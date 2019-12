Wellness aus der Tasse: Teetrinken auf russische Art

Russia Beyond

1. Russen trinken Tee – immer und überall

Alle Nationen haben ihre eigenen Regeln, wann der richtige Zeitpunkt für bestimmte Getränke ist. Zum Beispiel trinken die Italiener nach dem Mittag keinen Cappuccino mehr. Die Engländer sind es gewohnt, um fünf Uhr nachmittags Tee zu trinken. Und in Russland trinken wir normalerweise morgens keinen Wodka, trotz aller Klischees!

Aber wenn es um Tee geht ... gibt es keine Regeln. Tee trinken die Russen ununterbrochen, buchstäblich rund um die Uhr. Tee ist zum Frühstück beliebter als Kaffee. Nach dem Mittagessen trinken die Russen Tee zum Nachtisch. Wenn Russen in einem Café auf jemanden warten, trinken sie Tee und bitten darum, die Teekanne immer wieder mit kochendem Wasser zu füllen, um das Maximum aus den Teeblättern herauszuholen!

Wenn es schon spät abends ist, trinken sie nach einer schweren Mahlzeit vor dem Schlafengehen Tee zur Verdauung. Dazu essen sie dann aber drei Dutzend Kekse …

2. Russen laden häufig Gäste zum Tee ein

Im Gegensatz zu den Engländern oder zu wem auch immer, haben die Russen ein offenes Haus und laden gerne Gäste zu sich zum Tee ein. „Sa-chodi na tschai“, zu Deutsch: „Komm auf einen Tee vorbei“, sagt man.

Bei einer gemeinsamen Tasse lernt man sich besser kennen. Teetrinken ist beinahe ein intimer Moment. Häufig entstehen dabei tiefe und bedeutsame Unterhaltungen. Man sollte eine solche Einladung niemals ausschlagen und immer etwas zum Tee mitbringen: Kekse, Schokolade, Gebäck oder sogar einen Kuchen. Aber bitte niemals etwas sehr teures, sonst würden Sie den Gastgeber, der Ihnen nur einen Tee anbietet, beschämen.

Man würde einem Gast in Russland niemals einen Teebeutel vorsetzen. Teeblätter werden direkt in der Kanne mit kochendem Wasser aufgegossen.

3. Russen mögen starken Schwarztee mit viel Zucker

Wenn Russen größere Mengen Tee kochen, nehmen sie große Kannen. Fast niemand benutzt heute noch im Alltag einen traditionellen Samowar. Wer noch einen besitzt, benutzt den Exoten höchstens einmal pro Jahr.

In Russland erzählt man sich gerne die folgende Geschichte: Ein alter Jude wird nach dem Geheimnis der Zubereitung seines Tees gefragt. Es ist der beste Tee in der Nachbarschaft. Er sagte ihnen, dass sie die Teeblätter nicht schonen dürften.

Nach Jahren des Hungers, des Krieges und des Mangels tranken die Russen ihren Tee gerne kräftig und versuchten, so viel Geschmack wie möglich aus den Teeblättern zu bekommen. Dabei gab es früher oft nicht einmal richtige Teeblätter, nur eine staubige Mischung. Diese ließ man sehr lange ziehen, mindestens fünf Minuten, bis sie buchstäblich schwarz wurde.

Gerne wird der Tee mit viel Zucker getrunken. In früheren Zeiten war das notwendig, um dem Tee Kalorien zu geben. In der Sowjetzeit, als Mangel an Süßspeisen herrschte, trank man Tee und lutschte dazu einen Zuckerwürfel. Auch heute noch greifen viele Russen zu, wenn Würfelzucker auf dem Tisch steht.

4. Auch im Sommer dreht sich alles um das Heißgetränk

Traditionell trinken Russen gerne Tee mit Marmelade aus selbst angebauten Beeren und Früchten. Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren sowie Johannisbeeren zählen zu den beliebtesten Obstsorten in russischen Gärten. Im Sommer ziehen sie auch mindestens einmal los, um wild wachsende Beeren zu sammeln, meist Wald- und Brombeeren. Wenn es zu viele sind, um sie alle auf einmal zu essen, werden sie eingemacht oder eingefroren. Lebensmittel werden nicht verschwendet.

Auch heutzutage, wo es frische Beeren das ganze Jahr über zu kaufen gibt, macht es den Russen noch immer am meisten Spaß, selbst Marmelade zu kochen. Wenn Sie das Glück haben, zu Gast zu sein, dürfen Sie vielleicht alle Sorten einmal probieren und bekommen ein Glas geschenkt. Übrigens, auch im wärmsten Sommer oder in der Banja ist das beliebteste Getränk ein heißer Tee.

5. Tee als Medizin

Eine Menge Russen glauben an die Heilwirkung von Tee. Bei einer Erkältung raten sie, mehr Tee mit Honig und Zitrone zu trinken, den sie aber auch ohne erkältet zu sein besonders gerne mögen.

Bei Fieber sollten Sie Tee mit Himbeermarmelade trinken. Das bringt die Temperatur runter. Über diese „Tatsache“ sollten Sie mit einer russischen Babuschka nicht diskutieren!

Russen geben auch gerne Kräuter in ihren Tee. Einige davon sammeln sie auch schon im Sommer und trocknen sie: Minze, Zitronenmelisse und Weideröschen. Sie mögen den Geschmack und sind überzeugt, damit auch ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun.

Das wichtigste am Tee trinken ist jedoch, dass es eine Zeit des Innehaltens ist. Eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Das ist wirklich sehr gesund.

Im Ausland lebende Russen vermissen übrigens häufig diese Teerituale und Mittrinker.

