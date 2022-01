Mein Lebenstraum: Besuch in Wolgograd, der Stadt der Helden (FOTOS)

In diesem neuesten Beitrag unserer Reiseserie besucht unser Autor die beeindruckende Statue „Mutter Heimat ruft“ und fühlt sich im modernen Wolgograd wie zu Hause.

Es war ein Lebenstraum gewesen, Wolgograd, das frühere Stalingrad, die Stadt der Helden und Schauplatz der Schlacht, die den Lauf der Weltgeschichte veränderte, zu besuchen. Der einzige Gedanke, der mir in dieser kalten Novembernacht durch den Kopf ging, als der Zug in den Bahnhof einfuhr, war, dass ich mich an demselben Ort befand, der vor fast 80 Jahren Zeuge der schlimmsten Gräuel des Zweiten Weltkriegs war - Luftangriffe auf zivile Ziele, tödliche Nahkämpfe, völlige Zerstörung und der Verlust von zwei Millionen Menschenleben.

Ein Gefühl der Überwältigung neben dem beeindruckenden Denkmal

Der frühe Morgen begrüßte uns mit kaltem Wind, Nebel und wolkenverhangenem, grauem Himmel. Doch als wir zum Denkmal für die Helden der Schlacht von Stalingrad gingen, kämpfte die Sonne gegen die Düsternis und das Grauen und siegte schließlich. Wie passend für einen Ort, an dem 1943 die Mächte der Finsternis besiegt wurden!

Das Denkmal auf dem Mamajew-Hügel Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Das gesamte Denkmal-Ensemble des Mamajew-Hügels wird mit viel Liebe gepflegt. Als wir auf das kompositorische Zentrum des Denkmals - die Statue „Mutter Heimat ruft“ - zugingen, fühlte ich mich unglaublich überwältigt. Dieses 85 Meter hohe Symbol des Mutterlandes, eine Frau, die mit erhobenem Schwert vorwärts schreitet und ihre Söhne und Töchter allegorisch auffordert, den Feind zurückzudrängen, ist eines der beeindruckendsten Denkmäler der Welt. Acht Jahre dauerte der Bau. Im Oktober 1967 wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt.

Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Als ich unter dem schützenden Schatten der Statue stand und auf die Inseln in der Wolga blickte, brach mir der kalte Schweiß aus, als ich an die schiere Zerstörung in dieser Zeit dachte. Das Denkmal „Mutter Heimat ruft“ ist ein Ort des stillen Nachdenkens über eine der dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte.

Nach dem Krieg wiederaufgebaute Stadt

Wolgograd, das von 1925 bis 1961 Stalingrad hieß, stieg nach dem Zweiten Weltkrieg wie Phönix aus der Asche auf und ist heute eine der schönsten Städte im europäischen Russland. Wie die meisten Städte, die nach dem Krieg wieder aufgebaut wurden, hat Wolgograd breite Straßen und von Bäumen gesäumte Alleen. Das Leben in der Stadt, die etwas mehr als eine Million Einwohner hat, spielt sich am Ufer der Wolga ab.

Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Da ich mich für öffentliche Verkehrsmittel interessiere, habe ich mir die für die Stadt typischen Oberleitungsbusse und die so genannte Metrotram angeschaut. Letztere verbindet den nördlichen mit dem südlichen Teil der Stadt und ist die beste Möglichkeit, Wolgograd zu erkunden. Für Touristen ist sie besonders praktisch, da die Linie in der Nähe des Mamajew-Hügels verläuft und diesen mit dem Stadtzentrum verbindet.

Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Wolgograds öffentliche Einrichtungen, Straßen und Infrastruktur wurden vor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 umfassend modernisiert. Die Wolgograd-Arena, die am Ufer der Wolga liegt, wurde für das Turnier gebaut und von den Fußballfans sehr gelobt.

Fast alle Gebäude im Stadtzentrum wurden nach dem Krieg errichtet, aber es gibt noch Spuren der Schlacht von Stalingrad. Ein bleibendes Denkmal für die Kämpfe im Stadtzentrum ist das Pawlowsche Haus, eine nachgebaute Backsteinmauer, die den Standort des Gebäudes markiert, in dem die Verteidiger der Roten Armee 60 Tage lang gegen die Wehrmacht ausharrten. Der Zug, der das Gebäude eroberte, stand unter dem Kommando von Sergeant Jakow Pawlow, daher der Name. Die Backsteinmauer ist mit einem neueren Gebäude verbunden, das an der Stelle des Pawlow-Hauses errichtet wurde. Es ist heute eines der wichtigsten Symbole für die Verteidigung von Stalingrad.

In der Nähe des Pawlow-Hauses befindet sich der Museumskomplex der Schlacht von Stalingrad, der vor allem für sein 360-Grad-Gemälde der Schlacht bekannt ist. Es ist ein Muss für alle, die sich für den Zweiten Weltkrieg interessieren.

Erkundung der breiten Boulevards von Wolgograd

Ich verbrachte einen schönen Herbstnachmittag im Stadtzentrum, das über fußgängerfreundliche Bereiche und weitläufige, grüne öffentliche Plätze verfügt. Die massive Alexander-Newski-Kathedrale im byzantinischen Stil, die sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, ist eines der neuen Wahrzeichen des Stadtzentrums. Sie ist der Nachbau einer Kathedrale, die 1932 abgerissen wurde.

Alexander-Newski-Kathedrale Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Bei einer Tasse Kaffee erkundete ich in der warmen Herbstsonne die breiten Boulevards und großen öffentlichen Gebäude der Stadt. Allein die Tatsache, dass in den von den Kämpfen zerstörten Gebieten heute wunderschöne Architektur in einer sichtlich blühenden Stadt zu sehen ist, ist ein Tribut an diejenigen, die bei der Verteidigung der Stadt ihr Leben gelassen haben.

Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Im Stadtzentrum befindet sich auch die Allee der Helden, die zur Uferpromenade führt.

Das Stadtzentrum von Wolgograd liegt am Westufer der Wolga, so dass man keinen Sonnenuntergang am Fluss erleben kann, aber es gibt eine einstündige Schiffsrundfahrt, die einen sehr guten Blick auf die Stadt bietet.

Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Als ich auf dem Deck der Fähre stand und sah, wie die Dämmerung dem Schwarz der Nacht wich, sah ich die Lichter einer selbstbewussten und blühenden Stadt, die stolz auf ihre Rolle in der Geschichte ist, aber auch stark in die Zukunft blickt!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.