen sind eine große Touristenattraktion und ein populärer Ort für Instagram-Fotos.

Legion Media Legion Media

Legion Media Legion Media

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.