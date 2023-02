 Die 10 bevölkerungsreichsten Städte Sibiriens (TEIL 2)

6. Irkutsk (617.515)

Die 1661 gegründete Stadt zählt ebenfalls zu den ältesten Städten Sibiriens und liegt in der Nähe des tiefsten Sees der Welt, des Baikalsees. Das historische Zentrum von Irkutsk mit seinen beeindruckenden Steinhäusern, die ursprünglich von wohlhabenden Kaufleuten erbaut wurden, ist ebenfalls einen Besuch wert. Außerhalb der Stadt befindet sich das Talzy-Museum für Holz-Architektur, das wie eine echte sibirische Festung aussieht.

7. Tomsk (568.508)

Die 1604 gegründete Stadt Tomsk war lange Zeit ein wichtiger Knotenpunkt für Transit und Handel in Sibirien. Diese lockten Kaufleute, Architekten, Wissenschaftler und Ärzte in die Stadt. Die alten Holzsiedlungen in Tomsk sind sehr gut erhalten. Heute sind die wichtigsten Industriezweige in Tomsk die Ölraffination und der Maschinenbau.

8. Kemerowo (552.546)

Kemerowo ist die Hauptstadt des russischen Bergbausektors, das Zentrum der Kohleindustrie und der chemischen Produktion. Viele Sehenswürdigkeiten der Stadt sind mit der schweren Arbeit der Bergleute verbunden – Denkmäler, Namen von Stadtteilen und Museen.

9. Nowokusnezk (544.583)

Die in der Region Kemerowo gelegene Stadt Nowokusnezk ist auch Russlands führende Stadt für Kohlebergbau und Metallurgie. In den 1930er Jahren, als die Sowjetunion mit der Industrialisierung des Landes begann, wurde Nowokusnezk zu einer der ersten experimentellen sozialistischen Städte des Landes – eine „ideale“ Stadt für Arbeiter.

10. Ulan-Ude (437.565)

Ulan-Ude ist die Hauptstadt von Burjatien, einer buddhistischen Region Russlands. Interessanterweise zieht Ulan-Ude Touristen nicht nur durch seine traditionelle Kultur an, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie sich harmonisch mit dem sowjetischen Erbe der Stadt verbindet. Wussten Sie, dass die Stadt ein riesiges Denkmal in Form des Kopfes von Lenin besitzt?

