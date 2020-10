Mythos Baikalsee: Russlands magischstes Gewässer auf eigene Faust entdecken

Die Tatsache, dass der Baikalsee - sowohl von Russen als auch von ausländischen Touristen - als unzugänglich und teuer betrachtet wird und eine Reise zu organisieren als schwierig gilt, hat den See im Bewusstsein vieler zu einem unerreichbaren Traum werden lassen. Doch das stimmt nicht. Die Unerreichbarkeit des Baikalsees ist ein Mythos.

(Hinweis: Dieser Leitfaden befasst sich hauptsächlich mit dem Besuch des Baikalsees im Sommer.)

Preis

Jose Temporao Jose Temporao

Der Flug Moskau-Irkutsk-Moskau, den ich nur eine Woche vor der Reise gebucht hatte, kostete mich ungefähr 18.000 Rubel (etwa 230 Euro). Wenn Sie weiter im Voraus buchen, können Sie Flüge zwischen 10.000 und 15.000 Rubel (125 bis 190 Euro) bekommen. Ich bin mit einer Billigfluggesellschaft geflogen. Aeroflot ist deutlich teurer.

Ein einfaches Doppelzimmer mit Gemeinschaftsdusche in einem Gästehaus in Irkutsk und in den beliebtesten Siedlungen rund um den Baikalsee kostet etwa 1.500 Rubel (20 Euro) pro Nacht. Wenn Sie mehr ausgeben wollen, finden Sie auch Hotels für 4.000 Rubel (50 Euro) und mehr.

Sich fortzubewegen ist ebenfalls nicht teuer. Die Fahrt von Irkutsk nach Listwjanka mit einem Marschrutka-Bus kostet etwa 100 bis 150 Rubel (um die ein bis zwei Euro). Ein über die YandexTaxi-App bestelltes Fahrzeug kostet etwa 1.000 Rubel (etwa 10 Euro). Der Transfer zur Insel Olchon schlägt mit 700 bis 1.000 Rubel. (8 bis 12 Euro) zu Buche, je nach Anbieter.

Ein Auto ist die beste Variante, vor Ort mobil zu sein. Für fünf volle Tage lang zahlten wir 23.700 Rubel (300 Euro). Wir haben uns für eine der großen internationalen Autovermietungen entschieden, um auf der sicheren Seite zu sein. Lokale Unternehmen haben möglicherweise günstigere Tarife. Es kommt darauf an, wie viel Sie riskieren möchten und wie viel Wert Sie auf Kundendienst und Fahrzeugsicherheit legen.

Legion Media Legion Media

Essen und Unterhaltungsangebote sind auch ziemlich günstig. Sie können in einem Imbiss eine Mahlzeit für 200 bis 400 Rubel (2 bis 4 Euro) bekommen, während die Rechnung in einem Restaurant schon bei 500 bis 700 Rubel (6 bis 9 Euro) pro Person liegen kann. Sie werden nicht umhinkommen, ein paar Tagesausflüge zu buchen. Zum Beispiel kostet eine halbtägige Tour von Olchon zur Insel Ogoi 2.000 Rubel (25 Euro) und eine ganztägige Tour von Listwjanka zu den Buchten Peschanaja und Babuschka etwa 5.500 bis 6.000 Rubel (70 bis 80 Euro).

Entfernungen

Von Moskau aus dauert der Flug nach Irkutsk ungefähr sechs Stunden. Wenn Sie also von Europa aus fliegen, verbringen Sie zusätzliche zwei bis vier Stunden in der Luft (je nachdem, woher Sie kommen), um nach Moskau zu gelangen. Sie können auch nach Ulan-Ude (ähnliche Flugzeit) fliegen, dem Tor zum Baikalsee in der Republik Burjatien. Dies scheint jedoch eine weniger beliebte Option bei Touristen zu sein.

Legion Media Legion Media

Vom Flughafen Irkutsk gelangen Sie in einer Stunde nach Listwjanka. Um nach Olchon zu kommen, müssen sie mit dem Auto mindestens fünf Stunden einplanen. Alles hängt davon ab, wie lange Sie warten müssen, um auf die Fähre zu gelangen. Es gibt einen Fahrplan und die Fähren fahren pünktlich, aber oft stehen sehr viele Autos in der Schlange. Abhängig vom Wochentag und der Tageszeit müssen Sie zwischen einer halben Stunde und sechs Stunden warten. Beide Straßen nach Listwjanka und Sachjurta (der Ort, von dem aus die Fähre zur Insel Olchon ablegt) sind in einem guten Zustand.

Routen und nützliche Informationen

Wenn Sie nur ein oder zwei Tage Zeit haben, bleiben Sie bei Listwjanka, es bietet einen guten ersten Eindruck vom Baikalsee. Wenn Sie vier bis fünf Tage Zeit haben, überspringen Sie Listwjanka und fahren Sie direkt nach Olchon.

