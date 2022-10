Welche Völker leben in der russischen Arktis?

Die Tschuktschen jagen immer noch Meerestiere, die Nenzen züchten immer noch Rentiere in der Tundra. Aber die meisten Menschen jenseits der Polargrenze leben heute in den Städten.

Hier leben die indigenen Völker des Nordens in Russland. Natürlich leben nicht nur sie in diesen Regionen. Anton Romanow Anton Romanow

Etwa 20 Prozent Russlands befindet sich jenseits des Polarkreises und in diesem Gebiet leben etwa 2,3 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sind Russen, aber es gibt auch 40 indigene Völker des Nordens. Jedes hat seine eigene Sprache, Kultur und Tradition. Nur ein Viertel von ihnen lebt als Nomaden, der Rest bevorzugt heutzutage das städtische Leben: Die größten arktischen Städte sind Murmansk (280.000 Einwohner), Norilsk (etwa 180.000), Workuta (über 50.000) und Salechard (über 50.000).

Die Samen

Etwa 2.000 Samen leben im Norden der Region Murmansk. Insgesamt gibt es 80.000 von ihnen, aber der Großteil lebt in Finnland, Norwegen und Schweden. Die Region, in der sie siedeln, wird Lappland genannt und liegt auf dem Gebiet dieser Länder. Die Samen hatten nie einen eigenen Staat, aber sie haben ihre eigene Hymne und Flagge. Sie sind die ältesten Bewohner der Kola-Halbinsel und leben dort schon seit mehreren Tausend Jahren. Die modernen Samen sind nicht nur mit der traditionellen Rentierzucht und dem Fischfang beschäftigt, sondern auch mit den gängigsten städtischen Arbeiten. Das Zentrum der samischen Kultur befindet sich in dem Dorf Lowosero.

Die Komi-Ischemzen

In der Nähe der Samen leben die Komi-Ischemzen. Es gibt insgesamt 16.000 von ihnen und die meisten leben im Bezirk Ischma der Republik Komi. Mehr als 1.000 Ischemzen sind jedoch im Gebiet Lowosero, nördlich von Jamal und dem Autonomen Kreis Chanty-Mansi, angesiedelt. Sie werden als eine ethnische Gruppe der Komi betrachtet. Die Ischemzen haben ihren eigenen Dialekt der Komi-Sprache. Und sie betreiben nomadische Rentierzucht.

Die Nenzen

Die wichtigsten Nomaden der russischen Arktis sind die Nenzen, die hauptsächlich auf Jamal leben. Insgesamt gibt es etwa 45.000 von ihnen, von denen 17.000-20.000 mit Rentieren umherziehen. Viele Angehörige dieses Volkes sprechen fließend die nenenzische Sprache (vor allem in der Tundra) und Russisch. Die modernen Rentierzüchter leben zwar oft noch in traditionellen Zelten wie ihre Vorfahren, nutzen aber alle Vorteile der Zivilisation und führen sogar Blogs in sozialen Netzwerken über ihr Nomadenleben.

Die Enzen

Eines der aussterbenden Völker der Welt, von dem nur noch 200 Menschen leben. Oft werden die Enzen auch als Jenissei-Samojeden bezeichnet. Sie leben auf der Taimyr-Halbinsel in kleinen arktischen Siedlungen in der Nähe des Jenissei-Flusses und beschäftigen sich mit der Jagd und dem Fischfang. Unter ihnen gibt es mehrere Dutzend Enzsich-Muttersprachler. Ihre Sprache ist denen ihrer Nachbarn – der Nenzen und Nganasanen – sehr ähnlich.

Die Nganasanen

Das nördlichste Volk Eurasiens sind die Nganasanen. Es gibt weniger als 900 von ihnen und sie leben im Nordosten der Taimyr-Halbinsel. Seit den 1930er Jahren leben die Nganasanen in den Siedlungen Ust-Awam, Wolotschanka und anderen Städten, die für sie gebaut wurden. Ihre Sprache gilt als vom Aussterben bedroht und wird nur noch von 125 Menschen gesprochen. Gleichzeitig trugen sowjetische Wissenschaftler eine umfangreiche Sammlung von Sprichwörtern und Gedichten der Nganasan-Folklore zusammen.

