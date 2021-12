Borschtsch in einer Borodinski-Brotschüssel (REZEPT)

Wenn wir tief in die kulinarischen Traditionen eindringen und nach den Wurzeln der Kombination von Suppe und Brot in Russland suchen, finden wir eher Erwähnungen von Eintöpfen mit Brot. Suppen und Brot waren auf dem russischen Tisch immer präsent. Die Frage ist: Wie sah das eigentlich aus? Meistens handelte es sich um eine große Schüssel mit heißer Suppe. Das Brot wurde entweder separat serviert oder in die Suppe gebröselt. Dadurch wurde die Mahlzeit sättigender.

Heutzutage wird das Brot in Form von Aufschnitt, Croutons oder als „Suppenteller“ serviert. Viele russische Restaurants verwenden dieses Arrangement, um das Gericht attraktiver zu präsentieren. Die Kombination aus Borschtsch und einem Laib Borodinski-Roggenbrot ist mittlerweile ein Klassiker. Geschmacklich und farblich sind sie perfekt aufeinander abgestimmt. Das leicht würzige Roggenbrot mit Koriander- und Anissamen verstärkt den Borschtsch und macht ihn noch schmackhafter.

Sie können auch gekauftes Brot verwenden, wenn Sie es zu Hause nachmachen wollen. Meiner Erfahrung nach sollte das Brot nicht zu frisch sein; diese Bedingung ist nicht schwer zu erfüllen, wenn man außerhalb Russlands lebt. In meinem Fall, da ich in den Niederlanden lebe, fand ich in einem russischen Geschäft einen Laib Borodinski-Brot mit langer Haltbarkeitsdauer. Es war perfekt: dicht und kompakt, geeignet für eine einzelne Portion.

Eine wichtige Voraussetzung, wenn man Borschtsch in einem Brotlaib servieren will, ist, dass der Boden vor dem Servieren im Ofen gebacken wird. Ich habe die Wände etwas mehr als einen Zentimeter dick gelassen, damit sie die Flüssigkeit länger halten können. Bevor ich den Borschtsch in den Brotlaib gieße, habe ich diesen mit einer Knoblauchzehe eingerieben. Das übrig bleibende Brot kann man übrigens im Ofen rösten und als Croutons zu einem anderen Gericht servieren. Zum Schluss noch ein letzter Hinweis: Dieser Borschtsch muss schnell gegessen werden! Aber ich bin sicher, das ist kein Problem.

Um diese Suppe zuzubereiten, möchte ich unser Familienrezept für Borschtsch mit Fleischbrühe teilen. Heute habe ich beschlossen, dem Rindfleisch geräucherte Schweinerippchen hinzuzufügen, um den Geschmack zu verstärken.

Zutaten für einen 3-Liter-Topf:

350 g Rinderhaxe

Petersilie 350 g (ein Laib) Roggenbrot (Borodinski)

Zubereitung

1. Das Rindfleisch in kaltes Wasser legen und 2,5 Stunden köcheln lassen. Sobald die Brühe kocht, vorsichtig den Schaum abschöpfen.

2. Die Zwiebel fein hacken, die Karotten, den Sellerie und die Pastinaken raspeln und in Öl anbraten, bis sie weich sind, dabei gelegentlich umrühren.

3. Die Karottenmischung in eine Schüssel geben.

4. Die Rote Bete raspeln und in der gleichen Pfanne wie die Möhren dünsten, dabei das Tomatenmark, den Zitronensaft und den Zucker hinzufügen. Der Zitronensaft dient nicht nur dem Geschmack, sondern auch dazu, dass die Farbe der Roten Bete intensiver wird.

5. Nach 2,5 Stunden Köcheln der Brühe sollte das Fleisch weicher sein. Nun die Schweinerippchen, Salz nach Geschmack, Pfeffer, Koriander und Lorbeerblatt hinzufügen. Die Brühe eine weitere Stunde köcheln lassen.

6. Nach einer Stunde das Fleisch aus der Brühe nehmen. Den fein zerkleinerten Kohl und die Kartoffeln dazugeben.

7. Jetzt können Sie das Brot vorbereiten. Schneiden Sie den oberen Teil ab und entfernen Sie vorsichtig die Mitte, so dass ein Rand von etwa einem Zentimeter stehen bleibt. Legen Sie das Brot in den Ofen und backen Sie es bei 130 °C etwa 20 Minuten.

8. Etwa zehn Minuten nach der Zugabe des Kohls die Karotten- und Rote-Bete-Mischung in den Suppentopf geben.

9. Die Paprikaschoten in Julienne-Streifen schneiden und in die Suppe geben.

10. Wenn die Kartoffeln fertig sind, die Suppe mit Salz abschmecken, zwei Knoblauchzehen hineinpressen, den Deckel schließen und die Suppe etwa 30 Minuten lang ziehen lassen.

11. Den Boden des Brotes mit dem Knoblauch einreiben.

12. Die Suppe in das Brot gießen und das Fleisch darauf legen. Ein Laib ist eine Portion. Den Borschtsch sofort mit der fettigen sauren Sahne, frischer Petersilie und Schmalzbroten servieren. Guten Appetit!

