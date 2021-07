Wer kann 2021 nach Russland reisen?

Russia Beyond

Der internationale Tourismus macht aktuell eine schwierige Phase durch, aber allmählich beginnt der Reiseverkehr wieder. Russland nimmt die Flugverbindungen in viele Länder wieder auf und stellt auch Touristenvisa aus.

Wer kann nach Russland einreisen?

Denis Grisсhkin/Moskva Agency Denis Grisсhkin/Moskva Agency

Das wichtigste Dokument, das die Einreise nach Russland während der Pandemie regelt, ist der Regierungserlass Nr. 635-r (16. März 2020), der regelmäßig aktualisiert wird.

Laut diesem Dokument können nur bestimmte Kategorien von Ausländern nach Russland einreisen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit: Diplomaten, Piloten, Familienangehörige von Russen, Sportler zur Teilnahme an Wettbewerben und Spezialisten auf Einladung sowie Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Russland. Sie können mit jeder Art von Transportmittel einreisen.

Andrei Nikeritschew/Moskva Agency Andrei Nikeritschew/Moskva Agency

Bewohner der teilweise anerkannten Republiken Abchasien und Südossetien können ebenfalls über Land- und Eisenbahnkontrollpunkte nach Russland einreisen, unabhängig vom Reisezweck. Wichtig ist, dass die Einreise aus diesen Republiken erfolgen muss.

Für russische Staatsbürger gelten jedoch keine Einschränkungen: Inhaber russischer Pässe können frei ins Mutterland einreisen. Vor der Anmeldung für einen Flug müssen sie ein spezielles elektronisches Formular ausfüllen. Nach der Ankunft in Russland müssen sie innerhalb von drei Tagen einen PCR-Test auf COVID-19 nachweisen und das Ergebnis auf der Website der staatlichen Dienste hochladen. Wenn Reisende ein Zertifikat über die Impfung mit einem russischen Impfstoff haben, ist der Test nicht erforderlich. Beachten Sie, dass ausländische Impfstoffe in Russland noch nicht anerkannt sind.

Sind touristische Reisen möglich?

Denis Grischkin/Moskva Agency Denis Grischkin/Moskva Agency

Laut dem oben erwähnten Dekret können Ausländer aus den Ländern, mit denen Russland wieder regelmäßige Flüge aufgenommen hat, nach Russland einreisen, auch zu touristischen Zwecken. Wichtig ist, dass man aus dem Land einreist, dessen Staatsbürger man ist. Das heißt, ein türkischer Staatsbürger muss aus der Türkei fliegen, während ein britischer Staatsbürger nur aus dem Vereinigten Königreich einreisen darf. Es ist verboten, über Land- oder Seegrenzen nach Russland einzureisen (mit Ausnahme von Belarus: Bürger dieses Staates können auch mit dem Zug einreisen).

Ab Juli 2021 gehören folgende Länder zu denen, aus denen ein Tourist direkt einreisen kann: Österreich, Aserbaidschan, Albanien, Armenien, Belarus, Belgien, Bulgarien, Großbritannien, Ungarn, Venezuela, Vietnam, Deutschland, Griechenland, Ägypten, Indien, Island, Jordanien, Irland, Italien, Kasachstan, Katar, Zypern, Kirgisistan, Korea, Kuba, Libanon, Luxemburg, Mauritius, Malediven, Malta, Marokko, Mexiko, VAE, Portugal, Saudi-Arabien, Nordmazedonien, Seychellen, Serbien, Singapur, Syrien, USA, Tadschikistan, Türkei, Usbekistan, Schweiz, Sri Lanka, Äthiopien und Japan.

Für die Einreise muss ein negativer PCR-Test auf COVID-19 (in englischer oder russischer Sprache) vorgelegt werden, der nicht früher als 72 Stunden vor der Einreise nach Russland gemacht wurde. Kinder unter zwei Jahren müssen keinen Test vorweisen. Für die Inhaber solcher Bescheinigungen gibt es keine Quarantäne (ohne diese Bescheinigungen werden Sie ohnehin nicht auf einen Flug gelassen). Außerdem müssen die Einreisenden ein spezielles Formular ausfüllen und eine Police haben, die die Behandlungskosten im Falle einer Erkrankung mit COVID-19 abdeckt.

Bürger der Eurasischen Wirtschaftsunion (Armenien, Belarus, Kirgisistan, Kasachstan) und ab dem 1. September 2021 alle GUS-Bürger müssen für die Einreise nach Russland die mobile App „Reisen ohne COVID-19“ (für Android und für iPhone) installieren und die Testergebnisse in die Anwendung eingeben.

In Russland ist es weiterhin notwendig, an öffentlichen Orten eine Maske zu tragen, einschließlich in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufszentren. Im Freien ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich.

Visa-Fragen

Sergei Fadeitschew/TASS Sergei Fadeitschew/TASS

Russland hat für jedes Land seine eigenen Visabestimmungen, die Sie auf der Website der russischen Botschaft oder der Visastelle Ihres Landes finden können. Wenn Sie bereits ein Visum für Russland haben und in der Liste der Länder aufgeführt sind, deren Bürger einreisen dürfen, dann können Sie mit diesem Visum einreisen. Wenn Sie ein neues Visum benötigen, dann müssen Sie es bei der Visazentrale oder der Botschaft in Ihrem Land beantragen. Russland stellt wieder Touristen-, Geschäfts- und andere Arten von Visa aus, für Länder, mit denen es den Flugverkehr wieder aufgenommen hat.

Beachten Sie, dass ein Touristenvisum für bis zu sechs Monate erteilt wird, wenn eine bestätigte Hotelbuchung vorliegt (das Dokument ist auf Russisch).

In der Zwischenzeit können Bürger aus 52 Ländern, darunter die EU, Japan und China, mit einem elektronischen Visum einreisen, das in nur vier Tagen ausgestellt werden kann, ohne dass irgendwelche Dokumente zur Bestätigung des Reisezwecks erforderlich sind. Außerdem tritt wieder die 72-stündige visafreie Einreise nach Russland für Passagiere von Kreuzfahrtschiffen in Kraft.

Wichtig! In vielen Ländern gibt es immer noch Beschränkungen für die Ausreise zu touristischen Zwecken, so dass der Besitz eines russischen Visums noch keine Garantie dafür ist, dass Sie die Erlaubnis zur Ausreise erhalten. Dies sollte vor jeder Reise abgeklärt werden.

Alle Informationen sind auf dem Stand vom 23. Juli 2021.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.