Geburtsstätte der russischen Poesie: 5 Gründe, den Puschkin-Hügeln einen Besuch abzustatten

Diese drei abgelegenen Anwesen in den Puschkin-Hügeln in der Region Pskow sind keine typischen Touristenziele. Dennoch werden Sie einen Abstecher in diese malerische Gegend keinesfalls bereuen.

Wandeln Sie auf den Spuren des größten der russischen Dichter, Alexander Puschkin

Alexander Puschkin

Die „Puschkin-Hügel“, etwa 600 Kilometer westlich von Moskau gelegen, heißen so seit 1922. Damals wurde das Gebiet in das Alexander-Puschkin-Museumsreservat umgewandelt. Es umfasst drei Landgüter, die mit dem Leben des Dichters verbunden sind – Michailowskoje, Trigorskoje und Petrowskoje. Zudem gehört zum Komplex das Swjatogorski-Kloster, in dem Puschkin begraben liegt.

Swjatogorski-Kloster

1824 wurde Puschkin auf sein Familiengut Michailowskoje in die Verbannung geschickt. Zwei Jahre verbachte er dort, manchmal langweilte er sich, manchmal besuchte er die Nachbargüter. Für Puschkins Arbeit war diese Zeit, in der er sich nur eingeschränkt bewegen durfte, die produktivste Periode seines Schaffens. Er schrieb viele Gedichte, mehrere Theaterstücke und sammelte Inspiration für viele seiner zukünftigen Gedichte und Romane.

Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Auch schrieb er während seines Exils den größten Teil seines Versromans „Eugen Onegin“, dessen Handlung auch teilweise an diesen Orten spielt. Ebenso wie sein Schöpfer Puschkin ist auch Onegin ein stilvoller Dandy aus der Hauptstadt, der in dieser friedvollen Natur während seiner Spaziergänge über sein Leben nachdenkt.. Auf dem Gelände von Trigorskoje steht sogar eine „Onegin-Bank“. Dort saß er und ruhte sich bei einem großartigen Ausblick von seinem Leben aus, dessen er im Alter von erst 20 Jahren bereits überdrüssig war.

Entspannen Sie in der malerischen russischen Natur

Diese pittoreske Umgebung weckt wohl den Dichter in jedermann. Grüne Hügel gehen fließend in Wiesen und Täler mit Bächen über. Über Heuhaufen und Windmühlen blickt man über den Waldrand hinweg auf den Horizont. Die Aussicht ist wunderbar!

Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Alle drei Anwesen haben weitläufige Grünanlagen, in denen man den ganzen Tag wandern und die Weite erfahren kann. Es gibt auch Parks mit kleinen Brücken, hübschen weißen Bänken, Teichen und alten Bäumen. Atmen Sie die frische und klare Luft ein. Laufen Sie durch den Wald und pflücken Sie köstliche Blaubeeren.

Versuchen Sie, sich in dem riesigen und malerischen englischen Park von Trigorskoje nicht zu verirren. Erleben Sie die natürliche Sonnenuhr.

Fühlen Sie sich wie ein Adeliger des 19. Jahrhunderts

Michailowskoje und Petrowskoje waren Güter, die Puschkins Urgroßvater Abram Gannibal geschenkt wurden. Er war der Sohn eines afrikanischen Prinzen, der in türkische Gefangenschaft geriet und später als exotisches lebendiges Geschenk zu Peter dem Großen gebracht wurde. Peter ließ den Jungen orthodox taufen, wurde sein Pate, verlieh ihm einen Adelsrang und ermöglichte ihm eine ausgezeichnete Ausbildung.

Trigorskoje-Anwesen Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Abram vermachte die Anwesen seinen Söhnen. Ossip Gannibal (Puschkins Großvater) erbte Michailowskoje, während Peter Gannibal Petrowskoje bekam, wo er einen französischen Landschaftspark anlegen ließ und ein wunderschönes Herrenhaus baute. Das Gut Trigorskoje gehörte der Familie von Ossipow-Vulf, Freunden der Familie Puschkin.

