Die 10 schönsten Wasserfälle in Russland (TEIL 2)

Das größte Land der Welt hat vielfältige Landschaften – Russland ist berühmt für seine Seen, Berge und Wälder, doch über seine Wasserfälle ist wenig bekannt.

6. Großer Tschultschinskij-Wasserfall

Dieses malerische Naturwunder gilt als einer der jüngsten Wasserfälle im Altai-Gebirge. Es wird angenommen, dass er vor etwa 200 Jahren durch ein Erdbeben entstanden ist. Er wurde erst in den 1970er Jahren entdeckt, zu einer Zeit, als sich der Sport- und Bergtourismus in der UdSSR großer Beliebtheit erfreute. Die sehr kräftigen Wasserströme des 160 Meter hohen Wasserfalls des Flusses Tschultscha stürzen auf einen Haufen großer Felsbrocken. Aus den Dialekten der Altai-Sprache übersetzt bedeutet der Name des Wasserfalls Fliegender oder Uneinnehmbarer.

7. Tschegem

In der Tschegem-Schlucht im Kaukasus stürzen gleich drei Wasserfälle mit einer Höhe von 25 bis 60 Metern in den gleichnamigen Fluss. Sie sind eines der Wahrzeichen von Kabardino-Balkarien. Dieses Naturwunder zieht immer viele Touristen an.

8. Gedmysch

Dieser etwa 60 Meter hohe Wasserfall befindet sich im Tal des Flusses Gedmysch in der kaukasischen Republik Kabardino-Balkarien. Da er sich in zahlreiche Bäche aufteilt, wird er auch als 70 Bäche oder Königskrone bezeichnet.

9. Neoschidannyj (dt.: Unerwarteter)

Dmitry Sigidа (CC BY-SA 4.0)

Dieser Wasserfall auf dem Schkotowskij-Plateau im Sichote-Alin-Gebirge ist nur etwa 13-15 Meter hoch, aber dank dem malerischen Ort gilt er als einer der spektakulärsten Wasserfälle im Fernen Osten.

10. Kiwatsch

Legion Media

Dieser Wasserfall am Fluss Suna ist mit einer Höhe von 10 Metern der berühmteste in Karelien. Er friert auch im Winter nicht ein und fließt malerisch von schneebedeckten Felsen hinunter.



