Warum besuchen Touristen in der Pandemie Russland?

UFO-Jagd in Karelien, Kissel-Verkostung in Moskau oder eine Bustour um den Goldenen Ring - das sind nur einige der vielen Gründe, warum ausländische Touristen immer noch nach Russland kommen.

Ende Oktober schlenderte Alain Koninckx, ein 37-jähriger belgischer Tourist, durch das Zentrum Moskaus und war erstaunt über den Mangel an Maskenträgern. In der Zwischenzeit erreichte die Zahl der COVID-19-Infektionen in Russland jeden Tag einen neuen Höchststand, so dass die Behörden gezwungen waren, vom 28. Oktober bis zum 7. November einen weiteren Lockdown anzuordnen.

Alain war extra nach Moskau gekommen, um das Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz zu besuchen. Und warum? Weil er als Einbalsamierer arbeitet und schon seit 20 Jahren davon träumt, Lenins mumifizierten Körper zu sehen.

„Fast ein Jahrhundert wurde er einbalsamiert, das ist verrückt! Der gesunde Menschenverstand sagt: Ja, ihn zu begraben, aber das Herz sagt: Nein, denn es ist eine wunderbare Geschichte und eine moderne Mumie!“ sagt Alain.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl der ausländischen Touristen in Russland im ersten Quartal 2021 um satte 95 Prozent von 322 800 auf 13 350 zurückgegangen, berichtet Interfax.

Die wenigen Touristen, die noch nach Russland kommen, stammen vor allem aus der Türkei, Kuba, Serbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien. Die neue Welle des Coronavirus schreckt sie nicht im Geringsten ab.

Ein Visum und das unmaskierte Moskau

Alain hatte seit 2020 versucht, mit einem Arbeitsvisum nach Russland zu reisen. In diesem Jahr war er geschäftlich eingeladen, die Bestattungsmesse Necropolis Expo in Moskau zu besuchen. Doch aufgrund der Pandemie wurde die Messe um ein Jahr verschoben. In der Überzeugung, dass sie dieses Mal stattfinden würde, rechnete er nicht damit, dass es wenige Tage vor seiner Ankunft in Moskau erneut einen Lockdown geben werde.

„Russische Visa sind normalerweise nicht leicht zu bekommen. Wir müssen eine Menge Informationen vorlegen, und COVID hat es noch schwieriger gemacht. Ich bin zum Beispiel vollständig mit einem europäischen Impfstoff geimpft, der von den russischen Behörden jedoch nicht anerkannt wird. Deshalb muss ich 72 Stunden vor meiner Einreise einen PCR-Test vorlegen. Auch die Rückreise nach Belgien ist nicht einfach: ein PCR-Test am Flughafen, dann eine siebentägige Quarantäne zu Hause, dann ein zweiter Test“, erzählt Alain von seinen Versuchen, nach Russland ein- und auszureisen.

Er beschreibt Moskau als groß und sauber, auch wenn er der Meinung ist, dass es in der Stadt zu wenige öffentliche Toiletten gibt und es draußen zu kalt und drinnen zu heiß ist. Er war auch vom Verhalten der Russen überrascht und fand es seltsam, dass viele in Cafés keine Masken trugen. „Ich war überrascht, dass nicht viele Leute eine Maske tragen und dass es im Vergleich zu Belgien nicht genügend Desinfektionsmittel gibt. Und in Restaurants halten sich die Leute nicht an die Abstandsregeln. Ich hatte den Eindruck, dass es COVID hier nicht gibt“, sagt Alain.

Land Nr. 167

Ein anderer Tourist, der 44-jährige Radiomoderator Randy Williams aus den USA, hat das Ziel, alle 193 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen zu besuchen. Als er am 25. Oktober nach Moskau flog, war Russland das 167. Land auf seiner Liste.

„Offensichtlich hat die Pandemie dieses Ziel zu einer noch größeren Herausforderung gemacht. Sobald ich hörte, dass Russland für Touristen geöffnet wurde, habe ich sofort eine Reise gebucht! Aber die Beantragung eines Visums für Russland gehört zu den schwierigsten der Welt. Ich beauftragte ein Unternehmen, das mir bei den Formalitäten half. Das war das zusätzliche Geld wert. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Russland es Amerikanern leichter macht, ein Visum zu erhalten“, so Randy.

Während seines zweitägigen Aufenthalts in Moskau war Randy sehr beeindruckt von der Architektur im Stadtzentrum und der U-Bahn.

