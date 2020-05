Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen so viele Teesorten angeboten werden wie in Russland. Mittlerweile sind selbst in den USA und in Großbritannien russische Teesorten erhältlich, von denen selbst viele Russen noch nie gehört haben.

Russen sind große Teeliebhaber, die bis zu 10 Tassen pro Tag trinken können, ohne mit der Wimper zu zucken. Und die Vielfalt der angebotenen Tees ist selbst in einigen der kleinsten Teeläden atemberaubend: Es gibt Tee in Blättern, in Säcken, schwarz, grün und aus Kräutern - allesamt unterteilt in Dutzende weiterer Sorten.

Aber außerhalb Russlands gibt es sogenannte „russische“ Teesorten, die noch kein einziger Teeladen in Russland jemals verkauft hat und die nur in westlichen Regalen zu finden sind.

Russischer Earl Grey

Ricardo Franke, Ronald van der Graaf/flickr.com Ricardo Franke, Ronald van der Graaf/flickr.com

Russland verkauft englischen Earl Grey, Europa verkauft unterdessen „Russischen Earl Grey“, der von großen Marken wie Lipton, Twinings und anderen hergestellt wird. Aber was ist der große Unterschied? Es ist eine weit verbreitete Überzeugung, dass aromatisierte Tees nicht gut mit Zitrone schmecken, da sie die zusätzlichen Aromen zerstört, mit denen der ursprüngliche Tee aufbereitet wurde.

Earl Grey erhält seinen Geschmack aus dem Öl einer besonders duftenden Art von orangefarbenen Zitrusfrüchten, die als „Bergmottenorange“ bezeichnet wird - Bergamotte ist auch der Name des Öls. Das Hinzufügen von Milch oder Zitrone kann den delikaten Geschmack ruinieren. Aber die Russen kümmern sich einfach nicht darum, und viele werfen sowieso eine Zitronenscheibe hinein. Als andere nach und nach begannen, den Trend nachzuahmen, stellten die Leute fest, dass die Geschmacksmischung eine große Fangemeinschaft besaß. Und das ist die Geschichte, wie „Russischer Earl Grey“ auf den Markt kam.

Die Russen sind im Großen und Ganzen große Fans von Tee mit Zitrone. Während andere Kulturen sich für Zitronenschale oder einen Spritzer Zitronensaft entscheiden, entstand in Russland der Brauch, eine ganze Scheibe hineinzuwerfen.

Zitronen tauchten im russischen Reich dank Peter I. auf, der sie im frühen 18. Jahrhundert aus Europa herüberbrachte. Die Früchte wurden zunächst in Oranienbaum außerhalb von St. Petersburg und in den Orangerien der Aristokraten angebaut. Danach tauchten die Bäume auch in anderen Regionen auf, und auf diese Weise wurde es üblich, einen kleinen Zitronenbaum direkt am Fenster zu züchten.

Die Ernte war allerdings nicht so groß - nur ungefähr 10-15 Zitronen pro Jahr, aber es war genug für eine Familie. Die Geschichte jedoch, wie es zu einem Hauptbestandteil des Teetrinkens wurde, ist etwas lustiger und hat insgesamt mit… schlechten Straßen zu tun.

Die Leute fanden heraus, dass eine Zitronenscheibe wirklich gut gegen die Reisekrankheit hilft - wie wir dieses Leiden heute benennen. Und so kamen sie in unseren Tee.

Karawanentee

gemeinfrei gemeinfrei

Eine andere beliebte „russische“ Teesorte ist der „Russische Karawanentee“, der seinen Namen russischen Händlern verdankt und aus China stammt.

Der Tee ist eine Mischung aus verschiedenen Schwarzteesorten mit einem charakteristischen Rauchgeschmack. Der Legende nach wurde der Tee während der langen Reise (die mehr als ein Jahr dauerte) mit dem Rauchgeschmack von Lagerfeuern durchsetzt, mit denen sich die Händler nachts erwärmten.

Ankunft russischer Tee-Karawanen in Kiachta an der russisch-chinesischen Grenze Getty Images Getty Images

In Wirklichkeit kommt das Aroma von den Keemun-Teeblättern (Karawanentee ist eine Mischung aus Keemun, Oolong und Lapsang Souchong). Die Keemun-Blätter verleihen ihm sowohl seinen rauchigen Geschmack als auch seinen bräunlichen Farbton. Twinings und Stash Tea verkaufen ihn heute.

Russischer Tee mit französischer Vergangenheit

ZUMAPRESS.com/Global Look Press ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Einer der beliebtesten „russischen“ Tees der Welt wird von Kusmi hergestellt, der 1867 von Pawel Kusmitschow kreiert wurde, ein Genie im Mischen von Tees. Die Blätter wurden in China gekauft, während die Mischung in seinen Teehäusern in Europa hergestellt wurde.

Kusmitschows berühmtester Tee „Fürst Wladimir“ wurde 1888 zu Ehren des 900. Geburtstages des Fürsten Wladimir dem Großen, dem Gründer des Heiligen Russlands, kreiert. Nach seinem Tod im Jahr 1908 übernahm Kusmitschows Sohn Wyscheslaw das Amt und eröffnete Häuser in London, um Fans mit „Queen Victoria-“ und „Windsor Castle-“ Mischungen zu beliefern. Danach in Paris, wo sich das Unternehmen kurz vor der russischen Revolution von 1917 endgültig niederließ.

Getty Images Getty Images

Kusmi gelang es, ein richtiges Teeimperium mit Standorten in Deutschland, den Vereinigten Staaten und der Türkei aufzubauen. Sein Sohn Konstantin war jedoch kein so erfolgreicher Unternehmer wie Wyscheslaw und verkaufte Kusmi im Jahr 1972 für ein paar Cent am Rande des Bankrotts.

Der Markenname wechselte in den letzten Jahren mehrmals den Besitzer, bis er 2003 bei den Brüdern Oreby landete, die mit Kaffee- und Teegetränken Geschäfte machen. Sie beschlossen, den früheren Glanz des Namens Kusmi wiederherzustellen. Dank ihnen können wir die Marke überall wieder in den Regalen finden. Außer in Russland.

