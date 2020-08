Die Top 6 der verlassenen Orte im russischen Fernen Osten (FOTOS)

Die sterbende Schönheit dieser verlassenen Orte in Russland zieht immer noch Fotografen und Touristen an.

1 Leuchtturm am Kap Aniwa, Sachalin

Dieser alte Leuchtturm inmitten eines Ozeans wurde 1939 erbaut, als dieser südliche Teil der Insel Sachalin zu Japan gehörte. Die letzten Leute, die hier arbeiteten, verließen es Anfang der neunziger Jahre. Der Leuchtturm befindet sich an einem unzugänglichen Ort mit häufigem Nebel und starken Strömungen und kann nur mit dem Motorboot und bei gutem Wetter erreicht werden.

2 Flugplatz Smirnych, Sachalin

Dieser Flugplatz wurde von den Japanern für die kaiserliche Armee gebaut. Nachdem der Ort an Russland ging, war hier bis 1994 ein Luftwaffenregiment stationiert. Nach der Schließung des Flugplatzes, wurden fast alle Flugzeuge mit Ausnahme von zwei MiG-23ML auf eine andere Basis verlegt. Sie (oder was von ihnen übrig ist) sind noch in den Hangars.

3 Schoner in der Morschowaja-Bucht, Kamtschatka

Yuri Smityuk/TASS Yuri Smityuk/TASS

Dieser Walfangschoner, den ein Sturm an Land warf, wurde an einer einsamen Küste rosten gelassen. Die Bewohner der vielen umliegenden Dörfer haben ihre Wohnorte schon seit langem verlassen.

4 Schießpulverraum, Insel Russki

Keller Nr. 13 von einem im 1910 entworfenen Militärprojekt, das fünf Tunnellager mit einer Tiefe von bis zu 100 Metern hatte. Es wurde verwendet, um Granaten und Sicherungen aufzubewahren, von denen einige nach Angaben von Enthusiasten des Industrietourismus noch hier zu finden sind.

5 Siedlung von Kadyktschan, Region Magadan

Kadyktschan, das auf die ewenkische Sprache „Tal des Todes“ verweist, wurde von Gefangenen gebaut. Heutzutage ist es eine verlassene Bergbau-Geisterstadt mit dem gruseligsten Lenin-Denkmal von allen. Die Leute verließen es, nachdem es in einer nahe gelegenen Mine zu einer Explosion gekommen war. Im Jahr 2012 lebte nur noch ein älterer Mann in der Siedlung, in der einst 12.000 Menschen lebten.

6 Kommunikationsstation Sewer, Magadan

Die troposphärische Station in der Nähe der Stadt Anadyr wurde 2003 endgültig geschlossen. Mit der Entwicklung der Satellitenkommunikation bestand keine Notwendigkeit mehr, eine derart massive Einrichtung zu unterhalten.