„Am meisten beeindruckt hat mich das Metrosystem - wie einfach es zu benutzen ist und wie viele Orte es ansteuert; aber vor allem, wie schön die Stationen sind. Ich habe einen ganzen Tag damit verbracht, zu verschiedenen Stationen zu fahren und Fotos zu machen. Ich konnte nicht glauben, wie schön sie waren!“ erinnerte sich Randy.

Düstere Menschen und lebendige Gebäude

Aishwarya, 29, Content Managerin und Marketingspezialistin aus Indien, hat ihr Land wegen des Coronavirus zwei Jahre lang nicht verlassen. Bei der erstbesten Gelegenheit beschloss sie, in eines der wenigen Länder zu reisen, die bei der Ankunft keine Quarantäne verlangten. So fiel ihr Blick auf Russland.

„Da ich vollständig geimpft war, wollte ich ins Ausland reisen und frei sein. Zwei Jahre ist die längste Zeit, die ich in einem Land verbracht habe. Ich sah, dass die Fälle in Russland unter Kontrolle waren und ein großer Prozentsatz der Bevölkerung in den Städten, die ich besuchen wollte, vollständig geimpft war“, erklärt Aishwarya.

Zwei Wochen lang bereiste Aishwarya im September Moskau, St. Petersburg und den Goldenen Ring.

In Russland gefielen ihr die Fußgängerzonen, die moderne Metro und die georgische Küche. Zu den weniger angenehmen Dingen zählte Aishwarya Regen, Staus und Kommunikationsprobleme - sie musste ständig einen Online-Übersetzer benutzen. Beeindruckt war sie auch vom Aussehen der Passanten. Ihrer Meinung nach haben viele Russen komische Frisuren.

„Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Verwendung von Farben in der Architektur und im Theater. Wenn man einen Russen zum ersten Mal sieht, wirkt er kühl. Ihre Persönlichkeit und ihre Mode sind meist düster. Aber die leuchtenden Farben auf den Kuppeln und in den Kostümen der Theaterkünstler zeichnen ein anderes Bild: das einer emotionalen, lebendigen und ausdrucksstarken Kultur“, resümiert Aishwarya.

Romanschreiben und weites Land

„Die Hochzeit fand in einem ehemaligen Jagdhaus in den Wäldern außerhalb von Susdal statt, sehr schön. Am Ende wäre ich wegen der Trinkspiele nach der Hochzeit usw. fast im Moskauer Krankenhaus gelandet; andere aus der Hochzeitsgesellschaft mussten sogar eingeliefert werden. Eine sehr klassische russische Erfahrung“, so beschreibt Jai Undurti, ein 39-jähriger Journalist aus Indien, seinen ersten Besuch in Russland im Jahr 2008 anlässlich der Hochzeit eines Freundes. Nachdem er sich bei dieser Gelegenheit in Russland verliebt hatte, beschloss er, es erneut zu besuchen.

Seine zweite Reise als Journalist war 2012, als er für eine indische Zeitung über ein Schachturnier berichtete.

Jai beschloss, eine eigene Graphic Novel über die Geschichte und die Landschaften Kareliens zu schreiben. Er wurde eingeladen, am Programm „Karelian Art Residence“ in Petrosawodsk teilzunehmen, bei dem russische und ausländische Künstler Erfahrungen austauschen. Aufgrund der Pandemie konnte er jedoch nicht reisen. Mehr als ein Jahr lang isolierte er sich zu Hause und las im Internet über die russische Kultur. Im Juni konnte er dann endlich nach Russland zurückkehren.

In seinen ersten beiden Tagen in Moskau fiel ihm auf, dass viele Menschen keine Masken trugen. Das war ein Schock, denn zu dieser Zeit hatte Indien eine der weltweit höchsten Todesraten durch das Coronavirus.

Nach Moskau reiste er nach Karelien. Er war fasziniert von einem Vorfall, der sich 1977 in Petrosawodsk ereignete, als die Anwohner angeblich ein UFO entdeckten. Dies sollte das zentrale Thema seiner Graphic Novel werden.

Seine eindringlichsten Eindrücke, sagt er, waren die Kommunikation mit anderen Künstlern, das Gefühl der Freiheit nach der Isolation und die unvergleichliche Schönheit der Weißen Nächte. „Nachdem ich 18 Monate lang in meiner Wohnung gelebt hatte, war es sehr verwirrend, plötzlich in diese weite Landschaft voller offener Gewässer und endloser Wälder zu reisen“, beschreibt Undurti.

