Wie bei Großmutter: Fünf sommerliche Erdbeer-Rezepte

Wenn man nach den ersten verzehrten Kilos die Erdbeere in ihrer natürlichen Form nicht mehr sehen mag, hat die russische Küche einige altbewährte Rezepte, um die Lust an der roten Frucht neu zu entfachen. Wir stellen die köstlichsten vor.

1. Watruschki

Was gibt es schöneres als warme Watruschki mit Hüttenkäse zum Frühstück? Natürlich nur Erdbeer-Watruschki. Dieses Gebäck sieht aus wie die Sonne und versorgt Sie den ganzen Tag mit Energie. Die zarte Füllung aus Hüttenkäse und Erdbeeren schmeichelt Ihrem Gaumen.

Trocknen Sie die Erdbeeren nach dem Waschen gut ab, schneiden Sie sie in Scheiben und geben Sie einen Löffel Stärke dazu (1 EL auf 350g Erdbeeren). So wird die Füllung fest.

2. Wareniki

Im russischen Winter spielen Pelmeni die Hauptrolle in der Küche, doch im Sommer dreht sich alles um Wareniki (Knödel) mit Beeren. Kirsche und Erdbeere liefern sich einen harten Konkurrenzkampf. Kirschen sind stärker im Geschmack, Erdbeeren überzeugen durch mehr Süße. Zudem sind sie früher reif, was ein unbestreitbarer Vorteil ist.

Erdbeer-Wareniki sind einfach zuzubereiten. Achten Sie nur darauf, dass die Füllung das Gericht nicht in einen Kompott verwandelt. Wählen Sie nicht zu weiche und kleine Beeren. Waschen und schneiden Sie die Erdbeeren. Streuen Sie reichlich Zucker darüber. Nach einer halben Stunde gießen Sie den Erdbeersaft ab. Sie können diesen später wieder mit etwas Smetana gemischt über die Wareniki gießen. Noch ein Tipp: Bevor Sie die Ränder der Wareniki zusammendrücken, sollten Sie über die Füllung etwas Stärke geben. So fließt sie nicht heraus.

3. Selbstgemachte Marmelade

Wer an selbstgemachte Marmelade denkt, denkt an seine Großmutter und ihr Geschick beim Marmelade einkochen. Doch auch die junge Generation kann Marmelade selbst zubereiten.

Erdbeeren im Verhältnis 1:1 mit Zucker mischen und über Nacht kalt stellen, so dass sie Saft ziehen. Am nächsten Morgen die Erdbeeren im Saft (oder in Wasser) etwa zehn Minuten kochen. Schon ist die selbstgemachte Marmelade fertig.

4. Kalter Kissel

Kissel, ein Fruchtgetränk, kann aus gefrorenen Beeren hergestellt werden, aber im Sommer ist es natürlich am besten, frische Beeren zu verwenden.

Um dieses schmackhafte Getränk zuzubereiten, werden Erdbeeren in Wasser mit Zucker und etwas Stärke etwa fünf Minuten gekocht. Abkühlen lassen und genießen!

5. Sorbet

Wenn es scheint, dass man nun nur noch Suppe aus Erdbeeren machen kann, wird es Zeit, sie einzufrieren, entweder für den Winter oder Sie machen ein Sorbet daraus, eine milchfreie Alternative zu Eiscreme.

Für dieses kalte Dessert benötigen Sie ein halbes Kilo Erdbeeren, zwei Esslöffel Zitronensaft, 150 Gramm Zucker, 20 Gramm Stärke und fünf Minuten Ihrer Zeit. Es ist ein Gericht, das auch Kinder nicht nur gerne essen, sondern auch gerne zubereiten.

