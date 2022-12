Die 10 atemberaubendsten russischen Inseln (TEIL 2)

6. Die Festungsinsel

Legion Media Legion Media

Eine bemerkenswerte St. Petersburger Insel ist Kotlin, auf der sich die Festungsstadt Kronstadt befindet. In der Stadt sind noch heute wasserbauliche Anlagen aus vergangenen Jahrhunderten zu sehen: ein Gezeitenpegel zur Messung und Aufzeichnung des Meeresspiegels, gigantische Docks, Leuchttürme und ein System von Festungen und zur Verteidigung St. Petersburgs.

Das Kronstädter Fahrwasser gehört sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Mehr über die Geheimnisse von Kronstadt erfahren Sie hier.

7. Die verlassene Insel mit Eisbären

Vor 30 Jahren verließen die Menschen die Insel Koljutschin in der Tschuktschensee für immer. Heute ist das Einzige, was auf dieser kalten Insel übrig geblieben ist, eine verlassene sowjetische Wetterstation, in der sich Eisbären niedergelassen haben.

Mehr über diese Insel erfährst du hier.

8. Die Insel mit den Riesenpflanzen

Legion Media Legion Media

Sachalin, die größte Insel Russlands, hat eine atemberaubende Landschaft und Flora. Obwohl es auf der Insel mehr als tausend verschiedene Pflanzenarten gibt, sind die größte Überraschung wohl die Klette und verschiedene Gräser. Denn nur auf Sachalin wachsen sie bis zu einer Höhe von zwei bis zu drei Metern!

Mehr über Sachalin und Riesenpflanzen erfahren Sie hier.

9. Die Inseln der versunkenen Berge

Die Asafowy-Inseln sind ein beliebtes Erholungsziel an der Wolga in der Oblast Iwanowo. Heute gibt es hier nur noch Sanddünen und Kiefernwälder, aber das war nicht immer so. Bevor in den 1950er Jahren der Gorki-Stausee gebaut wurde, gab es hier ein Kloster, eine alte Holzmühle und mehrere Wohnhäuser. Heute befinden sich diese Bauten auf dem Grund des Stausees, und was als Inseln übrig geblieben ist, sind die Gipfel des Asafowy-Gebirges.

Warum wurden die Inseln überflutet? Erfahren Sie die Antwort in unserem Artikel.

10. Die Fabrikinsel

Unweit der Stadt Kaspijsk im Kaspischen Meer liegt eine Insel, die in den 1930er Jahren von der Maschinenfabrik Dagdiesel zu Versuchszwecken gebaut wurde. Innerhalb des Insel-Gebäudes gibt es ein Aufzug, Unterkunftsmöglichkeiten und andere wichtige Infrastrukturen. Doch bereits Mitte der 1960er Jahre wurde die künstliche Insel aufgegeben. Die Gründe für die Schließung wurden nicht offiziell bekannt gegeben.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.