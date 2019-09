Die Babuschka-Bucht: Ein wunderschöner Sandstrand am Baikalsee (FOTOS)

Wir wissen nicht, ob dieser Ort seinen Namen erhielt, weil er ein geheimer Treffpunkt von Babuschkas ist, die sich gerne an sonnigen Stränden erholen … aber der weiße Sand und das klare blaue Wasser, umgeben vom grünen Wald und Bergen, könnten bald viele Touristen (einschließlich Babuschkas) anlocken, nachdem die lokalen Behörden den Ort endlich für den Tourismus freigegeben haben!

Und wir dachten, dass wir schon alles über den Baikalsee wussten…

Am schönsten ist diese Bucht natürlich im Sommer. Je nachdem wie sonnig es ist, ändert das Wasser seine Farbe von grau zu hellblau oder himmelblau. Und obwohl es am Strand angenehm warm ist, bleibt das Wasser permanent kalt und die Temperatur steigt nie höher als 10 Grad Celsius!

Bis 2017 war es zum Schutz der Landschaft und der Natur verboten, hier zu zelten. Doch vor einigen Jahren beschlossen die Behörden, den Ort für Touristen zu öffnen.

Sie schufen eine spezielle Infrastruktur für Zeltende.

Jedoch wird die Bucht durch Inspektoren regelmäßig kontrolliert. Ihre Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass die Natur in der Bucht unberührt bleibt. Wenn man bloß ein Stück Papier auf den Boden wirft, beträgt der Geldbuße 4.000 Rubel (54 Euro)!

Um hierher zu kommen, muss man zuerst eine Eintrittskarte für den Pribaikalski Nationalpark kaufen. Der Nationalpark hat Kassen in Irkutsk, Listwjanka, Bolschoj Goloustny und Buguldejka. Der Eintritt kostet 100 Rubel (1,36 Euro) für Erwachsene. Wenn man zelten will, muss man zusätzlich 100 Rubel pro Nacht bezahlen. Es gibt in der Nähe zwei Hotelanlagen – „Baikal-Dünen“ und „Buchta Pestschanaja“ – als Alternative für Übernachtungen.

Der Weg zur Bucht ist jedoch nicht einfach. Sie liegt rund 140 km von Irkutsk entfernt und es existiert keine direkte Verbindung.

Man gelangt aber von Irkutsk aus mit der „Bargusin-Fähre“ (3,500-3,700 Rubel/umgerechnet 47,50 – 50,20 Euro für den Einzelfahrschein) zur Pestschanaja Bucht und von dort ist es dann noch einmal ein 30-minütiger Fußmarsch über einen Waldweg.

Man kann die Babuschka-Bucht auch über den Great Baikal Trail erreichen, der in Listwjanka anfängt. Dieser Hiking-Trail nimmt mindestens zwei Tage in Anspruch (55 km). Alternativ kann man Bolschoj Goloustny mit einem Bus erreichen (300 Rubel/umgerechnet 4 Euro für eine 3.5 Stunden lange Fahrt) und dann 37 km zu Fuß gehen, wobei man die einzigartige Landschaft des Primorski-Grates genießen kann.

Und seien Sie darauf gefasst, dass es dort kein Mobilfunknetz gibt! Ein Nachteil für einige, aber nicht für diejenigen, die die Schönheit des natürlichen Paradieses auf der Erde genießen wollen!