Die Dolganen

Die Dolganen sind ein Turkvolk, das in Taimyr und Jakutien lebt (die nördlichste Turk-Ethnie der Welt). Ihre Sprache hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Jakutischen, was nicht verwunderlich ist, da sie seit Jahrhunderten Nachbarn sind. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden die Dolganen als eigenständiges Volk und nicht als ethnische Gruppe der Jakuten betrachtet. Im Gegensatz zu vielen anderen indigenen Völkern der Nordpolarregion ist die Zahl der Dolganen klein, aber wachsend. Heute gibt es etwa 8.000 von ihnen, das sind tausend mehr als noch vor 20 Jahren. Sie leben in arktischen Siedlungen und gehen auf Fischfang. Es gibt auch ein paar Nomaden unter ihnen.

Die Ewenken

Das Volk der Ewenken ist in Ostsibirien, vom Jenissei-Fluss bis zum Ochotskischen Meer, angesiedelt. Etwa 40.000 Ewenken leben in Russland und etwa ebenso viele in China. Die Hälfte von ihnen siedelt in Taimyr und Jakutien und ist in den nördlichsten Gebieten, in der arktischen Tundra und in den Taigawäldern Sibiriens zu finden. In der Regel betreiben die Ewenken Rentierzucht. Die Bewohner der Nordpolarregion sind Nomaden, die in Hütten leben, aber es gibt auch Ewenken, die in traditionellen jakutischen oder burjatischen Häusern und russischen Holzhütten wohnen.

Die Ewenen

Die Ewenen sind Verwandte der Ewenken und leben im Osten, hauptsächlich in Jakutien und Tschukotka (sowie in anderen Regionen des Fernen Ostens). Es gibt etwas mehr als 20.000 Ewenen auf der Welt. Im Gegensatz zu den Ewenken beschäftigen sich die Ewenen mehr mit der Fischerei und nutzen Rentiere eher als Transportmittel. Allerdings gibt es auch unter ihnen Rentierzüchter.

Dank sowjetischer Wissenschaftler erhielten die Ewenen Mitte der 1930er Jahre ihr eigenes Alphabet. Heute gibt es etwa 6.000-7.000 Ewenisch-Muttersprachler.

Die Jakuten

Das bevölkerungsreichste Volk des Nordens sind die Jakuten. Sie zählen etwa eine halbe Million Menschen und leben größtenteils in der Republik Sacha-Jakutien (die Jakuten selbst nennen ihr Land als Sacha). Etwa 40 % von Jakutien liegen nördlich des Polarkreises. Die modernen Jakuten sind Stadtbewohner, die in den gewöhnlichsten Berufen arbeiten. Dennoch kann man in der arktischen Tundra auch jakutische Rentierzüchter antreffen.

Die Jukagiren

Vor einigen Jahrhunderten waren sie das größte Volk Ostsibiriens, das wiederum in verschiedene ethnische Gruppen unterteilt war. Heute leben fast alle Jukagiren (etwa 1.500 Menschen) im Norden Jakutiens und Tschukotkas, im Kolyma-Flussbecken. Der Rest hat sich in benachbarte Völker assimiliert. Es gibt fast keine Sprecher der jukagirischen Sprache mehr.

Die Tschuktschen

Es gibt insgesamt etwa 16.000 Tschuktschen, von denen die meisten auf der Tschuktschen-Halbinsel leben. Viele von ihnen üben noch traditionelle Berufe aus: Die Tundra-Bewohner sind nomadische Rentierzüchter und die Küsten-Bewohner sind Meeresjäger. Sie jagen Walrosse, Robben und Wale. Gleichzeitig leben die Tschuktschen nicht isoliert von der Außenwelt; sie nutzen alle moderne Geräte, sogar in ihren Jarangs (Zelten).

