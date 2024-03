10 Orte, die Sie in der Nähe von St. Petersburg besuchen sollten (TEIL 1)

1. Die St. Andreas-Kirche am Fluss Wuoksa

Die Kirche wurde im Jahr 2000 auf einem monolithischen Felsen mitten im Wasser erbaut, d.h. das Gotteshaus erhebt sich buchstäblich auf einer winzigen Insel im Fluss Wuoksa.

In den ersten Jahren mussten Gemeindemitglieder und Pilger mithilfe von Booten zum Gottesdienst hierher gelangen, aber vor kurzem wurde eine Brücke gebaut, die die Insel mit dem Ufer verbindet, was die Landschaft noch märchenhafter werden ließ.

2. Lindulowkaja-Hain

Das Naturreservat Lindulowkaja-Hain beherbergt die älteste künstliche Anpflanzung von Lärchenbäumen in Russland. Peter der Große plante, hier Bäume für den Schiffsbau zu pflanzen. Einhundert Jahre später wurde das Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt.

Heute können Sie auf dem Öko-Pfad wandern, was etwa eineinhalb Stunden dauert. Die Wege sind mit Treppen, Aussichtsplattformen sowie Pavillons zum Ausruhen ausgestattet – im Großen und Ganzen gibt es alles, was man braucht, um das hügelige Gebiet mit seinen prächtigen, jahrhundertealten Lärchen zu genießen.

3. Schepelewskij-Leuchtturm

Leuchttürme ziehen Reisende immer an, auch wenn es gesetzlich verboten ist, das Bauwerk zu betreten. Im Leningrader Gebiet ist der Osinowjezkij-Leuchtturm dank dem benachbarten Strand die erste Anlaufstelle, aber für diejenigen, die ruhigere Spaziergänge mögen, ist der Schepelewskij-Leuchtturm zu empfehlen.

Die Konstruktion des Leuchtfeuers wurde 1910 in Frankreich hergestellt und in einem Backsteinturm auf dem Kap Schepelewskij auf der Halbinsel Gora-Waldaj installiert. Von dem Bereich in der Nähe des Leuchtturms aus haben Sie einen malerischen Blick auf das Meer und im Winter können Sie hier auf dem Eis spazieren gehen.

4. Lossewskij-Stromschnellen

Die größte künstliche Stromschnelle Russlands entstand durch einen Zufall – im 19. Jahrhundert wurde der Suchodolskoje-See mit dem Ladogasee verbunden und der vorher langsame Nebenfluss der Wuoksa wurde turbulent. Seitdem hat sich das Dorf Lossewo im Bezirk Priosjorskij zu einem Anziehungspunkt für Wassersportler entwickelt: Hier können Sie Rafting, Kajak und Kanu fahren und Strecken mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad bewältigen.

Im Sommer findet hier eines der farbenprächtigsten Festivals der Region statt, die Bubble Baba Challenge. Hunderte von Menschen springen gleichzeitig auf aufblasbaren Gummifrauen in den turbulenten Fluss, um zu sehen, wer die 600 Meter lange Strecke am schnellsten zurücklegen kann. Im Jahr 2023 zum Beispiel nahmen mehr als 400 Menschen an dem Schwimmwettbewerb teil.

5. Festung Oreschek

Die Geschichte der Festung auf der Insel an der Mündung des Ladogasees reicht mehr als 700 Jahre zurück – die ersten Verteidigungsanlagen wurden hier auf Befehl von Alexander Newskijs Enkel Jurij Danilowitsch errichtet.

1702 wurde die Insel von Peter dem Großen von den Schweden erobert und in Schlüsselburg umbenannt. Und ein Jahrhundert später wurde auf dem Gebiet ein Gefängnis gebaut, das als Russische Bastille bekannt wurde. Zu verschiedenen Zeiten wurden dort Dekabristen, Revolutionäre und sogar die Zarenfamilie gefangen gehalten. Hier wurde auch der Bruder von Wladimir Lenin hingerichtet.

Heute kann die Insel mit dem Boot von der nahe gelegenen Stadt Schlüsselburg aus erreicht werden. In der Festung selbst gibt es ein Museum über die Geschichte des Gefängnisses.



