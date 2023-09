Die 15 bezauberndsten Katzen der Krim (FOTOS)

Die Fotografin Jekaterina Dmitrenko lebt in Sewastopol und macht atemberaubende Fotos von den Landschaften der Region. Und in vielen sind die Hauptfiguren Resort-Katzen: Wächter der Paläste, Hüter der Gärten und Parks und Helfer der Fischer an den Deichen und Ufern.

1. Wächter des Woronzow-Palastes, Alupka. Der Titel der schwärzesten Katze geht an diesen Kerl!

2. Träume vom Meer. Oder Krabben. Oder von einer eigenen Familie...

3. Was wäre Angeln ohne eine Katze? Wer sonst kann dir sagen, ob ein Fisch anbeißt oder nicht. Und an der Uferpromenade scheint sich ein ganzer Rat von Katzenexperten versammelt zu haben.

4. Wer arbeitet, bekommt zu essen. Oder in diesem Fall, die, die miauen, bekommen zu essen! Wie auch immer, ein wohlverdienter Fang!

5. „Der Fischer wird jetzt etwas fangen und ich werde mein Markenzeichen, den hungrigen Ohnmachtsanfall, einsetzen“, denkt sich die Katze auf dem Grafskaja-Pier in Sewastopol bestimmt.

6. „Hallo, mein Freund. Womit bist du gekommen? Sicherlich mit einem Stück Fisch?“ So begrüßen die Katzen typischerweise die Gäste des Botanischen Gartens Nikitskij in Jalta.

7. Worauf wartet diese prächtige Katze im Gebüsch? Wahrscheinlich auf ihr Mittagessen! Das Foto wurde im Botanischen Garten in Jalta aufgenommen.

8. So schrieb Puschkin in seiner poetischen Einleitung zu dem weltberühmten Gedicht Ruslan und Ljudmila: „Ein Eichbaum ragt am Meeresstrande. An goldner Kette festgemacht, kreist rund um seinen Stamm im Sande ein weiser Kater Tag und Nacht“ (Üb. von Martin Remané). Man kann die Kette nicht sehen, aber alles andere passt. Seine Augen sehen so intelligent aus. Und das alles, weil er im Botanischen Garten von Nikitskij arbeitet und mit Wissenschaftlern kommuniziert.

9. Jede anständige Katze, die am Schwarzen Meer lebt, sollte ihre eigene persönliche Yacht haben! Dieses Kätzchen posierte in Balaklawa.

10. Frühling auf der Krim — die ersten Katzen tauchen auf. Und die Blumen auch!

11. Sommerliche Sonnenuntergänge auf der Krim sind am romantischsten. Sogar Katzen wissen das und bleiben stehen, um das abendliche Meer zu bewundern!

12. „Hallo, suchst du vielleicht nach mir?“

13. „Ich rieche, dass es Fisch zum Abendessen gibt.“ Eine Katze auf dem Grafskaja-Pier in Sewastopol.

14. „Willkommen auf der Krim!“ Die Katze namens Barmalej aus Nowyj Swjet.

15. Träumen vom Meer. Eine Katze aus Fiolent.