Petrowskoje-Anwesen Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Nach der Revolution von 1917 brannten die örtlichen Bauern alle drei Landgüter nieder. Bei den modernen Gebäuden handelt es sich also um Nachbauten, die nach eingehender Recherche der Archive und Beschreibungen der Gebäude der Anwesen gebaut wurden. Einige dieser Beschreibungen stammten aus offiziellen Dokumenten, andere aus Briefen von früheren Gästen. Alle drei Landgüter wurden mit originalen Einrichtungsgegenständen aus dem 19. Jahrhundert ausgestattet.

Michailowskoje-Anwesen und Puschkins Arbeitsraum Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Lachen Sie mit Sergei Dowlatow

„Ich besitze eine Farbpostkarte mit der Beschreibung ‚Pskows Weite‘. Jetzt bin ich hier und ich möchte wissen: Ist das die Weite?“ schrieb Sergei Dowlatow in seinen autobiografischen Notizen „Puschkin-Hügel“. Als dem Schriftsteller verboten wurde, in sowjetischen Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern veröffentlicht zu werden, arbeitete er zwei Sommer lang an diesem Ort als Reiseleiter, um sich ein wenig Geld hinzuzuverdienen.

Museumsreservat von Alexander Puschkin Michailowskoje Museumsreservat von Alexander Puschkin Michailowskoje

Er beschreibt den Puschkin-Kult unter den lokalen Angestellten und scherzt, dass man seine eigene Liebe zu Puschkin beweisen müsse. Er erzählte lustige Geschichten mit anderen Reiseleitern und den Touristen. Und beschrieb mit bitterem Humor sein eigenes nicht sehr lustiges Leben. Paradoxerweise hatte der sowjetische Schriftsteller viel mit dem Puschkin aus der Kaiserzeit gemeinsam - beide hatten Probleme mit den Behörden und den Frauen…

Sergei Dowlatow und das Haus, das er unweit von Michailowskoje mietete

Kürzlich wurde das kleine baufällige Haus, das Dowlatow damals gemietet hatte, in ein Museum umgewandelt. Wenn Sie also vorher „Puschkin-Hügel“ gelesen haben, können Sie nun die tatsächlichen Schauplätze erleben. Vielleicht haben Sie sogar das Glück und treffen auf einen noch lebenden Nachbarn, der mit dem Protagonisten einmal Wodka getrunken hat ...

Übernachten Sie in einem atmosphärischen Hotel oder auf einem Campingplatz im Sowjetstil

Es besteht die Möglichkeit, die Puschkin-Hügel im Rahmen eines Tagesausflugs ab Pskow zu besuchen. Pskow ist eine großartige historische Stadt, die ebenfalls einen Besuch wert ist. Wenn Sie jedoch mehr Zeit in den Puschkin-Hügeln verbringen möchten, ist es besser, mindestens eine Nacht dort zu verbringen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Unterkunft.

Auf Internet-Buchungsseiten gibt es viele private Angebote. Auf diese Weise können Sie einen Aufenthalt in einem traditionellen russischen Holzhaus erleben, sich an einem echten russischen Ofen wärmen und in die Banja gehen.

Arina-Hotel booking.com booking.com

Es gibt auch ein komfortables Hotel, Arina, benannt nach Puschkins Kindermädchen, das der Dichter sehr liebte. Sie unterhielt ihn mit Volksmärchen. Inspiriert von diesen Geschichten schrieb er später seine genialen Märchen. Das Hotelgebäude passt sich dem Stil der übrigen Anwesen auf den Puschkin-Hügeln an.

Puschkinogorje-Campingplatz Alexandra Gusewa Alexandra Gusewa

Eine andere Option ist etwas außergewöhnlicher. Ein ehemals sowjetisches Touristenzentrum heißt schon seit Jahrzehnten Gäste willkommen. Luxus können Sie hier nicht erwarten. Es liegt jedoch in einem ausgedehnten Waldgebiet. Sie können Fahrräder mieten und vor Ort Grillplätze nutzen.

