Was ist der Unterschied zwischen Tundra und Taiga?

Verwechseln Sie diese beiden beliebtesten russischen Landschaften immer noch? Dann finden Sie heraus, warum der Sommer nicht die beste Zeit für einen Besuch in der Taiga ist und wie Sie sich nicht in der Tundra verirren!

In Russland gibt es acht terrestrische Ökosysteme, von undurchdringlichen Wäldern bis hin zu echten Wüsten. Die größten Ökosysteme sind jedoch die Taiga und die Tundra, die über das ganze Land verteilt sind. Was ist der Unterschied zwischen ihnen?

Taiga: dichte Nadelwälder

Die Taiga ist nach Länge und Breite die größte Zone in Russland. Sie erstreckt sich von Pskow bis Magadan! Dieses Ökosystem besteht hauptsächlich aus Nadelbäumen und Sümpfen. In der nördlichen Taiga gibt es mehr Kiefern, während der südliche Teil des Waldes von Tannen eingenommen wird. Hier leben Braunbären, Hirsche, sibirische Moschushirsche und der Amur-Tiger. Aber wenn Sie die Taiga im Sommer besuchen, werden Sie mit Sicherheit den furchterregendsten Vertretern der russischen Tierwelt begegnen - Milben, Pferdebremsen und Riesenmücken, die in Russland „Gnoos“ genannt werden. Hier ist der Grund dafür!

Natürlich sind viele Städte in Sibirien und im Ural von der Taiga umgeben (z. B. Kemerowo, Krasnojarsk, Perm, Tobolsk). Aber es ist besser, nicht zu tief in den Wald zu gehen, vor allem nicht allein, um sich nicht zu verirren.

In verschiedenen Teilen Russlands gibt es jedoch viele Nationalparks für Naturliebhaber und diejenigen, die sich von der Zivilisation erholen möchten.

Camping, Angeln, Bootsfahrten, Gespräche am abendlichen Lagerfeuer - so verbringen viele Russen ihren Urlaub, sogar Wladimir Putin!

Tundra: endloses NICHTS

Die Tundra liegt im Norden der Taiga - ungefähr dort, wo die Arktis beginnt. Dort gibt es nur wenige Bäume, und die sind meist zwergwüchsig. Weiter nördlich werden die Bäume durch Sträucher, Moose und Flechten ersetzt.

Das heißt aber nicht, dass es in der Tundra keine schönen Orte gibt - die Landschaften sehen manchmal absolut fantastisch aus! In die vielen Schluchten, Hügel, Wasserfälle und Seen kann man sich auf den ersten Blick verlieben. Das Putorana-Plateau und die Kola-Halbinsel sind der Traum vieler Reisender.

Und nur weil es hier keine Bäume gibt, heißt das nicht, dass es nicht schwierig ist, sich in der Tundra zu verirren. Dies ist eine Illusion. Die endlose, flache Weite, die sich über Hunderte von Kilometern erstreckt, ist sehr verwirrend, vor allem beim ersten Mal.

In der Tundra wird das Licht gestreut, und es gibt eine interessante optische Besonderheit: Entfernte Objekte erscheinen nah, aber kleine Grashalme und Hügel sind groß und weit entfernt. In der Tundra treten häufig magnetische Stürme auf, die nicht nur die Verwendung moderner Geräte, sondern auch alter Magnetkompasse erschweren. Vergessen Sie auch nicht die arktischen Polartage und -nächte, in denen es unmöglich ist, nach den Sternen und der Sonne zu navigieren. Gleichzeitig kann man während des Polartages auf eine Taschenlampe verzichten.

Erfahrene Touristen und Einheimische können menschlichen Spuren folgen, denn sie bleiben auch nach einem Sturm bestehe. Es gibt hier nur wenige Straßen - nur Wegweiser.

Die Landwirtschaft in der Tundra ist anspruchsvoll, aber die Menschen haben sich den schwierigen Bedingungen angepasst. Es gibt Städte wie Norilsk, Dudinka, Murmansk, Salechard, Narwan-Mar, Workuta, wo Tausende von Menschen leben und arbeiten. In der Tundra finden sich viele Mineralien, darunter Eisenerz, Kohle und Nichteisenmetalle.

Die Tundra ist auch außerhalb der Städte bewohnt - in der Regel leben dort indigene Völker, die traditionell Rentierzucht betreiben: Ewenken, Chanten, Mansen, Tschuktschen, Nenzen, Dolganen.

Tatsächlich sind Rentiere die zahlenmäßig größte Tierart der Tundra, ebenso wie Polarfüchse, die sich oft wie streunende Hunde in Wohngebiete wagen.

Waldtundra: Grenze zwischen den Ökosystemen

In der Natur gibt es keinen scharfen Kontrast, der ein Ökosystem vom anderen trennt. So werden die Wälder der Taiga nicht sofort durch Flechten ersetzt. Dies geschieht allmählich: je weiter nördlich, desto niedriger die Bäume, desto weniger Sümpfe und mehr Steinboden. Dieser Grenzstreifen wird Waldtundra genannt. Er sieht aus wie ein Nadelwald, mit Sümpfen und Seen und einer Fülle von Moosen. Er erstreckt sich über zwanzig bis 100 Kilometer fast über ganz Nordrussland und sieht unglaublich malerisch aus.

