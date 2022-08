Von Kaliningrad bis zur Insel Sachalin: 10 ungewöhnliche verlassene Orte in Russland (TEIL 2)

Ein Leuchtturm (Insel Sachalin)

Dieser verlassene Leuchtturm ist seit Jahren eine Touristenattraktion. Der von den Japanern im Zweiten Weltkrieg errichtete Leuchtturm steht auf dem Kap Aniwa, einem der unzugänglichsten Orte der Insel.

Touristen sagen, dass ein Besuch des Leuchtturms bald gefährlich werden könnte, da er bereits stark verfallen ist.

Eine Geisterstadt (Magadan)

Diese Geisterstadt wurde von den Bewohnern verlassen, nachdem die Behörden beschlossen hatten, die nahe gelegenen Bergwerke nach einem schweren Unfall zu schließen. Die Stadt wurde in den 1940er Jahren von Gulag-Häftlingen errichtet. Obwohl sie 2010 für unbewohnt erklärt wurde, haben die seltenen Besucher berichtet, einige Bewohner gesehen zu haben, die sich weigerten, die Stadt zu verlassen.

Ein Teilchenbeschleuniger (Region Moskau)

In den 1980er Jahren planten sowjetische Wissenschaftler den Bau eines Teilchenbeschleunigers zur Untersuchung von subatomaren Teilchen. Für das Projekt musste viel gegraben werden: Unter der Stadt Protwino in der Region Moskau wurden riesige Tunnel gebaut. Als das Projekt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem darauf folgenden Mangel an Finanzmitteln ins Stocken geriet, wurden auch die Tunnel aufgegeben. Sie sind 60 Meter tief und mehr als 20 Kilometer lang, was Fans des Industrietourismus anzieht.

Ein Wasserkraftwerk (Altai)

Das Chemalskaja-Wasserkraftwerk wurde 1935 von etwa 700 Häftlingen gebaut. 2010 ereignete sich in der Anlage ein Unfall, bei dem das Bauwerk teilweise überflutet wurde. Seitdem ist das Kraftwerk nicht mehr in Betrieb.

Villa Porr (Primorsk)

In der Stadt Primorsk bei Kaliningrad steht eine Villa, die um 1905 erbaut wurde, als die Stadt noch unter ihrem deutschen Namen Fischhausen bekannt war.

Ihr Besitzer, ein erfolgreicher Geschäftsmann, kaufte über 100 Hektar Land und errichtete ein Haus mit 13 Zimmern, einem Keller und einem Dachgeschoss. Als die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg sowjetisches Territorium wurde, ging das Gebäude in den Besitz des Verteidigungsministeriums über und wurde zu einem Sanatorium, in dem Tuberkulose behandelt wurde.

Heute steht das Haus verlassen und erinnert an eine Spukvilla aus einem klassischen Horrorfilm.

