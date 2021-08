12 Sehenswürdigkeiten, die jeder Russe kennt

Wir reisen aufgrund der großen Entfernungen vielleicht nicht so viel durch das Land, aber jeder in Russland kennt diese Orte, auch ohne sie jemals besucht zu haben.

Der Moskauer Kreml

Getty Images Getty Images

Dies ist das Herz Moskaus mit einer reichen Geschichte, in dem jahrhundertelang die Residenzen der Zaren untergebracht waren (bevor Peter der Große es nach St. Petersburg verlegte). Die bemerkenswertesten Sehenswürdigkeiten im Kreml sind die Zarenkanone, die Zarenglocke, die wunderschönen Kathedralen, in denen die Zaren gekrönt und später begraben wurden - und der Kremlpalast aus der Sowjetzeit (ehemaliger Kongresspalast).

Roter Platz und Basilius-Kathedrale, Moskau

Getty Images Getty Images

Der Rote Platz, der sich neben dem Kreml befindet, ist wahrscheinlich der bekannteste Ort in Russland für Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere die Basilius-Kathedrale und das Lenin-Mausoleum. "Rot" bedeutete in der alten russischen Sprache "schön", somit sagt dieser Name mehr als Worte.

Christ-Erlöser-Kathedrale

Getty Images Getty Images

Diese Kirche hat ein sehr tragisches Schicksal und symbolisiert die gesamte russische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mitte des 19. Jahrhunderts im byzantinischen Stil erbaut, wurde sie 1931 von den sowjetischen Behörden abgerissen. An dieser Stelle wurde dann ein Schwimmbad gebaut, jedoch wurde die Kathedrale in den 1990er Jahren wieder aufgebaut und ist heute das Haupthaus der Russischen Orthodoxen Kirche.

Stalins Wolkenkratzer „Sieben Schwestern“, Moskau

Legion Media Legion Media

Jetzt die (herz-)brechende Nachricht - niemand in Russland nennt die Wolkenkratzer "sieben Schwestern" - sie sind nur vysotki (высотки, wörtlich "hohe Gebäude"). Nur wenige Moskauer werden auf Anhieb erkennen können, in welchem Gebäude sich die verschiedenen Institutionen befinden; aber ohne Zweifel kennen sie das, in dem die Moskauer Staatsuniversität vorzufinden ist.

Peterhof, in der Nähe von St. Petersburg

Legion Media Legion Media

Dies ist die schönste Zarenresidenz und ein wahres Symbol der Kaiserzeit. Das prächtige Schloss und der Garten mit seinen berühmten Brunnen wurden von Peter dem Großen erbaut, der Versaille übertrumpfen wollte. Nun, auch ohne den französischen Palast zu besuchen, können die Russen Ihnen sagen, dass Peter seinen Willen durchgesetzt hat!

Der Winterpalast, St. Petersburg

Getty Images Getty Images

Dieser Ort ist aus zwei Gründen berühmt - für die Unterbringung des Eremitage-Museums, das mit seiner riesigen Kunstsammlung Russlands größtes Museum ist. Im 18. Jahrhundert begannen die Zaren und Zarinnen für diese Kunstwerke zu sammeln. Der zweite Grund ist die revolutionäre Bedeutung des Palastes – hier saß die Provisorische Regierung, die im November 1917 (Oktober nach altem Kalender) von den Bolschewiki verhaftet wurde.

Steigende Brücken, St. Petersburg

Legion Media Legion Media

Das romantischste Spektakel, welches man spät in der Nacht beobachten kann, ist mit Sicherheit die Instagram-würdigste Seite in St. Petersburg. Während viele Brücken über die Newa errichtet wurden, ist die Palastbrücke wahrscheinlich die bekannteste.

Das Denkmal „Mutterland ruft“ in Wolgograd

Legion Media Legion Media

Dieses beeindruckende Denkmal des Zweiten Weltkriegs ist der Schlacht von Stalingrad gewidmet (wie die Stadt genannt wurde, bevor sie 1961 in Wolgograd umgewandelt wurde). Diese war eine der brutalsten Schlachten der Geschichte, mit Straßenkämpfen bei heftigem kaltem Wetter. Sowjetische Truppen besiegten die Nazis - es war der Wendepunkt im Krieg.

Baikalsee, Sibirien

Legion Media Legion Media

„Baikal sehen und sterben“ – das könnte eine russische Version des berühmten Satzes über Paris sein. Buchstäblich jeder Russe träumt von einer Reise zum einzigartigsten See der Welt. Dies ist mit Sicherheit eines der größten Naturwunder, auf das wir unglaublich stolz sind.

Vulkane von Kamtschatka, Halbinsel Kamtschatka

Legion Media Legion Media

Wissenschaftler (ganz zu schweigen von gewöhnlichen Russen) können nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Vulkane diese fernöstliche Halbinsel beherbergt. Es sind jedoch sicher mehr als hundert. Natürlich kennen wir nicht alle ihre Namen, außer wahrscheinlich den des größten - Kljuschewskaja Sopka. Aber wir wissen, wie schön (und ein wenig) gefährlich diese Vulkane sind... und wir sind stolz darauf, dass sie in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurden.

Gedenkstätte Rschew, Region Twer

Getty Images Getty Images

Das Rschew-Denkmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten ist Russlands neuestes Denkmal, welches dem Zweiten Weltkrieg gewidmet ist. Es wurde 2020 errichtet und erinnert an die Gefallenen der wenig bekannten Rschew-Schlacht. Das beeindruckende Denkmal ist eine Soldatenstatue, deren Mantel sich symbolisch in fliegende Kraniche verwandelt.

Das Schwalbennest, Krim

Getty Images Getty Images

Dieses kleine Schloss auf der Krim ist eine Legende! Es hängt beinahe ganz von einer Klippe in der Nähe von Jalta und ist sowohl vom Wasser als auch von Land aus perfekt zu sehen. Zudem ist das Schloss das beliebteste Postkartenmotiv der südlichen Krim. Vor der Revolution war dieses Anwesen im Besitz eines russischen Millionärs, aber danach stand es für viele Jahre verlassen.

