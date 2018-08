„Pontschiki“: Die russischen Quark-Donuts

Auch wenn die russische Variante der Donuts kein Loch in der Mitte aufweist, schmeckt diese süße Quarksensation in Bällchenform mindestens genauso gut, wie das amerikanische Original.

„Pontschiki“ haben entgegen der geläufigen Meinung weniger mit den amerikanischen Donuts als beispielsweise mit den „Pyschki“ gemeinsam – eine frittierte, ringförmige Teigwarensüßspeise, die in der Sowjetzeit besonders beliebt war. Sie wurde in den 1950er Jahren populär und ist bis heute in Moskau und Sankt Petersburg zu finden. Da „Pyschki“ allerdings sehr fettig sind, treffen sie nicht jedermanns Geschmack. Diejenigen, die es leichter und fluffiger mögen, können deshalb gerne auf die gesünderen „Pontschiki“, die ohne Hefe, Füllung und Glasur aus einem quarkhaltigen Teig zubereitet werden, zurückgreifen.

Es gibt sie in jeder Form; meist werden sie jedoch als Bällchen angeboten, die außen knusprig und innen luftig sind. Auch der leicht säuerliche Tworog (ähnlich dem deutschen Hüttenkäse) unterscheidet sie von allen anderen Donutvarianten auf angenehme Art und Weise.

Probieren Sie selbst!

Zutaten:

200 Gramm Weizenmehl

300 Gramm Tworog

Zwei große Eier

Drei Esslöffel Zucker

0,5 Esslöffel Backpulver

Eine Prise Salz

Öl zum Frittieren

Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

Der Tworog sollte für Pontschiki eine sehr glatte und geschmeidige Konsistenz haben. Um das zu gewährleisten, ist es am besten, den Tworog zuerst durch ein Sieb zu passieren.

Anschließend verquirlen Sie die Eier mit Zucker und Salz in einer separaten Schüssel. Sie können eine Prise echte Vanille oder Vanilleextrakt für einen besseren Geschmack hinzufügen.

Nun geben Sie die Eier-Zucker-Mischung zum Tworog dazu, vermengen alles und geben dann esslöffelweise das mit Backpulver vermischte, durchgesiebte Mehl hinzu. Der Teig sollte eine klebrige, elastische Masse ergeben und anschließend für zehn Minuten ruhen.

Danach wird er in kleine, gleich große Kugeln portioniert und das Sonnenblumenöl in der Pfanne erhitzt. Das Öl sollte die Pontschiki, die bei mittlerer Hitze ausgebacken werden, bis sie goldbraun sind, vollständig bedecken.

Nach dem Frittieren werden die Pontschiki auf einen mit Papiertüchern bedeckten Teller gelegt, damit das überschüssige Öl abtropfen kann.

Zum Schluss wird das Dessert mit Puderzucker bestreut und serviert.

Prijatnogo appetita!

