Von diesem unheimlichen verlassenen Dorf in der Region Tschukotka aus kann man Alaska sehen

Man nimmt an, dass die Eskimos die Siedlung Naukan im 14. Jahrhundert gründeten. Im Jahr 1648 verlor der russische Seefahrer und Entdecker Semjon Deschnjow eines seiner Schiffe in der Nähe des Dorfes, als er durch die Beringstraße segelte, 80 Jahre vor Vitus Bering. Das historische Ereignis wurde später in Form einer Büste auf dem Berg Ingegruk in Naukan dargestellt.

Im Zuge der sowjetischen Politik der Auflösung so genannter „aussichtsloser Dörfer“, kleiner Siedlungen, die für den Fortschritt der sowjetischen Planwirtschaft als unbedeutend angesehen wurden, mussten die Einheimischen 1958 ihre Siedlung aufgeben. Im Rahmen dieser Politik wurden die Menschen aus kleinen Dörfern in größere ländliche Siedlungen umgesiedelt, in denen die Produktion und die sozialen Einrichtungen konzentriert waren. Naukan, ein Dorf mit etwa 400 Einwohnern zum Zeitpunkt der Umsiedlung, gehörte zu den Siedlungen, die von der sowjetischen Regierung als „nicht vielversprechend“ eingestuft wurden.

Trotz seines damaligen Rechtsstatus war Naukan für die Verhältnisse in diesem abgelegenen und weitgehend unbesiedelten Gebiet relativ bevölkerungsreich. In dem Dorf lebten dreizehn Eskimosippen, die durch ihren eigenen Dialekt und ihre einzigartigen Traditionen, Legenden und Volksmärchen miteinander verbunden waren.

Eine dieser Erzählungen besagt, dass die Bewohner des Dorfes ein Abkommen mit den Walen schlossen: Die weisen und göttlichen Tiere, die an der Küste lebten, konnten die schönsten Frauen als Ehefrauen für sich beanspruchen; im Gegenzug segneten die Wale die Einheimischen und schenkten ihnen Glück und Wohlstand.

Trotz des Segens der Wale hat Naukan schon bessere Tage gesehen. Heute ist es ein Geisterdorf, in dem nur noch verlassene Gebäude an die glorreichen Jahre erinnern: die Hütten, das Leuchtturmdenkmal, die Gebäude der Wetterstation und die Reste der Nebengebäude.

Es ist ein trostloser Ort am Rande der Welt, der relativ schwer zu erreichen ist. Meistens wird Naukan von Touristen und Abenteuerlustigen besucht, die im Rahmen von Kreuzfahrten oder Expeditionen hierher kommen.

Die seltenen Besucher der verlassenen Siedlung werden mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer und die Küste Alaskas belohnt, die an einem klaren, sonnigen Tag zu sehen ist, da das US-Territorium nur 80 Kilometer entfernt liegt.