Listwjanka ist das beliebteste Dorf am Baikalsee, da es nur eine Stunde von Irkutsk entfernt ist. Dies ist der perfekte Ort, um den See zu sehen, wenn Sie mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs sind und nur wenig Zeit haben. Von Listwjanka aus können Sie einige Bootsfahrten in der Umgebung oder entlang eines Teils der alten Baikalrundbahn unternehmen.

Getty Images Getty Images

Die Insel Olchon ist das bedeutendste Ziel am Baikalsee. Dort erleben Sie die besondere Atmosphäre des Sees hautnah. Sie liegt etwas weiter von Irkutsk entfernt. Die Straßen sind in sehr gutem Zustand und es ist eine landschaftlich reizvolle Fahrt, aber es kann manchmal ewig dauern, bis die Fähre (die kostenlos ist) zur Insel fährt. Brechen Sie also früh genug auf, um nicht einen ganzen Tag in der Warteschlange zu verlieren.

Wenn Sie im Sommer in Listwjanka sind, empfiehlt sich ein Bootsausflug. Wenn Sie wirklich nur einen einzigen Tag Aufenthalt haben, spazieren Sie am Ufer entlang und machen Sie eine einstündige Bootsfahrt (8 bis 9 Euro) zur Mündung des Angara-Flusses und zurück.

Wenn Sie ein oder zwei Tage Zeit haben, buchen Sie unbedingt eine Bootstour zur Peschanaja Bucht (70 bis 80 Euro) und/oder entlang der alten Baikalrundbahn (40 bis 50 Euro). Das sind Ganztagestouren. Während der Hochsaison sollten Sie mindestens eine Woche im Voraus buchen.

Wenn der Baikalsee das Herz Sibiriens ist, dann ist Olchon das Herz des Baikalsees, sagen die Einheimischen. Sie werden wahrscheinlich in Chuschir übernachten, der größten Siedlung der Insel.

Jose Temporao Jose Temporao

Viele Sehenswürdigkeiten sind leichter mit dem Boot erreichbar. Wenn Sie in einer größeren Gruppe unterwegs sind, können Sie ein Privatboot mieten (zwischen 700 und 1.200 Euro für 10 bzw. 25 Personen). Es gibt aber auch organisierte Touren zu sehr erschwinglichen Preisen (für einfache Gruppenreisen zwischen 12 und 75 Euro).

Lernen Sie Olchon an Ihrem ersten Tag auf einer kombinierten Tour zu Land und zu Wasser kennen. Fahren Sie mit dem Boot nach Kap Choboi, steigen Sie um in einen Jeep und kehren Sie auf dem Landweg zurück nach Chuschir. Wenn Sie die Nerpas sehen möchten, müssen Sie eine Bootstour zum Uschkanyi-Archipel buchen (75 bis 140 Euro).

Jose Temporao Jose Temporao

Olchon hat fantastische Strände zu bieten. Der Strand von Saraisky erstreckt sich beispielsweise über drei Kilometer mit feinem weißem Sand und liegt direkt bei Chuschir (d. H. er ist bequem fußläufig erreichbar). Die Strände sind „wild“, sie sollten sich selbst Proviant mitbringen.

Wetter, Bekleidung, Geld

Das Wetter kann sich ganz plötzlich ändern. Selbst wenn eben noch klarer blauer Himmel und Sonnenschein war, kann der Wind auf dem See Ihre Pläne für eine Bootstour durcheinanderwirbeln. Sie sollten auch immer ein gutes Buch bei sich haben, denn es gibt nicht viel zu tun, wenn Sie die Natur nicht genießen können.

Im Sommer sind die Abende für sibirische Verhältnisse eher warm. Wenn Sie also ein Sweatshirt, eine Übergangsjacke und einen Regenmantel im Gepäck haben, ist alles in Ordnung.

Kirill Schipizyn/Sputnik Kirill Schipizyn/Sputnik

Bequeme Wander- oder Trekkingschuhe werden sicherlich sehr nützlich sein. Schuhe mit Absatz und ihr Lieblingskleid können Sie zu Hause lassen. Wenn die Vorhersage + 20°C und sonnig sagt, liegt die gefühlte Temperatur bei mindestens + 30°C. Die Sonne am Baikalsee ist sehr stark. Bringen Sie Badekleidung mit und vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnencreme einzupacken.

An den meisten Orten am Baikalsee gilt noch immer: Nur Bares ist Wahres. Stellen Sie also sicher, dass Sie genügend harte Währung bei sich haben. Kartenzahlung ist schwierig und funktioniert oft nur mit einem Konto bei der Sberbank.

Jose Temporao Jose Temporao

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.