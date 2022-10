Südrussischer Borschtsch mit Bohnen und Backpflaumen (REZEPT)

Im Kuban tauchte Borschtsch erstmals im 18. Jahrhundert auf, als Kosaken sich in dieser Region niederließen. Meistens bereiteten sie eine ukrainische Version von Borschtsch zu. Im Laufe der Zeit hat sich das Rezept für Kuban-Borschtsch in einigen Punkten geändert. Zum Beispiel hat die im Kuban verwendeten Bete hellere Fasern, so dass die Brühe nicht so dunkel ist.



Die südlichen Regionen sind reich an Gemüse wie Tomaten und Paprika, sowohl süß als auch scharf. Daher werden für Borschtsch aus dem Kuban häufiger Paprika und frische Tomaten verwendet als konzentriertes Tomatenmark.

Auch die Nähe zur Kaukasusregion hat ihren Einfluss auf den Borschtsch hinterlassen. Bohnen und Backpflaumen werden in der lokalen Küche häufig verwendet. In dieser Art von Borschtsch werden Bohnen anstelle von Kartoffeln oder zusätzlich zu diesen verwendet. Backpflaumen geben zusätzliche Süße.

Mit Bohnen und Backpflaumen wird der Borschtsch zu einem reichhaltigen und nahrhaften Gericht, das sich auch für Veganer oder Fastende eignet. Bitte beachten Sie jedoch, dass Borschtsch häufiger in Fleischbrühe gekocht wird.

Zutaten für 6 Portionen (3-Liter-Topf):

Bohnen – 1 Tasse

Kohl – 1/2 mittelgroßer Kopf

Rote Bete – 2 mittlere oder 5 kleine Knollen

Möhre – 1 Stück

Zwiebel – 1 Stück

Rote Gmüsepaprika – 1 Stück

Rindfleisch mit Knochen – 300 g oder mehr

Schweinefleisch (Rippchen) – 600 g (optional)

Backpflaumen – 60 g

Tomaten – 3 Stück

Tomatenmark – 1 Esslöffel

Knoblauch – 2 Zehen

Scharfe Paprika – 1 Stück (optional)

Lorbeerblatt – 2 Stück

Dill (optional) – 1 Bund

Salz und schwarzer Pfeffer – nach Geschmack

Pflanzenöl (Sonnenblumenöl, raffiniert) – zum Braten

Zubereitung:

Trockenbohnen laut Anweisungen auf der Packung einweichen. Ich habe die gemischten Bohnen acht Stunden lang eingeweicht. Wenn Sie eine leichtere Brühe wünschen, wählen Sie weiße Bohnen.

Die eingeweichten Bohnen und das Rindfleisch in kaltes Wasser geben; ein Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer hinzufügen und 120-180 Minuten kochen (je nach Größe des Fleischstücks und Art der Bohnen). Das Knochenmark sollte gar und das Fleisch weich sein. Für eine kräftigere Brühe das Schweinefleisch nach 60-100 Minuten Garzeit des Rindfleischs hinzufügen und es mindestens eine Stunde lang kochen.

Während die Brühe kocht, die restlichen Zutaten vorbereiten. Die Möhre, Zwiebel und Gemüsepaprika in Scheiben schneiden, salzen und im Pflanzenöl anbraten, bis sie weich sind. In einer separaten Schüssel beiseite stellen und in der gleichen Pfanne die Rote Bete anbraten.

Ich habe Regenbogen-Rote-Bete aus meinem Gemüsegarten verwendet. Wenn Sie keine finden können, können Sie auch normale Bete verwenden. Die Rote Bete schälen, in Stücke schneiden und in Öl anbraten. Geriebene frische Tomaten, Tomatenmark und einen Löffel Brühe hinzufügen. Scharfe Paprikapaste oder einfach fein gehackte scharfe Paprika hinzufügen. Wenn die Roten Bete weich ist, die Kochplatte ausschalten.

Den Kohl in feine Julienne-Streifen schneiden. Wenn sie fast fertig ist, in die Brühe geben. Nach zehn Minuten die früher angebratenen Möhre und Rote Bete hinzufügen – weitere fünf Minuten kochen.

Die gehackten Backpflaumen und den zerdrückten Knoblauch hinzufügen. Ich habe etwas Dill und ein weiteres frisches Lorbeerblatt verwendet. Weitere fünf bis sieben Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen und dann abschalten. Die Suppe sollte vor dem Servieren mindestens einen Tag lang ziehen.

Den Kuban-Borschtsch mit saurer Sahne und den Kräutern, Lauchzwiebeln und Peperoni servieren. Sie können ihn auch mit einem Stück weichem Weißbrot und Schmalz reichen.

